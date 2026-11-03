Τοξικό νέφος «πνίγει» Ινδία και Πακιστάν: Στα ύψη η ρύπανση, 60 φορές πάνω από το όριο του ΠΟΥ τα μικροσωματίδια στη Λαχόρη
ΚΟΣΜΟΣ
Νέο Δελχί Ατμοσφαιρική ρύπανση Πακιστάν Ινδία

Τοξικό νέφος «πνίγει» Ινδία και Πακιστάν: Στα ύψη η ρύπανση, 60 φορές πάνω από το όριο του ΠΟΥ τα μικροσωματίδια στη Λαχόρη

Η Λαχόρη βρέθηκε στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ενώ το Νέο Δελχί επιβάλλει περιορισμούς σε οχήματα και κατασκευαστικές δραστηριότητες

Τοξικό νέφος «πνίγει» Ινδία και Πακιστάν: Στα ύψη η ρύπανση, 60 φορές πάνω από το όριο του ΠΟΥ τα μικροσωματίδια στη Λαχόρη
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Η ποιότητα του αέρα επιδεινώθηκε ραγδαία σήμερα σε τμήματα της βόρειας Ινδίας και του γειτονικού Πακιστάν με την εμφάνιση της αιθαλομίχλης των αρχών του χειμώνα καθιστώντας την Λαχόρη την πιο μολυσμένη πόλη και αναγκάζοντας τις αρχές στο Νέο Δελχί να επιβάλουν περιορισμούς για την καταπολέμηση του τοξικού νέφους πάνω από την πρωτεύουσα.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση γίνεται πολύ σοβαρό πρόβλημα για την περιοχή αυτήν την περίοδο του έτους όταν ψυχρός, πυκνός αέρας εγκλωβίζει τις εκπομπές ρύπων από οχήματα, εργοτάξια και την καύση γεωργικών υπολειμμάτων, ωθώντας τα επίπεδα ρύπανσης στα υψηλότερα παγκοσμίως και εκθέτοντας τους κατοίκους σε σοβαρούς αναπνευστικούς κινδύνους.

Τα πυροτεχνήματα κατά τη διάρκεια της ινδουιστικής γιορτής Ντιβάλι, η οποία φέτος πέφτει στις 8 Νοεμβρίου, επιδεινώνουν τη ρύπανση στην Ινδία.

Νωρίς σήμερα το πρωί ο Δείκτης Ποιότητας Αέρα (AQI) στη Λαχόρη βρισκόταν στο 447, σύμφωνα με τον IQAir, μια ελβετική οργάνωση που λειτουργεί τη μεγαλύτερη αυτή πλατφόρμα παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα σε πραγματικό χρόνο με βάση τη συγκέντρωση τοξινών.

Μια μέτρηση στον δείκτη AQI έως 50 θεωρείται καλή με μικρό ή κανένα κίνδυνο για την υγεία.



Η συγκέντρωση σωματιδίων PM2,5 στη Λαχόρη ήταν 60 φορές υψηλότερη από το ετήσιο όριο έκθεσης που έχει θέσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

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Ο όρος PM2,5 αναφέρεται σε αιωρούμενα σωματίδια με διάμετρο 2,5 μικρόμετρα ή λιγότερο, τα οποία μπορούν να εισχωρήσουν στους πνεύμονες, προκαλώντας κίνδυνο για θανατηφόρες ασθένειες και καρδιακά προβλήματα.

Σύμφωνα με τις αρχές, η σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και οι ασθενείς άνεμοι έχουν επηρεάσει την ποιότητα του αέρα στη Λαχόρη.

Η κυβέρνηση του Πακιστάν έχει εντείνει τις ενέργειες κατά των κλιβάνων κεραμοποιίας που παραβιάζουν τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς, ενώ συνεχίζει να προτρέπει τους αγρότες να μην καίνε τα υπολείμματα των καλλιεργειών μετά τη συγκομιδή.

Στο Δελχί, ο Δείκτης Ποιότητας Αέρα (AQI) ήταν χαμηλότερος, στο 215, σύμφωνα με την IQAir. Το Κεντρικό Συμβούλιο Ελέγχου Ρύπανσης της Ινδίας χαρακτήρισε την ποιότητα του αέρα στην πρωτεύουσα «πολύ κακή», με υψηλότερη τιμή AQI στο 332.



Οι μετρήσεις από την ελβετική και την ινδική πλευρά διαφέρουν, λόγω των διαφορετικών κλιμάκων AQI και των μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό και την ταξινόμηση των επιπέδων ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Τη Δευτέρα τέθηκαν σε ισχύ τα κλιμακωτά μέτρα ελέγχου της ρύπανσης στο Δελχί, τα οποία περιλαμβάνουν περιορισμούς σε ρυπογόνα οχήματα, κατασκευαστικές δραστηριότητες και τη χρήση άνθρακα ή καυσόξυλων σε καταστήματα εστίασης, καθώς και την ενίσχυση των υπηρεσιών δημόσιων μεταφορών.

Δεδομένου ότι η γιορτή Ντιβάλι (Diwali), που λαμβάνει χώρα το Σαββατοκύριακο, αναμένεται να επιβαρύνει περαιτέρω τη ρύπανση, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας επέτρεψε τη χρήση πυροτεχνημάτων χαμηλής ρύπανσης μόνο για τρεις ώρες, τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή.
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