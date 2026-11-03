Άιζενκοτ: Η διακοπή της στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ προς το Ισραήλ δείχνει ότι ο Νετανιάχου πρέπει να φύγει

«Το γεγονός ότι το ισραηλινό αμυντικό κατεστημένο έμαθε για αυτήν την αλλαγή στη στρατηγική μας σχέση από τα μέσα ενημέρωσης, μαζί με το ισραηλινό κοινό, δείχνει πόσο επικίνδυνη είναι η διαχείριση του», έγραψε ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης