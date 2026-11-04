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Ανάλυση Sky News: Το μπλε τσουνάμι των Δημοκρατικών και η ήττα των Ρεπουμπλικανών έχει την υπογραφή Τραμπ
Ανάλυση Sky News: Το μπλε τσουνάμι των Δημοκρατικών και η ήττα των Ρεπουμπλικανών έχει την υπογραφή Τραμπ
«Ήταν δύο χρόνια ασυνέπειας, πλήρους έλλειψης πειθαρχίας και απόλυτης απουσίας ενσυναίσθησης απέναντι σε όσα αισθάνονταν οι Αμερικανοί πολίτες» γράφει ο ανταποκριτής του SKy News στην Ουάσινγκτον
Την εκτίμηση ότι το αρνητικό αποτέλεσμα για τους Ρεπουμπλικανούς στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ έχει την «υπογραφή» του Ντόναλντ Τραμπ διατυπώνει σε άμεση ανάλυσή του το Sky News κάνοντας λόγο για «δύο χρόνια ασυνέπειας που κόστισαν στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα»
«Αυτές οι εκλογές αποτέλεσαν πραγματικά δημοψήφισμα για την ηγεσία και την κρίση του Τραμπ. Πρόκειται για ένα μπλε τσουνάμι. Ωστόσο, είναι εξίσου και μια κόκκινη άγκυρα ή, ίσως, μια πορτοκαλί. Πρόκειται για την ήττα του Τραμπ. Η ευθύνη βαραίνει τον ίδιο» προσθέτει ο ανταποκριτής του Sky News στην Ουάσινγκτον, Μαρκ Στόουν.
Κατά τον ίδιο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ «θα μπορούσε να είχε αξιοποιήσει την ιστορική νίκη του μόλις δύο χρόνια νωρίτερα και να ακολουθήσει μια πορεία πειθαρχημένου συντηρητισμού. Θα μπορούσε να είναι ένας Ρεπουμπλικανός με συνεκτικές συντηρητικές δημοσιονομικές πολιτικές. Αντί γι' αυτό, σε κάθε ζήτημα –από την οικονομία μέχρι τα σύνορα και την εξωτερική πολιτική– επέλεξε να ανεβάζει τους τόνους στα άκρα και να οδηγεί τα πράγματα στα όριά τους».
«Ήταν δύο χρόνια ασυνέπειας, πλήρους έλλειψης πειθαρχίας και απόλυτης απουσίας ενσυναίσθησης απέναντι σε όσα αισθάνονταν οι Αμερικανοί πολίτες. Αυτό κόστισε πολύ ακριβά στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα απόψε» προσθέτει ο Μάθιους.
Για περισσότερο από μία δεκαετία, η κομματική υπακοή σε έναν και μόνο άνθρωπο ήταν αταλάντευτη. Τώρα, είναι βέβαιο ότι θα έχουν αρχίσει να το μετανιώνουν.
Ο ανταποκριτής του Sky News θυμάται, μάλιστα, ότι «πριν από δύο μήνες, ένας αγρότης στο Τέξας μου είπε: "Εμείς, ο λαός, δεν ακουγόμαστε". Είναι μια φράση που έκτοτε εξακολουθεί να ηχεί στα αυτιά μου. Ήταν ένας αγρότης που είχε ψηφίσει τον Ντόναλντ Τραμπ δύο χρόνια νωρίτερα και κάποτε ήταν πιστός υποστηρικτής του προέδρου. Πολλοί άνθρωποι εκεί μου είχαν πει πόσο θυμωμένοι ήταν με τον άνθρωπο στον οποίο κάποτε είχαν εναποθέσει τόση εμπιστοσύνη».
Κάνοντας λόγο για «πολιτικό σεισμό» όσον αφορά τη νίκη του Δημοκρατικού Τζέιμς Ταλαρίκο, ο Μάθιους γράφει ότι «ο πρώην εκπαιδευτικός αναμένεται πλέον να μεταβεί στη Γερουσία στην Ουάσιγκτον. Ένας Δημοκρατικός από το Τέξας στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή είναι μια φράση που αποτυπώνει τη νίκη του Δημοκρατικού Κόμματος απόψε»
«Αυτές οι εκλογές αποτέλεσαν πραγματικά δημοψήφισμα για την ηγεσία και την κρίση του Τραμπ. Πρόκειται για ένα μπλε τσουνάμι. Ωστόσο, είναι εξίσου και μια κόκκινη άγκυρα ή, ίσως, μια πορτοκαλί. Πρόκειται για την ήττα του Τραμπ. Η ευθύνη βαραίνει τον ίδιο» προσθέτει ο ανταποκριτής του Sky News στην Ουάσινγκτον, Μαρκ Στόουν.
Κατά τον ίδιο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ «θα μπορούσε να είχε αξιοποιήσει την ιστορική νίκη του μόλις δύο χρόνια νωρίτερα και να ακολουθήσει μια πορεία πειθαρχημένου συντηρητισμού. Θα μπορούσε να είναι ένας Ρεπουμπλικανός με συνεκτικές συντηρητικές δημοσιονομικές πολιτικές. Αντί γι' αυτό, σε κάθε ζήτημα –από την οικονομία μέχρι τα σύνορα και την εξωτερική πολιτική– επέλεξε να ανεβάζει τους τόνους στα άκρα και να οδηγεί τα πράγματα στα όριά τους».
«Ήταν δύο χρόνια ασυνέπειας, πλήρους έλλειψης πειθαρχίας και απόλυτης απουσίας ενσυναίσθησης απέναντι σε όσα αισθάνονταν οι Αμερικανοί πολίτες. Αυτό κόστισε πολύ ακριβά στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα απόψε» προσθέτει ο Μάθιους.
Για περισσότερο από μία δεκαετία, η κομματική υπακοή σε έναν και μόνο άνθρωπο ήταν αταλάντευτη. Τώρα, είναι βέβαιο ότι θα έχουν αρχίσει να το μετανιώνουν.
«Εμείς ο λαός δεν ακουγόμαστε»
Ο ανταποκριτής του Sky News θυμάται, μάλιστα, ότι «πριν από δύο μήνες, ένας αγρότης στο Τέξας μου είπε: "Εμείς, ο λαός, δεν ακουγόμαστε". Είναι μια φράση που έκτοτε εξακολουθεί να ηχεί στα αυτιά μου. Ήταν ένας αγρότης που είχε ψηφίσει τον Ντόναλντ Τραμπ δύο χρόνια νωρίτερα και κάποτε ήταν πιστός υποστηρικτής του προέδρου. Πολλοί άνθρωποι εκεί μου είχαν πει πόσο θυμωμένοι ήταν με τον άνθρωπο στον οποίο κάποτε είχαν εναποθέσει τόση εμπιστοσύνη».
Κάνοντας λόγο για «πολιτικό σεισμό» όσον αφορά τη νίκη του Δημοκρατικού Τζέιμς Ταλαρίκο, ο Μάθιους γράφει ότι «ο πρώην εκπαιδευτικός αναμένεται πλέον να μεταβεί στη Γερουσία στην Ουάσιγκτον. Ένας Δημοκρατικός από το Τέξας στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή είναι μια φράση που αποτυπώνει τη νίκη του Δημοκρατικού Κόμματος απόψε»
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