Το Λονδίνο φόρεσε τα γιορτινά του για τα Χριστούγεννα: Φωταγωγήθηκε η Regent Street, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΚΟΣΜΟΣ
Χριστούγεννα Λονδίνο Φωταγώγηση

Το Λονδίνο φόρεσε τα γιορτινά του για τα Χριστούγεννα: Φωταγωγήθηκε η Regent Street, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα χριστουγεννιάτικα σκηνικά της Ευρώπης, με τους φωτεινούς αγγέλους να κυριαρχούν πάνω από τον ιστορικό δρόμο της βρετανικής πρωτεύουσας

Το Λονδίνο φόρεσε τα γιορτινά του για τα Χριστούγεννα: Φωταγωγήθηκε η Regent Street, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς κινείται πλέον το κέντρο του Λονδίνου, καθώς το βράδυ της Πέμπτης (5/11) πραγματοποιήθηκε η φωταγώγηση της διάσημης Regent Street, σηματοδοτώντας την έναρξη της εορταστικής περιόδου στη βρετανική πρωτεύουσα.

Οι εντυπωσιακοί φωτεινοί άγγελοι επέστρεψαν πάνω από έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους του Λονδίνου, δημιουργώντας ένα λαμπερό σκηνικό που κάθε χρόνο προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Για τις ανάγκες της εκδήλωσης, η Regent Street έκλεισε για λίγες ώρες την Πέμπτη, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να περπατήσουν κάτω από τις φωτεινές κατασκευές, να φωτογραφηθούν και να απολαύσουν τον στολισμό.

Οι φωτεινοί άγγελοι που έγιναν σύμβολο των Χριστουγέννων στο Λονδίνο

Ο χριστουγεννιάτικος στολισμός της Regent Street αποτελεί πλέον ένα από τα πιο χαρακτηριστικά εορταστικά θεάματα της βρετανικής πρωτεύουσας.

Από το 2016, οι φωτεινοί άγγελοι που αιωρούνται πάνω από τον δρόμο έχουν συνδεθεί με την έναρξη των Χριστουγέννων στο κεντρικό Λονδίνο, προσελκύοντας κάθε χρόνο εκατομμύρια επισκέπτες.

Κάτω από τις λαμπερές διακοσμήσεις, καταστήματα, εστιατόρια και μπαρ της Regent Street και της γειτονικής περιοχής St James's συμμετείχαν στους εορτασμούς, διοργανώνοντας μουσικές εκδηλώσεις και προσφέροντας χριστουγεννιάτικα κεράσματα.


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Το Λονδίνο φόρεσε τα γιορτινά του για τα Χριστούγεννα: Φωταγωγήθηκε η Regent Street, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Το Λονδίνο φόρεσε τα γιορτινά του για τα Χριστούγεννα: Φωταγωγήθηκε η Regent Street, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Το Λονδίνο φόρεσε τα γιορτινά του για τα Χριστούγεννα: Φωταγωγήθηκε η Regent Street, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Το Λονδίνο φόρεσε τα γιορτινά του για τα Χριστούγεννα: Φωταγωγήθηκε η Regent Street, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Όσοι δεν βρέθηκαν στη φωταγώγηση της Πέμπτης θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τον χριστουγεννιάτικο στολισμό τις επόμενες εβδομάδες.

Οι φωτεινοί άγγελοι θα ανάβουν κάθε βράδυ έως και τις 5 Ιανουαρίου 2027, διατηρώντας την εορταστική ατμόσφαιρα στην καρδιά του Λονδίνου και μετά την Πρωτοχρονιά.

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