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Δύο νεκροί από συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου σε επιχείρηση κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών στην Ινδονησία
Τα μέλη του πληρώματος ήταν συνολικά οχτώ, πέντε διασώθηκαν, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός αγνοουμένου, σύμφωνα με ανακοίνωση του ινδονησιακού στρατού
Το ελικόπτερο τύπου Mi-17V-5 είχε απογειωθεί το πρωί από την περιοχή Σερουγιάν στην επαρχία του Κεντρικού Καλιμαντάν, προκειμένου να συμμετάσχει σε επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς στο εθνικό πάρκο Ταντζούνγκ Πούτινγκ. Η προστατευόμενη έκταση φιλοξενεί ζώα που απειλούνται με εξαφάνιση, όπως είναι οι ουρακοτάγκοι του Βόρνεο.
Το δυστύχημα συνέβη κατά την επιχείρηση υδροληψίας. Δύο μέλη του πληρώματος εντοπίστηκαν νεκρά, πέντε διασώθηκαν, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός αγνοουμένου, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του ινδονησιακού στρατού.
Helikopter MI-17V5 milik Puspenerbad TNI Angkatan Darat mengalami kecelakaan di perairan Desa Sungai Perlu, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, saat menjalankan misi water bombing pemadaman karhutla di Taman Nasional Tanjung Puting. Dari total 8 personel kru, satu orang dilaporkan meninggal dunia, lima orang selamat dan menjalani perawatan di RS Kuala Pembuang, serta dua personel lainnya masih dalam proses evakuasi oleh tim gabungan TNI AD. TNI AD memastikan investigasi penyebab kecelakaan masih terus dilakukan. #MetroTV #KecelakaanHelikopter #TNIAngkatanDarat #Karhutla #Seruyan #KalimantanTengah #BeritaNasional— METRO TV (@Metro_TV) November 4, 2026
Δασικές πυρκαγιές μαίνονται εδώ και μήνες σε Βόρνεο και Σουμάτρα, καθώς και στην επαρχία της Παπούας. Τοξικό νέφος έχει εξαπλωθεί στην ευρύτερη περιοχή: από τη Μαλαισία και τη Σιγκαπούρη, μέχρι τις Φιλιππίνες και το Ανατολικό Τιμόρ.
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