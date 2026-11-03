Άιζενκοτ: Η διακοπή της στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ προς το Ισραήλ δείχνει ότι ο Νετανιάχου πρέπει να φύγει
«Το γεγονός ότι το ισραηλινό αμυντικό κατεστημένο έμαθε για αυτήν την αλλαγή στη στρατηγική μας σχέση από τα μέσα ενημέρωσης, μαζί με το ισραηλινό κοινό, δείχνει πόσο επικίνδυνη είναι η διαχείριση του», έγραψε ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης
«Το γεγονός ότι το ισραηλινό αμυντικό κατεστημένο έμαθε για αυτήν την αλλαγή στη στρατηγική μας σχέση από τα μέσα ενημέρωσης, μαζί με το ισραηλινό κοινό, δείχνει πόσο επικίνδυνη είναι η διαχείριση του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Δεν μπορούμε πλέον να τον εμπιστευόμαστε και πρέπει να αντικατασταθεί», δήλωσε ο Άιζενκοτ σε ανάρτησή του στο X.
«Για άλλη μια φορά, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δεν είναι σε θέση να κοιτάξει τους Ισραηλινούς πολίτες στα μάτια και να τους πει την αλήθεια. Ο Νετανιάχου πρέπει να δώσει απαντήσεις στους Ισραηλινούς πολίτες, απόψε», έγραψε χαρακτηριστικά.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Άιζενκοτ:
«Η ιδιαίτερη σχέση του Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί βασικό στοιχείο της εθνικής του ασφάλειας.
Το γεγονός ότι οι κύκλοι ασφαλείας, μαζί με τους Ισραηλινούς πολίτες, μαθαίνουν για μια αλλαγή στο πλαίσιο των στρατηγικών σχέσεων μέσω των μέσων ενημέρωσης υπογραμμίζει πόσο πολύ η συμπεριφορά του Μπέντζαμιν Νετανιάχου αποτελεί πραγματικό κίνδυνο. Δεν μπορούμε πλέον να βασιζόμαστε σε αυτόν και πρέπει να τον αντικαταστήσουμε.
Για άλλη μια φορά, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δεν είναι σε θέση να κοιτάξει τους Ισραηλινούς πολίτες στα μάτια και να τους πει την αλήθεια. Ο Νετανιάχου πρέπει να δώσει απαντήσεις στους Ισραηλινούς πολίτες, απόψε».
היחסים המיוחדים עם ארה״ב הם מרכיב מרכזי בביטחון הלאומי של ישראל. העובדה שמערכת הביטחון מגלה יחד עם אזרחי ישראל על שינוי במארג היחסים האסטרטגי דרך התקשורת, מצביעה עד כמה התנהלותו של בנימין נתניהו היא סכנה אמיתית. אי אפשר עוד לסמוך עליו וחייבים להחליפו. פעם נוספת שראש ממשלת ישראל לא מסוגל להסתכל לאזרח הישראלי בעיניים ולומר אמת. נתניהו חייב לתת תשובות, עוד הערב, לאזרחי ישראל.— Gadi Eisenkot - גדי איזנקוט (@gadi_eisenkot) November 3, 2026
Η ανακοίνωση Τραμπ για την διακοπή στρατιωτικής βοήθειας στο ΙσραήλΝωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, βάσει της οποίας η Ουάσινγκτον θα σταματήσει να παρέχει στρατιωτική βοήθεια στο Ισραήλ μετά το τέλος του τρέχοντος έτους.
Μιλώντας στην εκπομπή «Fox and Friends» του δικτύου Fox News, ο Τραμπ τόνισε ότι το Ισραήλ δεν έχει πλέον ανάγκη αυτή τη βοήθεια, προσθέτοντας ότι ορισμένοι Δημοκρατικοί και αριστεροί πολιτικοί χρησιμοποιούσαν τη συγκεκριμένη αμερικανική χρηματοδότηση προς το Ισραήλ ως επιχείρημα για να ασκήσουν κριτική στους Ρεπουμπλικανούς.
«Όσον αφορά τις πληρωμές προς το Ισραήλ, ο Μπίμπι Νετανιάχου κι εγώ έχουμε συμφωνήσει ότι δίνουμε στο Ισραήλ 4 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως και σταματάμε. Η συμφωνία αυτή έγινε πριν από μήνες», είπε ο Τραμπ.
BREAKING: President Trump says the U.S. will end roughly $4 billion in annual aid to Israel by the end of the year, revealing that Prime Minister Benjamin Netanyahu agreed to the decision. “Because they don’t need it,” Trump said during an exclusive interview on @foxandfriends, describing Israel as a thriving country that no longer requires American financial assistance. Trump also said Netanyahu raised the idea of ending the aid himself. He emphasized that Israel remains one of America’s most reliable allies as the two countries prepare for a major shift in their financial relationship. Download the FOX News app for the latest details: https://t.co/ISpW9Fc0R3— Fox News (@FoxNews) November 3, 2026
«Έχουμε ήδη συμφωνήσει ότι, από το τέλος του τρέχοντος έτους, δεν θα καταβάλλουμε πλέον πληρωμές στο Ισραήλ. Φυσικά, θα βοηθήσουμε το Ισραήλ αν παραστεί ανάγκη», συμπλήρωσε.
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