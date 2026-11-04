Ο ΠΟΥ προειδοποιεί για τη σωματική δραστηριότητα στους νέους: 240 εκατ. έφηβοι δεν ασκήθηκαν ούτε μία ημέρα την περασμένη εβδομάδα

Παγκοσμίως, οι έφηβοι και οι έφηβες δήλωσαν πως ασκούνται κατά μέσο όρο μονάχα 2,7 ημέρες την εβδομάδα και μόλις το 14% λέει πως επιδίδεται σε μια σωματική δραστηριότητα καθημερινά μέσα στην εβδομάδα