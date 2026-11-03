Άιζενκοτ: Η διακοπή της στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ προς το Ισραήλ δείχνει ότι ο Νετανιάχου πρέπει να φύγει
ΚΟΣΜΟΣ
Ισραήλ Γκάντι Άιζενκοτ Μπενιαμίν Νετανιάχου ΗΠΑ

Άιζενκοτ: Η διακοπή της στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ προς το Ισραήλ δείχνει ότι ο Νετανιάχου πρέπει να φύγει

«Το γεγονός ότι το ισραηλινό αμυντικό κατεστημένο έμαθε για αυτήν την αλλαγή στη στρατηγική μας σχέση από τα μέσα ενημέρωσης, μαζί με το ισραηλινό κοινό, δείχνει πόσο επικίνδυνη είναι η διαχείριση του», έγραψε ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης

Άιζενκοτ: Η διακοπή της στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ προς το Ισραήλ δείχνει ότι ο Νετανιάχου πρέπει να φύγει
Ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης, Γκάντι Άιζενκοτ, τόνισε ότι η ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για το τέλος της παροχής στρατιωτικής βοήθειας προς το Ισραήλ δείχνει ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πρέπει να «φύγει».

«Το γεγονός ότι το ισραηλινό αμυντικό κατεστημένο έμαθε για αυτήν την αλλαγή στη στρατηγική μας σχέση από τα μέσα ενημέρωσης, μαζί με το ισραηλινό κοινό, δείχνει πόσο επικίνδυνη είναι η διαχείριση του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Δεν μπορούμε πλέον να τον εμπιστευόμαστε και πρέπει να αντικατασταθεί», δήλωσε ο Άιζενκοτ σε ανάρτησή του στο X.

«Για άλλη μια φορά, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δεν είναι σε θέση να κοιτάξει τους Ισραηλινούς πολίτες στα μάτια και να τους πει την αλήθεια. Ο Νετανιάχου πρέπει να δώσει απαντήσεις στους Ισραηλινούς πολίτες, απόψε», έγραψε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άιζενκοτ:

«Η ιδιαίτερη σχέση του Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί βασικό στοιχείο της εθνικής του ασφάλειας.

Το γεγονός ότι οι κύκλοι ασφαλείας, μαζί με τους Ισραηλινούς πολίτες, μαθαίνουν για μια αλλαγή στο πλαίσιο των στρατηγικών σχέσεων μέσω των μέσων ενημέρωσης υπογραμμίζει πόσο πολύ η συμπεριφορά του Μπέντζαμιν Νετανιάχου αποτελεί πραγματικό κίνδυνο. Δεν μπορούμε πλέον να βασιζόμαστε σε αυτόν και πρέπει να τον αντικαταστήσουμε.

Για άλλη μια φορά, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δεν είναι σε θέση να κοιτάξει τους Ισραηλινούς πολίτες στα μάτια και να τους πει την αλήθεια. Ο Νετανιάχου πρέπει να δώσει απαντήσεις στους Ισραηλινούς πολίτες, απόψε».

Η ανακοίνωση Τραμπ για την διακοπή στρατιωτικής βοήθειας στο Ισραήλ

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, βάσει της οποίας η Ουάσινγκτον θα σταματήσει να παρέχει στρατιωτική βοήθεια στο Ισραήλ μετά το τέλος του τρέχοντος έτους.

Μιλώντας στην εκπομπή «Fox and Friends» του δικτύου Fox News, ο Τραμπ τόνισε ότι το Ισραήλ δεν έχει πλέον ανάγκη αυτή τη βοήθεια, προσθέτοντας ότι ορισμένοι Δημοκρατικοί και αριστεροί πολιτικοί χρησιμοποιούσαν τη συγκεκριμένη αμερικανική χρηματοδότηση προς το Ισραήλ ως επιχείρημα για να ασκήσουν κριτική στους Ρεπουμπλικανούς.

«Όσον αφορά τις πληρωμές προς το Ισραήλ, ο Μπίμπι Νετανιάχου κι εγώ έχουμε συμφωνήσει ότι δίνουμε στο Ισραήλ 4 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως και σταματάμε. Η συμφωνία αυτή έγινε πριν από μήνες», είπε ο Τραμπ.

«Έχουμε ήδη συμφωνήσει ότι, από το τέλος του τρέχοντος έτους, δεν θα καταβάλλουμε πλέον πληρωμές στο Ισραήλ. Φυσικά, θα βοηθήσουμε το Ισραήλ αν παραστεί ανάγκη», συμπλήρωσε.

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