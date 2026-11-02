Μαίνεται η πολιτική κόντρα στο Ισραήλ: Η πλειοψηφία με θέλει πρωθυπουργό, λέει ο Νετανιάχου - Τα ψέματα τελείωσαν, απαντά ο Άιζενκοτ
Σε ανάρτησή του ο νυν πρωθυπουργός τόνισε ότι είναι ανοιχτός στον σχηματισμό διευρυμένης κυβέρνησης με κόμματα που είναι κοντά στις αρχές της παράταξής του, την ώρα που δέχτηκε για ακόμη μια φορά τα πυρά του επικεφαλής της αντιπολίτευσης
Παράλληλα, ο Νετανιάχου τόνισε για ακόμη μια φορά ότι η πλειοψηφία του Ισραηλινού λαού επιθυμεί αυτός να είναι και πάλι ο πρωθυπουργός της χώρας, ενώ δήλωσε ότι είναι ανοιχτός σε διάλογο για τον σχηματισμό διευρυμένης κυβέρνησης, με κόμματα που όπως λέει δεν προάγουν την τρομοκρατία.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Νετανιάχου
Οι πολίτες του Ισραήλ δεν θέλουν κυβέρνηση που εξαρτάται από το Ραάμ και το Μοσάβτα - κόμματα που υποστηρίζουν την τρομοκρατία και αρνούνται την ύπαρξη του εβραϊκού κράτους. Από την πρώτη μέρα το χέρι μας ήταν απλωμένο για τη δημιουργία μιας ευρύτατης εθνικής κυβέρνησης. Σαφές ποσοστό της πλειοψηφίας του εβραϊκού κοινού επέλεξε τη Λικούντ ως το μεγαλύτερο κόμμα και εμένα, ως πρωθυπουργό, για να ηγηθώ της επόμενης κυβέρνησης. Εμείς επιδιώκουμε να σχηματίσουμε μια διευρυμένη κυβέρνηση με τους εταίρους μας και με κάθε κόμμα που θα το επιθυμεί και δεν υποστηρίζει την τρομοκρατία. Είμαι ανοιχτός να διεξαγάγω διάλογο σχετικά με το ζήτημα.
הציבור בישראל אינו רוצה ממשלה שתלויה ברע״ם ובמשותפת - מפלגות שתומכות בטרור ושוללות את קיומה של המדינה היהודית. מן היום הראשון ידינו הייתה מושטת להקמת ממשלה לאומית רחבה. רוב ברור בציבור היהודי בחר בליכוד כמפלגה הגדולה ובי, כראש ממשלה, כדי להוביל את הממשלה הבאה. אנחנו שואפים להקים ממשלה רחבה עם שותפינו ועם כל מפלגה שתרצה בכך ושאינה תומכת בטרור. אני פתוח לקיים שיח בנדון.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) November 2, 2026
Την ίδια ώρα, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γκάντι Άιζεντκοτ σε δική του ανάρτηση απαντά στην «ενορχηστρωμένη επίθεση» σε βάρος του απο την παράταξη Νετανιάχου, έπειτα και από τη συγκέντρωση οπαδών της ακορδεξιάς παράταξης έξω από το σπίτι του την Κυριακή, που με συνθήματα τον αποκαλούσαν μεταξύ άλλων «προδότη» και «δολοφόνο» του ίδιου του του γιου.
«Τα ψέματα τελειώνουν», λέει ο Άιζενκοτ
«Πολίτες του Ισραήλ, τις τελευταίες μέρες κυκλοφορούν ψευδείς ειδήσεις και πολλά ψέματα σχετικά με την πολιτική δραστηριότητα εμένα και του κόμματός μου. Αυτή είναι η μέθοδος της παλιάς πολιτικής, όχι η δική μας. Σας καλώ να κάνετε υπομονή. Όταν υπάρξει κάτι να ενημερώσω, δεσμεύομαι να το κάνω με λεπτομέρεια, αξιοπιστία και πληρότητα. Με το όνομά μου και με τη φωνή μου.
Τα ψέματα δεν θα επηρεάσουν τη λήψη αποφάσεων, παρά μόνο το σωστό που πρέπει να γίνει για χάρη του κράτους του Ισραήλ. Τελειώνουν οι μέρες που οι πολίτες του Ισραήλ πρέπει να μαντεύουν ποια είναι η πολιτική και οι στόχοι των ηγετών τους. Είμαι εδώ για το κράτος του Ισραήλ. Εδώ για εσάς», έγραψε σε δική του ανάρτηση ο Άιζενκοτ.
אזרחי ישראל, בימים האחרונים מתפרסמות ידיעות כוזבות וספינים רבים על הפעילות הפוליטית שלי ושל מפלגתי. זו דרכה של הפוליטיקה הישנה, לא דרכנו. אני קורא לכם להתאזר בסבלנות. כשיהיה במה לעדכן, אני מתחייב לעשות זאת באופן מפורט, אמין ומלא. בשמי ובקולי. ספינים שקריים לא ישפיעו על קבלת ההחלטות, אלא רק הדבר הנכון לעשותו למען מדינת ישראל. תמו הימים בהם אזרחי ישראל צריכים לנחש מהי המדיניות והמטרות של מנהיגיהם. אני כאן עבור מדינת ישראל. כאן עבורכם 🇮🇱— Gadi Eisenkot - גדי איזנקוט (@gadi_eisenkot) November 2, 2026
Από την πλευρά του, ο Γιουσέφ Τζαμπαρίν, επικεφαλής της παράταξης Ενοποιημένη Λίστα, τόνισε ότι το μπλοκ της ισραηλινής αντιπολίτευσης οφείλει «να αποδεχθεί την πολιτική πραγματικότητα» και να συνεργαστεί με τα αραβικά κόμματα εάν επιθυμεί να απομακρύνει από την εξουσία τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Γιουσέφ Τζαμπαρίν, επικεφαλής της παράταξης Ενοποιημένη Λίστα.
«Να αποδεχθεί την πολιτική πραγματικότητα»
Μετά τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών στο Ισραήλ, «όποιος είναι πραγματικά αποφασισμένος να αντικαταστήσει αυτήν την κυβέρνηση, οφείλει να αποδεχθεί την πολιτική πραγματικότητα» και να συνεργαστεί με τα αραβικά κόμματα, τα οποία είναι «πραγματικά έτοιμα να συμβάλουν στον τερματισμό της διακυβέρνησης Νετανιάχου», τόνισε ο Τζαμπαρίν.
Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, προέτρεψε χθες τους αρχηγούς των κομμάτων του Ισραήλ να «κατέβουν από τα δέντρα» και να «αντικρίσουν την πραγματικότητα» των εκλογικών αποτελεσμάτων, καθώς τα αντίπαλα στρατόπεδα άρχισαν να διατυπώνουν τις θέσεις τους σχετικά με τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης, ενόψει των επίσημων διαβουλεύσεων στην Προεδρική Κατοικία αυτή την εβδομάδα.
Καμπανάκι από τον Χέρτζογκ
«Την ερχόμενη Τετάρτη, θα παραλάβω τα επίσημα εκλογικά αποτελέσματα από τον πρόεδρο της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής... τον δικαστή Νόαμ Σόλμπεργκ», δήλωσε ο Χέρτζογκ κατά τη διάρκεια κρατικής τελετής μνήμης για τον πρώτο Πρόεδρο του Ισραήλ, Χαΐμ Βάιτσμαν. «Στη συνέχεια, θα ξεκινήσω διαβουλεύσεις στην Προεδρική Κατοικία. Η Προεδρική Κατοικία θα είναι ανοιχτή για όλες τις παρατάξεις και τα κόμματα», δήλωσε χαρακτηριστικά τονίζοντας για ακόμη μια φορά την ανάγκη να αποφύγει η χώρα τις επαναληπτικές εκλογές.
Υπενθυμίζεται ότι οι ηγέτες των κομμάτων που απαρτίζουν το κύριο μπλοκ της αντιπολίτευσης στο Ισραήλ θα συναντηθούν αύριο για να προσπαθήσουν να σχηματίσουν πλειοψηφία μετά τις βουλευτικές εκλογές της περασμένης εβδομάδας.
Συνάντηση των ηγετών του αντιπολιτευτικού μπλοκ
Η συνάντηση θα γίνει στις 11:30 σε ξενοδοχείο στη Χερτσλιγιά ώστε τα κόμματα «να συζητήσουν και να συντονίσουν τα επόμενα βήματα», ανακοίνωσε το Γιασάρ, το κόμμα του ηγέτη του μπλοκ, Γκάντι Άιζενκοτ.
Πρόκειται να λάβουν μέρος ο πρόεδρος του Γιασάρ, Γκάντι Άιζενκοτ, ο πρόεδρος του Yisrael Beytenu, Αβιγκντόρ Λίμπερμαν, ο πρόεδρος των Δημοκρατικών, Γιάιρ Γκολάν, ο πρόεδρος του B’Yachad, Ναφτάλι Μπένετ, όπως και ο δεύτερος στην ιεραρχία του κόμματος, Γιάιρ Λαπίντ. (Στη φωτογραφία σε συνάντησή τους πριν από τις εκλογές).
Ο Λίμπερμαν, ο Γκολάν και ο Μπένετ έχουν όλοι δηλώσει ότι τα κόμματά τους θα προτείνουν τον Άιζενκοτ ως τον επόμενο πρωθυπουργό.
Αυτή θα είναι η πρώτη τους συνάντηση μετά τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, οι οποίες δεν έδωσαν πλειοψηφία ούτε στον συνασπισμό του απερχόμενου πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου ούτε στο στρατόπεδο της αντιπολίτευσης με επικεφαλής τον Άιζενκοτ.
Οι Times of Israel αναφέρουν ότι ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ αναμένεται ευρέως να αναθέσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης σε όποιον λάβει τις περισσότερες προτάσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο να αξιοποιήσουν την κοινοβουλευτική τους πλειοψηφία για να αντικαταστήσουν τον βουλευτή του Λικούντ Αμίρ Οχάνα από τη θέση του προέδρου της Κνεσέτ με τον Λαπίντ, ακόμη και πριν ξεκινήσουν τις προσπάθειες για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Ο Λίμπερμαν δήλωσε ότι θα υποστηρίξει αυτή την κίνηση.
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