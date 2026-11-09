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Ο Γιαμάλ αισθάνεται ενοχλήσεις στο γόνατο και θα απουσιάσει από τον αγώνα της Ισπανίας με την Τσεχία
Ο Γιαμάλ αισθάνεται ενοχλήσεις στο γόνατο και θα απουσιάσει από τον αγώνα της Ισπανίας με την Τσεχία
Ο ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα δεν θα μπορέσει να ενισχύσει τις προσπάθειες της Ισπανίας στο παιχνίδι με την Τσεχία για το UEFA Nations League
Με αγωνιστικά προβλήματα ξεκίνησε η προετοιμασία της εθνικής Ισπανίας για τις δύο τελευταίες αναμετρήσεις της στη League A του Nations League, καθώς ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε καλείται να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες.
Οι «φούριας ρόχας» έχουν μπροστά τους τα παιχνίδια με την Τσεχία (12/11, 21:45) και την Αγγλία (15/11, 21:45), με τα οποία θα ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στον Γ' όμιλο της διοργάνωσης.
Ωστόσο, τα νέα δεν ήταν ευχάριστα για τον ομοσπονδιακό τεχνικό, καθώς δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Λαμίν Γιαμάλ για την αναμέτρηση με τους Τσέχους. Ο νεαρός διεθνής της Μπαρτσελόνα αισθάνθηκε ενοχλήσεις στην περιοχή του γονάτου, έπειτα από το πρόσφατο ντέρμπι με την Ατλέτικο Μαδρίτης, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός για το πρώτο παιχνίδι της εθνικής ομάδας.
Η κατάσταση του 18χρονου εξτρέμ προκαλεί προβληματισμό στο ισπανικό στρατόπεδο, καθώς πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές της ομάδας, με τον Ντε Λα Φουέντε να καλείται να βρει λύσεις για την κάλυψη του κενού του.
Σαν να μην έφτανε η απουσία του Γιαμάλ, η Ισπανία θα στερηθεί και τις υπηρεσίες του Μικέλ Ογιαρθάμπαλ απέναντι στην Τσεχία, καθώς ο επιθετικός ταλαιπωρείται από ίωση.
Οι «φούριας ρόχας» έχουν μπροστά τους τα παιχνίδια με την Τσεχία (12/11, 21:45) και την Αγγλία (15/11, 21:45), με τα οποία θα ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στον Γ' όμιλο της διοργάνωσης.
🚨 ÚLTIMA HORA | Lamine Yamal retrasa su incorporación a la concentración de la @SEFutbol 🎙️ Informa @miguelitocope 🚑 El futbolista del @FCBarcelona refirió molestias en su rodilla derecha ante el @Atleti 😷 Oyarzabal también se incorporará en los próximos días por un proceso gripal 🏴 Se espera que estén disponibles ante Inglaterra 📻 #PartidazoCOPE— El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 9, 2026
Ωστόσο, τα νέα δεν ήταν ευχάριστα για τον ομοσπονδιακό τεχνικό, καθώς δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Λαμίν Γιαμάλ για την αναμέτρηση με τους Τσέχους. Ο νεαρός διεθνής της Μπαρτσελόνα αισθάνθηκε ενοχλήσεις στην περιοχή του γονάτου, έπειτα από το πρόσφατο ντέρμπι με την Ατλέτικο Μαδρίτης, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός για το πρώτο παιχνίδι της εθνικής ομάδας.
Η κατάσταση του 18χρονου εξτρέμ προκαλεί προβληματισμό στο ισπανικό στρατόπεδο, καθώς πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές της ομάδας, με τον Ντε Λα Φουέντε να καλείται να βρει λύσεις για την κάλυψη του κενού του.
Σαν να μην έφτανε η απουσία του Γιαμάλ, η Ισπανία θα στερηθεί και τις υπηρεσίες του Μικέλ Ογιαρθάμπαλ απέναντι στην Τσεχία, καθώς ο επιθετικός ταλαιπωρείται από ίωση.
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