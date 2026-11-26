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Διονύσης Σαββόπουλος: Αποκτά το δικό του μουσείο στην Πλάκα
Διονύσης Σαββόπουλος: Αποκτά το δικό του μουσείο στην Πλάκα
Tο αρχείο του και προσωπικά του αντικείμενα θα στεγαστούν σε κτίριο που παραχωρεί το υπουργείο Πολιτισμού
Τη δημιουργία ενός μουσείου αφιερωμένου στο έργο του Διονύση Σαββόπουλου, στην περιοχή της Πλάκας ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Πολιτισμού, σήμερα, έναν χρόνο μετά τον θάνατό του. Το νέο μουσείο θα στεγαστεί σε κτίριο επί της οδού Βύρωνος 18 που παραχωρήθηκε ειδικά γι΄ αυτόν τον σκοπό.
Το «Μουσείο Διονύσης Σαββόπουλος» θα στεγάσει το αρχείο του δημιουργού, καθώς και προσωπικά του αντικείμενα, που αναφέρονται στην προσωπικότητα και τη μακρά καλλιτεχνική του πορεία.
Η ίδρυση και η λειτουργία του θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με την υπό ίδρυση Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) «Ο Μικρός Μονομάχος», με πρόεδρο, τη σύζυγο του τραγουδοποιού, Άσπα Σαββοπούλου, η οποία είχε συνάντηση σήμερα με την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη προκειμένου να συζητήσουν τις λεπτομέρειες του εγχειρήματος.
«Είναι ιδιαίτερη τιμή η εμπιστοσύνη που δείχνει η Άσπα Σαββοπούλου, στο Υπουργείο Πολιτισμού, καταθέτοντας το αρχείο και τα προσωπικά αντικείμενα του μεγάλου τραγουδοποιού μας, για να δημιουργηθεί το “Μουσείο Διονύσης Σαββόπουλος”. Η γενναιόδωρη χειρονομία της συμβάλλει ουσιαστικά στη διάσωση, την ανάδειξη και τη διαφύλαξη της πολύτιμης παρακαταθήκης ενός δημιουργού που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική και τον σύγχρονο πολιτισμό μας» δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού επισημαίνοντας πως στόχος είναι η δημιουργία ενός ζωντανού χώρου πολιτισμού, μνήμης και γνώσης, που θα διαφυλάσσει και θα αναδεικνύει την πολύτιμη παρακαταθήκη του Διονύση Σαββόπουλου, ενός δημιουργού που με τη μουσική, τον στίχο και τον ιδιαίτερο λόγο του άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική μουσική και στην πολιτιστική ιστορία της Ελλάδας.
Από την πλευρά της η Άσπα Σαββοπούλου σημείωσε: «Η δημιουργία του “Μουσείου Διονύσης Σαββόπουλος” είναι ένα μεγάλο όνειρο και μια βαθιά προσωπική επιθυμία, που σήμερα γίνεται πραγματικότητα. Είναι η ανάγκη να διαφυλάξουμε και να μοιραστούμε με το κοινό τον πλούτο της δημιουργικής του διαδρομής, το αρχείο του, τα προσωπικά του αντικείμενα και όλα εκείνα που φωτίζουν τον άνθρωπο και τον καλλιτέχνη Διονύση Σαββόπουλο. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και το Υπουργείο Πολιτισμού για την έμπρακτη υποστήριξη και τη συμβολή τους στην πραγματοποίηση του Μουσείου που φιλοδοξούμε να είναι ένας ανοιχτός χώρος πολιτισμού, όπου το έργο του Διονύση θα συνεχίσει να συνομιλεί με το σήμερα και να συναντά τις γενιές του αύριο κρατώντας ζωντανή τη μνήμη και το έργο του».
Το «Μουσείο Διονύσης Σαββόπουλος» θα στεγάσει το αρχείο του δημιουργού, καθώς και προσωπικά του αντικείμενα, που αναφέρονται στην προσωπικότητα και τη μακρά καλλιτεχνική του πορεία.
Η ίδρυση και η λειτουργία του θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με την υπό ίδρυση Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) «Ο Μικρός Μονομάχος», με πρόεδρο, τη σύζυγο του τραγουδοποιού, Άσπα Σαββοπούλου, η οποία είχε συνάντηση σήμερα με την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη προκειμένου να συζητήσουν τις λεπτομέρειες του εγχειρήματος.
«Είναι ιδιαίτερη τιμή η εμπιστοσύνη που δείχνει η Άσπα Σαββοπούλου, στο Υπουργείο Πολιτισμού, καταθέτοντας το αρχείο και τα προσωπικά αντικείμενα του μεγάλου τραγουδοποιού μας, για να δημιουργηθεί το “Μουσείο Διονύσης Σαββόπουλος”. Η γενναιόδωρη χειρονομία της συμβάλλει ουσιαστικά στη διάσωση, την ανάδειξη και τη διαφύλαξη της πολύτιμης παρακαταθήκης ενός δημιουργού που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική και τον σύγχρονο πολιτισμό μας» δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού επισημαίνοντας πως στόχος είναι η δημιουργία ενός ζωντανού χώρου πολιτισμού, μνήμης και γνώσης, που θα διαφυλάσσει και θα αναδεικνύει την πολύτιμη παρακαταθήκη του Διονύση Σαββόπουλου, ενός δημιουργού που με τη μουσική, τον στίχο και τον ιδιαίτερο λόγο του άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική μουσική και στην πολιτιστική ιστορία της Ελλάδας.
Από την πλευρά της η Άσπα Σαββοπούλου σημείωσε: «Η δημιουργία του “Μουσείου Διονύσης Σαββόπουλος” είναι ένα μεγάλο όνειρο και μια βαθιά προσωπική επιθυμία, που σήμερα γίνεται πραγματικότητα. Είναι η ανάγκη να διαφυλάξουμε και να μοιραστούμε με το κοινό τον πλούτο της δημιουργικής του διαδρομής, το αρχείο του, τα προσωπικά του αντικείμενα και όλα εκείνα που φωτίζουν τον άνθρωπο και τον καλλιτέχνη Διονύση Σαββόπουλο. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και το Υπουργείο Πολιτισμού για την έμπρακτη υποστήριξη και τη συμβολή τους στην πραγματοποίηση του Μουσείου που φιλοδοξούμε να είναι ένας ανοιχτός χώρος πολιτισμού, όπου το έργο του Διονύση θα συνεχίσει να συνομιλεί με το σήμερα και να συναντά τις γενιές του αύριο κρατώντας ζωντανή τη μνήμη και το έργο του».
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