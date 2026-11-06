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Το Λονδίνο φόρεσε τα γιορτινά του για τα Χριστούγεννα: Φωταγωγήθηκε η Regent Street, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα χριστουγεννιάτικα σκηνικά της Ευρώπης, με τους φωτεινούς αγγέλους να κυριαρχούν πάνω από τον ιστορικό δρόμο της βρετανικής πρωτεύουσας
Οι εντυπωσιακοί φωτεινοί άγγελοι επέστρεψαν πάνω από έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους του Λονδίνου, δημιουργώντας ένα λαμπερό σκηνικό που κάθε χρόνο προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες από όλο τον κόσμο.
Για τις ανάγκες της εκδήλωσης, η Regent Street έκλεισε για λίγες ώρες την Πέμπτη, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να περπατήσουν κάτω από τις φωτεινές κατασκευές, να φωτογραφηθούν και να απολαύσουν τον στολισμό.
Regent Street’s famous Christmas lights have been switched on, and with Bonfire Night fireworks lighting up the sky, the evening feels even more magical. ✨🎆🎄 #ChristmasMagic #BonfireNight #Fireworks #RegentStreet #London 🎄🎆 https://t.co/2oun02Ifjg— BBC London (@BBCLondonNews) November 5, 2026
Οι φωτεινοί άγγελοι που έγιναν σύμβολο των Χριστουγέννων στο ΛονδίνοΟ χριστουγεννιάτικος στολισμός της Regent Street αποτελεί πλέον ένα από τα πιο χαρακτηριστικά εορταστικά θεάματα της βρετανικής πρωτεύουσας.
Από το 2016, οι φωτεινοί άγγελοι που αιωρούνται πάνω από τον δρόμο έχουν συνδεθεί με την έναρξη των Χριστουγέννων στο κεντρικό Λονδίνο, προσελκύοντας κάθε χρόνο εκατομμύρια επισκέπτες.
Κάτω από τις λαμπερές διακοσμήσεις, καταστήματα, εστιατόρια και μπαρ της Regent Street και της γειτονικής περιοχής St James's συμμετείχαν στους εορτασμούς, διοργανώνοντας μουσικές εκδηλώσεις και προσφέροντας χριστουγεννιάτικα κεράσματα.
London has officially embraced the festive season with the iconic Regent Street Christmas lights switch-on. Spectacular displays and fireworks illuminated the capital’s skyline, drawing crowds to witness one of the city’s most beloved holiday traditions. The annual event marks the countdown to Christmas, bringing thousands of visitors into central London to experience the stunning lights and seasonal festivities.— The Express Tribune (@etribune) November 6, 2026
Οι φωτεινοί άγγελοι θα ανάβουν κάθε βράδυ έως και τις 5 Ιανουαρίου 2027, διατηρώντας την εορταστική ατμόσφαιρα στην καρδιά του Λονδίνου και μετά την Πρωτοχρονιά.
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