Τουσκ: Αποτρέψαμε πιθανή προβοκάτσια στα σύνορα με το Καλίνινγκραντ, η Ρωσία προσπαθεί να υποδαυλίσει «αστάθεια» στην Πολωνία

Ο Πολωνός πρωθυπουργός δήλωσε ότι πολωνικές και συμμαχικές υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποιούσαν εδώ και εβδομάδες ότι ενδέχεται να συμβούν «ενέργειες εκτροπής ή πιο σοβαρές προκλήσεις» στα σύνορα με τη





Ο Πολωνός πρωθυπουργός δήλωσε ότι πολωνικές και συμμαχικές υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποιούσαν εδώ και εβδομάδες ότι ενδέχεται να συμβούν «ενέργειες εκτροπής ή πιο σοβαρές προκλήσεις» στα σύνορα με τη Ρωσική Ομοσπονδία, συμπεριλαμβανομένης «της εισβολής ενόπλων σε πολωνικό έδαφος».







Polish PM Donald Tusk: Just after midnight, I received information from the Border Guard that suspicious movement had been observed along the Polish-Russian border in the north. We very quickly mobilized the appropriate forces and resources, and managed to prevent attempted provocations, if that was indeed their intention. Of course, we will never be able to fully confirm that. — Clash Report (@clashreport) November 3, 2026 Εκτιμώντας ότι η «ένταση» και η «κλιμάκωση από τη ρωσική πλευρά» θα μπορούσαν να συνεχιστούν, ο Τουσκ ζήτησε να διατηρηθεί το επίπεδο επαγρύπνησης μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας για την αποτροπή πιθανών επιχειρήσεων δολιοφθοράς ή προκλήσεων.







Τον Σεπτέμβριο, ο Ντόναλντ Τουσκ προειδοποίησε ότι τα σχέδια της Ρωσίας για τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας περιελάμβαναν «υβριδικές» επιθέσεις με χρήση drones και πυραύλων εναντίον κρατών συμμάχων του Κίεβου.



Κατηγορίες για ρωσική ανάμειξη στην κρίση γύρω από το Συνταγματικό Δικαστήριο Παράλληλα, ο Πολωνός πρωθυπουργός κατηγόρησε παράλληλα τη Μόσχα ότι επιδιώκει να τροφοδοτήσει την «αστάθεια» στην Πολωνία, εμπλεκόμενη σε μια διαμάχη μεταξύ της κυβέρνησής του και του προέδρου Ναβρότσκι σχετικά με το Συνταγματικό Δικαστήριο.



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Η κρίση οξύνθηκε ξαφνικά την Παρασκευή: η αστυνομία για την αντιμετώπιση των ταραχών αναπτύχθηκε στον χώρο του δικαστηρίου για να εμποδίσει την πρόσβαση. Ο υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος είναι επίσης γενικός εισαγγελέας, ζήτησε την άρση της ασυλίας του διορισμένου από το PiS προέδρου του Μπόγκνταν Σβιεντσκόφσκι, ενώ μία δικαστής που πρόσφατα διορίστηκε από την πλειοψηφία ανακοίνωσε ότι τον αντικαθιστά προσωρινά, ανακοινώνοντας παράλληλα την προσωρινή αναστολή των καθηκόντων του.



Ρώσοι πολιτικοί, μεταξύ των οποίων και ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας χαρακτήρισαν «πραξικόπημα» τις ενέργειες της κυβέρνησης Τουσκ στη διαμάχη για το Δικαστήριο.



«Παρατηρούμε δραστηριότητα από τη Ρωσία και φιλορώσους πολιτικούς, τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και εντός της χώρας, που επικεντρώνεται στο ζήτημά μας: την υπεράσπιση του Συνταγματικού Δικαστηρίου απέναντι στην επιθετική συμπεριφορά πολιτικών και των διαδηλωτών που εκείνοι υποκινούν», δήλωσε ο Τουσκ κατά τη διάρκεια κυβερνητικής συνεδρίασης.



Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ , τόνισε σήμερα (3/11) ότι οι πολωνικές δυνάμεις απέτρεψαν μια πιθανή προβοκάτσια κατά τη διάρκεια της νύχτας στα σύνορα της χώρας με τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ , ενώ ταυτόχρονα κατηγόρησε τη Ρωσία για υποδαύλιση της «αστάθειας» στην Πολωνία , αναμειγνύοντας σε μια διαμάχη μεταξύ της κυβέρνησής του και του προέδρου Κάρολ Ναβρότσκι σχετικά με το Συνταγματικό Δικαστήριο.Ο Πολωνός πρωθυπουργός δήλωσε ότι πολωνικές και συμμαχικές υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποιούσαν εδώ και εβδομάδες ότι ενδέχεται να συμβούν «ενέργειες εκτροπής ή πιο σοβαρές προκλήσεις» στα σύνορα με τη Ρωσική Ομοσπονδία, συμπεριλαμβανομένης «».Όπως επεσήμανε ο Τουσκ σε συνέντευξη Τύπου, ο ίδιος ενημερώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα για δραστηριότητα που θεωρήθηκε ύποπτη σε αυτά τα σύνορα στο βόρειο τμήμα της χώρας. «Κινητοποιήσαμε πολύ γρήγορα τις απαραίτητες δυνάμεις και μέσα (...). Καταφέραμε να αποτρέψουμε απόπειρες προβοκάτσιας, αν αυτή ήταν η πρόθεση», ανέφερε προσθέτοντας ότι «Φυσικά, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να το επιβεβαιώσουμε πλήρως».Εκτιμώντας ότι η «ένταση» και η «κλιμάκωση από τη ρωσική πλευρά» θα μπορούσαν να συνεχιστούν, ο Τουσκ ζήτησε να διατηρηθεί το επίπεδο επαγρύπνησης μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας για την αποτροπή πιθανών επιχειρήσεων δολιοφθοράς ή προκλήσεων.Η Πολωνία, μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται στην ανατολική πτέρυγα και των δύο μπλοκ, έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τη Ρωσία για «δολιοφθορές» μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Η χώρα έχει γίνει ο κύριος κόμβος για την παροχή δυτικής στρατιωτικής και ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ουκρανία.Τον Σεπτέμβριο, ο Ντόναλντ Τουσκ προειδοποίησε ότι τα σχέδια της Ρωσίας για τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας περιελάμβαναν «υβριδικές» επιθέσεις με χρήση drones και πυραύλων εναντίον κρατών συμμάχων του Κίεβου.Παράλληλα, ο Πολωνός πρωθυπουργός κατηγόρησε παράλληλα τη Μόσχα ότι επιδιώκει να τροφοδοτήσει την «αστάθεια» στην Πολωνία, εμπλεκόμενη σε μια διαμάχη μεταξύ της κυβέρνησής του και του προέδρου Ναβρότσκι σχετικά με το Συνταγματικό Δικαστήριο.Μια κρίση που ξέσπασε το Σαββατοκύριακο γύρω από τον διορισμό δικαστών στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Πολωνίας μετέτρεψε μια υποβόσκουσα σύγκρουση μεταξύ του εθνικιστή προέδρου και της φιλοευρωπαϊκής κυβέρνησης Τουσκ, σε ανοιχτή αντιπαράθεση.Η κρίση οξύνθηκε ξαφνικά την Παρασκευή: η αστυνομία για την αντιμετώπιση των ταραχών αναπτύχθηκε στον χώρο του δικαστηρίου για να εμποδίσει την πρόσβαση. Ο υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος είναι επίσης γενικός εισαγγελέας, ζήτησε την άρση της ασυλίας του διορισμένου από το PiS προέδρου του Μπόγκνταν Σβιεντσκόφσκι, ενώ μία δικαστής που πρόσφατα διορίστηκε από την πλειοψηφία ανακοίνωσε ότι τον αντικαθιστά προσωρινά, ανακοινώνοντας παράλληλα την προσωρινή αναστολή των καθηκόντων του.Ρώσοι πολιτικοί, μεταξύ των οποίων και ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας χαρακτήρισαν «πραξικόπημα» τις ενέργειες της κυβέρνησης Τουσκ στη διαμάχη για το Δικαστήριο.«Παρατηρούμε δραστηριότητα από τη Ρωσία και φιλορώσους πολιτικούς, τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και εντός της χώρας, που επικεντρώνεται στο ζήτημά μας: την υπεράσπιση του Συνταγματικού Δικαστηρίου απέναντι στην επιθετική συμπεριφορά πολιτικών και των διαδηλωτών που εκείνοι υποκινούν», δήλωσε ο Τουσκ κατά τη διάρκεια κυβερνητικής συνεδρίασης.

«Όλοι γνωρίζουμε τη ρωσική μέθοδο ανάμειξης σε εσωτερικές διαμάχες. Σήμερα, γινόμαστε μάρτυρες εντάσεων που υποκινούνται από τους Ρώσους, είτε σε σχέση με τις ενδιάμεσες εκλογές (στις ΗΠΑ) είτε μέσω της καλλιέργειας ενός κλίματος αστάθειας (στην Πολωνία), οι οποίες βασίζονται στην επιθετική συμπεριφορά πολιτικών της αντιπολίτευσης και του προέδρου».



Παρά τη σφοδρή προσωπική και πολιτική τους αντιπαλότητα, τόσο ο Τουσκ όσο και ο Ναβρότσκι ασκούν εδώ και καιρό κριτική στη Ρωσία - ιδιαίτερα όσον αφορά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022- και τάσσονται υπέρ της αύξησης των αμυντικών δαπανών, αντιμετωπίζοντας τις ενέργειες της Μόσχας ως απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.