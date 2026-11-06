Το Λονδίνο φόρεσε τα γιορτινά του για τα Χριστούγεννα: Φωταγωγήθηκε η Regent Street, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα χριστουγεννιάτικα σκηνικά της Ευρώπης, με τους φωτεινούς αγγέλους να κυριαρχούν πάνω από τον ιστορικό δρόμο της βρετανικής πρωτεύουσας