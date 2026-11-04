Δύο νεκροί από συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου σε επιχείρηση κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών στην Ινδονησία
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Ελικόπτερο Συντριβή ελικοπτέρου Ινδονησία Δασικές πυρκαγιές Θάνατος

Δύο νεκροί από συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου σε επιχείρηση κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών στην Ινδονησία

Τα μέλη του πληρώματος ήταν συνολικά οχτώ, πέντε διασώθηκαν, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός αγνοουμένου, σύμφωνα με ανακοίνωση του ινδονησιακού στρατού

Δύο νεκροί από συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου σε επιχείρηση κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών στην Ινδονησία
Ένα στρατιωτικό ελικόπτερο, το οποίο συμμετείχε σε επιχείρηση κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών στην Ινδονησία, συνετρίβη σήμερα στα ανοικτά των νότιων ακτών της νήσου Βόρνεο, προκαλώντας τον θάνατο δύο εκ των οκτώ μελών του πληρώματος, όπως ανακοίνωσε ο ινδονησιακός στρατός.

Το ελικόπτερο τύπου Mi-17V-5 είχε απογειωθεί το πρωί από την περιοχή Σερουγιάν στην επαρχία του Κεντρικού Καλιμαντάν, προκειμένου να συμμετάσχει σε επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς στο εθνικό πάρκο Ταντζούνγκ Πούτινγκ. Η προστατευόμενη έκταση φιλοξενεί ζώα που απειλούνται με εξαφάνιση, όπως είναι οι ουρακοτάγκοι του Βόρνεο.

Το δυστύχημα συνέβη κατά την επιχείρηση υδροληψίας. Δύο μέλη του πληρώματος εντοπίστηκαν νεκρά, πέντε διασώθηκαν, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός αγνοουμένου, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του ινδονησιακού στρατού.



Δασικές πυρκαγιές μαίνονται εδώ και μήνες σε Βόρνεο και Σουμάτρα, καθώς και στην επαρχία της Παπούας. Τοξικό νέφος έχει εξαπλωθεί στην ευρύτερη περιοχή: από τη Μαλαισία και τη Σιγκαπούρη, μέχρι τις Φιλιππίνες και το Ανατολικό Τιμόρ.

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