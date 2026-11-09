Ερντογάν για Κυπριακό: «Υπάρχουν δύο ξεχωριστά κράτη στο νησί» – Νέο κάλεσμα για αναγνώριση του ψευδοκράτους
Ερντογάν για Κυπριακό: «Υπάρχουν δύο ξεχωριστά κράτη στο νησί» – Νέο κάλεσμα για αναγνώριση του ψευδοκράτους
Ο Τούρκος πρόεδρος επιμένει στη λύση των δύο κρατών και προαναγγέλλει νέες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του ψευδοκράτους
Κάλεσμα προς τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος απηύθυνε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επαναλαμβάνοντας ότι η Άγκυρα στηρίζει τη λύση των δύο κρατών στην Κύπρο.
Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι πρέπει πλέον να γίνει αποδεκτή η ύπαρξη «δύο ξεχωριστών λαών και δύο ξεχωριστών κρατών» στο νησί, ενώ προανήγγειλε νέες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του ψευδοκράτους.
Ερωτηθείς για τις προσδοκίες της Τουρκίας σχετικά με τη διεθνή αναγνώριση του ψευδοκράτους, μετά τις σχετικές εκκλήσεις που έχει απευθύνει τόσο στη Σύνοδο του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών όσο και σε άλλα διεθνή φόρα, ο Ερντογάν ξεκαθάρισε ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει τις προσπάθειές της προς αυτή την κατεύθυνση.
«Το Κυπριακό για εμάς δεν είναι απλώς ένα ζήτημα εξωτερικής πολιτικής. Δεν θεωρούμε τη μη λύση ως λύση στην Κύπρο και στηρίζουμε τη λύση των δύο κρατών», πρόσθεσε.
Ο Ερντογάν υποστήριξε ότι η θέση της Τουρκίας στο Κυπριακό είναι απολύτως ξεκάθαρη, απορρίπτοντας τις προηγούμενες προσπάθειες επίλυσης του ζητήματος. «Πρέπει πλέον να γίνει αποδεκτή η πραγματικότητα ότι στο νησί υπάρχουν δύο ξεχωριστοί λαοί και δύο ξεχωριστά κράτη. Τα μοντέλα που έχουν δοκιμαστεί επανειλημμένα και κάθε φορά έχουν οδηγηθεί σε αποτυχία εξαιτίας διαφόρων μεθοδεύσεων αποτελούν σπατάλη χρόνου και ενέργειας», ανέφερε.
«Καλώ όλα τα κράτη, πρωτίστως τους φίλους και αδελφούς μας, να αναγνωρίσουν την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και να εγκαθιδρύσουν μαζί της πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις, προκειμένου να στηρίξουν τη μόνιμη ειρήνη στο νησί της Κύπρου», δήλωσε.
Επικαλούμενος προηγούμενη τοποθέτησή του από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών, επανέλαβε το αίτημά του για αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος των Τουρκοκυπρίων. «Όπως έχω δηλώσει και από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών, πρέπει να κατοχυρωθούν η κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού και να τερματιστεί πλέον η απάνθρωπη απομόνωση στην οποία υποβάλλεται», υποστήριξε.
«Και στη νέα περίοδο θα συνεχίσουμε να κάνουμε βήματα στο πλαίσιο αυτής της έκκλησης και να στεκόμαστε στο πλευρό της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου στις διεθνείς πλατφόρμες», ανέφερε και πρόσθεσε πως «θα συνεχιστούν τα βήματα και τα έργα που θα αυξήσουν τη διεθνή προβολή της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου», χωρίς να προσδιορίσει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ή χρονοδιάγραμμα.
Κλείνοντας, ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε ότι το Κυπριακό αποτελεί ζήτημα εθνικής σημασίας για την Άγκυρα. «Το Κυπριακό είναι μια εθνική υπόθεση την οποία θα παρακολουθούμε μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Πρέπει πλέον όλοι να το γνωρίζουν αυτό», κατέληξε.
Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι πρέπει πλέον να γίνει αποδεκτή η ύπαρξη «δύο ξεχωριστών λαών και δύο ξεχωριστών κρατών» στο νησί, ενώ προανήγγειλε νέες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του ψευδοκράτους.
