Ο Χέρτσογκ καλεί τα ισραηλινά κόμματα σε συμβιβασμούς μπροστά στην πραγματικότητα της κάλπης, καταδικάζει την χυδαιότητα κατά της αραβικής μειονότητας
ΚΟΣΜΟΣ
Ισραήλ Εκλογές Μπενιαμίν Νετανιάχου Ισαάκ Χέρτζογκ

Ο Χέρτσογκ καλεί τα ισραηλινά κόμματα σε συμβιβασμούς μπροστά στην πραγματικότητα της κάλπης, καταδικάζει την χυδαιότητα κατά της αραβικής μειονότητας

Η βία, είτε φυσική είτε λεκτική δεν έχει θέση ανάμεσά μας, είπε ο πρόεδρος του Ισραήλ.

Ο Χέρτσογκ καλεί τα ισραηλινά κόμματα σε συμβιβασμούς μπροστά στην πραγματικότητα της κάλπης, καταδικάζει την χυδαιότητα κατά της αραβικής μειονότητας
Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ καλεί τα πολιτικά κόμματα να αποδεχθούν ότι «δεν μπορούν να τηρηθούν όλες οι υποσχέσεις» δεδομένης της «πραγματικότητας» των αποτελεσμάτων των βουλευτικών εκλογών, στις οποίες κανένα στρατόπεδο δεν εξασφάλισε κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

«Δεν ζητώ από κανέναν να απαρνηθεί τις θεμελιώδεις αξίες του. Αλλά στην σημερινή πραγματικότητα, χωρίς προφανή νικητή μετά τις εκλογές, ζητώ επινοητικότητα και δημιουργικότητα, θάρρος και καλή θέληση», δήλωσε ο πρόεδρος του Ισραήλ κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου που έδωσε αφού έλαβε τα επίσημα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών της 27ης Οκτωβρίου.

Ο πρόεδρος Χέρτζογκ καταδίκασε τις «χυδαίες και ρατσιστικές» επιθέσεις κατά της αραβικής μειονότητας του Ισραήλ, μετά τις κατηγορίες για εκλογική νοθεία που εκτόξευσαν εναντίον των αραβικών κομμάτων του Ισραήλ ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και το στρατόπεδό του.

«Τρέφω μεγάλο σεβασμό για την αραβική κοινότητα στο Ισραήλ (...) Καταδικάζω τις χυδαίες συμπεριφορές και τις ρατσιστικές δηλώσεις που έχουμε ακούσει πρόσφατα», είπε κατά της διάρκεια ομιλίας του κατά την επίδοση των επισήμων εκλογικών αποτελεσμάτων.

«Η βία, είτε φυσική είτε λεκτική δεν έχει θέση ανάμεσά μας», είπε ο πρόεδρος του Ισραήλ.

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