Μαίνεται η πολιτική κόντρα στο Ισραήλ: Η πλειοψηφία με θέλει πρωθυπουργό, λέει ο Νετανιάχου - Τα ψέματα τελείωσαν, απαντά ο Άιζενκοτ

Σε ανάρτησή του ο νυν πρωθυπουργός τόνισε ότι είναι ανοιχτός στον σχηματισμό διευρυμένης κυβέρνησης με κόμματα που είναι κοντά στις αρχές της παράταξής του, την ώρα που δέχτηκε για ακόμη μια φορά τα πυρά του επικεφαλής της αντιπολίτευσης