Ερωτηθείς για τις προσδοκίες της Τουρκίας σχετικά με τη διεθνή αναγνώριση του ψευδοκράτους, μετά τις σχετικές εκκλήσεις που έχει απευθύνει τόσο στη Σύνοδο του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών όσο και σε άλλα διεθνή φόρα, ο Ερντογάν ξεκαθάρισε ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει τις προσπάθειές της προς αυτή την κατεύθυνση.
🔴”Kıbrıs konusundaki duruşumuz son derece açık ve net.”— EHA MEDYA (@eha_medya) November 9, 2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı:
▪️Artık Ada'da iki ayrı halkın, iki ayrı devletin bulunduğu gerçeğinin kabul edilmesi gerekiyor. pic.twitter.com/3IUrpwgMBa
«Δεν θεωρούμε τη μη λύση ως λύση στο Κυπριακό»«Φίλοι μου, εμείς δεν θα αφήσουμε ποτέ τον τουρκοκυπριακό λαό μόνο και αβοήθητο. Αυτό πρέπει να το γνωρίζει και να το εμπεδώσει ολόκληρος ο κόσμος», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, συζητώντας με δημοσιογράφους κατά την επιστροφή από το Αζερμπαϊτζάν.
«Το Κυπριακό για εμάς δεν είναι απλώς ένα ζήτημα εξωτερικής πολιτικής. Δεν θεωρούμε τη μη λύση ως λύση στην Κύπρο και στηρίζουμε τη λύση των δύο κρατών», πρόσθεσε.
Ο Ερντογάν υποστήριξε ότι η θέση της Τουρκίας στο Κυπριακό είναι απολύτως ξεκάθαρη, απορρίπτοντας τις προηγούμενες προσπάθειες επίλυσης του ζητήματος. «Πρέπει πλέον να γίνει αποδεκτή η πραγματικότητα ότι στο νησί υπάρχουν δύο ξεχωριστοί λαοί και δύο ξεχωριστά κράτη. Τα μοντέλα που έχουν δοκιμαστεί επανειλημμένα και κάθε φορά έχουν οδηγηθεί σε αποτυχία εξαιτίας διαφόρων μεθοδεύσεων αποτελούν σπατάλη χρόνου και ενέργειας», ανέφερε.
Κάλεσμα για διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις με το ψευδοκράτοςΟ Τούρκος πρόεδρος κάλεσε όλα τα κράτη, με ιδιαίτερη αναφορά στις χώρες που η Άγκυρα θεωρεί φίλες και αδελφές, να προχωρήσουν στην αναγνώριση του ψευδοκράτους.
«Καλώ όλα τα κράτη, πρωτίστως τους φίλους και αδελφούς μας, να αναγνωρίσουν την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και να εγκαθιδρύσουν μαζί της πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις, προκειμένου να στηρίξουν τη μόνιμη ειρήνη στο νησί της Κύπρου», δήλωσε.
Επικαλούμενος προηγούμενη τοποθέτησή του από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών, επανέλαβε το αίτημά του για αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος των Τουρκοκυπρίων. «Όπως έχω δηλώσει και από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών, πρέπει να κατοχυρωθούν η κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού και να τερματιστεί πλέον η απάνθρωπη απομόνωση στην οποία υποβάλλεται», υποστήριξε.
Προαναγγέλλει νέες πρωτοβουλίες για το ψευδοκράτοςΑναφερόμενος στα επόμενα βήματα της τουρκικής κυβέρνησης, ο Ερντογάν προανήγγειλε τη συνέχιση των διπλωματικών προσπαθειών και την υλοποίηση νέων σχεδίων με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς προβολής του ψευδοκράτους.
«Και στη νέα περίοδο θα συνεχίσουμε να κάνουμε βήματα στο πλαίσιο αυτής της έκκλησης και να στεκόμαστε στο πλευρό της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου στις διεθνείς πλατφόρμες», ανέφερε και πρόσθεσε πως «θα συνεχιστούν τα βήματα και τα έργα που θα αυξήσουν τη διεθνή προβολή της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου», χωρίς να προσδιορίσει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ή χρονοδιάγραμμα.
Κλείνοντας, ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε ότι το Κυπριακό αποτελεί ζήτημα εθνικής σημασίας για την Άγκυρα. «Το Κυπριακό είναι μια εθνική υπόθεση την οποία θα παρακολουθούμε μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Πρέπει πλέον όλοι να το γνωρίζουν αυτό», κατέληξε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα