Τοξικό νέφος «πνίγει» Ινδία και Πακιστάν: Στα ύψη η ρύπανση, 60 φορές πάνω από το όριο του ΠΟΥ τα μικροσωματίδια στη Λαχόρη
Τοξικό νέφος «πνίγει» Ινδία και Πακιστάν: Στα ύψη η ρύπανση, 60 φορές πάνω από το όριο του ΠΟΥ τα μικροσωματίδια στη Λαχόρη
Η Λαχόρη βρέθηκε στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ενώ το Νέο Δελχί επιβάλλει περιορισμούς σε οχήματα και κατασκευαστικές δραστηριότητες
Η ποιότητα του αέρα επιδεινώθηκε ραγδαία σήμερα σε τμήματα της βόρειας Ινδίας και του γειτονικού Πακιστάν με την εμφάνιση της αιθαλομίχλης των αρχών του χειμώνα καθιστώντας την Λαχόρη την πιο μολυσμένη πόλη και αναγκάζοντας τις αρχές στο Νέο Δελχί να επιβάλουν περιορισμούς για την καταπολέμηση του τοξικού νέφους πάνω από την πρωτεύουσα.
Η ατμοσφαιρική ρύπανση γίνεται πολύ σοβαρό πρόβλημα για την περιοχή αυτήν την περίοδο του έτους όταν ψυχρός, πυκνός αέρας εγκλωβίζει τις εκπομπές ρύπων από οχήματα, εργοτάξια και την καύση γεωργικών υπολειμμάτων, ωθώντας τα επίπεδα ρύπανσης στα υψηλότερα παγκοσμίως και εκθέτοντας τους κατοίκους σε σοβαρούς αναπνευστικούς κινδύνους.
Τα πυροτεχνήματα κατά τη διάρκεια της ινδουιστικής γιορτής Ντιβάλι, η οποία φέτος πέφτει στις 8 Νοεμβρίου, επιδεινώνουν τη ρύπανση στην Ινδία.
Νωρίς σήμερα το πρωί ο Δείκτης Ποιότητας Αέρα (AQI) στη Λαχόρη βρισκόταν στο 447, σύμφωνα με τον IQAir, μια ελβετική οργάνωση που λειτουργεί τη μεγαλύτερη αυτή πλατφόρμα παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα σε πραγματικό χρόνο με βάση τη συγκέντρωση τοξινών.
Μια μέτρηση στον δείκτη AQI έως 50 θεωρείται καλή με μικρό ή κανένα κίνδυνο για την υγεία.
Η συγκέντρωση σωματιδίων PM2,5 στη Λαχόρη ήταν 60 φορές υψηλότερη από το ετήσιο όριο έκθεσης που έχει θέσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
Ο όρος PM2,5 αναφέρεται σε αιωρούμενα σωματίδια με διάμετρο 2,5 μικρόμετρα ή λιγότερο, τα οποία μπορούν να εισχωρήσουν στους πνεύμονες, προκαλώντας κίνδυνο για θανατηφόρες ασθένειες και καρδιακά προβλήματα.
Σύμφωνα με τις αρχές, η σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και οι ασθενείς άνεμοι έχουν επηρεάσει την ποιότητα του αέρα στη Λαχόρη.
Η κυβέρνηση του Πακιστάν έχει εντείνει τις ενέργειες κατά των κλιβάνων κεραμοποιίας που παραβιάζουν τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς, ενώ συνεχίζει να προτρέπει τους αγρότες να μην καίνε τα υπολείμματα των καλλιεργειών μετά τη συγκομιδή.
Στο Δελχί, ο Δείκτης Ποιότητας Αέρα (AQI) ήταν χαμηλότερος, στο 215, σύμφωνα με την IQAir. Το Κεντρικό Συμβούλιο Ελέγχου Ρύπανσης της Ινδίας χαρακτήρισε την ποιότητα του αέρα στην πρωτεύουσα «πολύ κακή», με υψηλότερη τιμή AQI στο 332.
Η ατμοσφαιρική ρύπανση γίνεται πολύ σοβαρό πρόβλημα για την περιοχή αυτήν την περίοδο του έτους όταν ψυχρός, πυκνός αέρας εγκλωβίζει τις εκπομπές ρύπων από οχήματα, εργοτάξια και την καύση γεωργικών υπολειμμάτων, ωθώντας τα επίπεδα ρύπανσης στα υψηλότερα παγκοσμίως και εκθέτοντας τους κατοίκους σε σοβαρούς αναπνευστικούς κινδύνους.
Τα πυροτεχνήματα κατά τη διάρκεια της ινδουιστικής γιορτής Ντιβάλι, η οποία φέτος πέφτει στις 8 Νοεμβρίου, επιδεινώνουν τη ρύπανση στην Ινδία.
Νωρίς σήμερα το πρωί ο Δείκτης Ποιότητας Αέρα (AQI) στη Λαχόρη βρισκόταν στο 447, σύμφωνα με τον IQAir, μια ελβετική οργάνωση που λειτουργεί τη μεγαλύτερη αυτή πλατφόρμα παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα σε πραγματικό χρόνο με βάση τη συγκέντρωση τοξινών.
Μια μέτρηση στον δείκτη AQI έως 50 θεωρείται καλή με μικρό ή κανένα κίνδυνο για την υγεία.
Thick smog enveloped New Delhi as the Indian capital’s air quality was classified as 'very poor.' Authorities stepped up anti-pollution measures, including restricting the entry of older, high-emission vehicles pic.twitter.com/JWi9itz99S— Reuters (@Reuters) November 2, 2026
Η συγκέντρωση σωματιδίων PM2,5 στη Λαχόρη ήταν 60 φορές υψηλότερη από το ετήσιο όριο έκθεσης που έχει θέσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
Ο όρος PM2,5 αναφέρεται σε αιωρούμενα σωματίδια με διάμετρο 2,5 μικρόμετρα ή λιγότερο, τα οποία μπορούν να εισχωρήσουν στους πνεύμονες, προκαλώντας κίνδυνο για θανατηφόρες ασθένειες και καρδιακά προβλήματα.
Σύμφωνα με τις αρχές, η σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και οι ασθενείς άνεμοι έχουν επηρεάσει την ποιότητα του αέρα στη Λαχόρη.
Η κυβέρνηση του Πακιστάν έχει εντείνει τις ενέργειες κατά των κλιβάνων κεραμοποιίας που παραβιάζουν τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς, ενώ συνεχίζει να προτρέπει τους αγρότες να μην καίνε τα υπολείμματα των καλλιεργειών μετά τη συγκομιδή.
Στο Δελχί, ο Δείκτης Ποιότητας Αέρα (AQI) ήταν χαμηλότερος, στο 215, σύμφωνα με την IQAir. Το Κεντρικό Συμβούλιο Ελέγχου Ρύπανσης της Ινδίας χαρακτήρισε την ποιότητα του αέρα στην πρωτεύουσα «πολύ κακή», με υψηλότερη τιμή AQI στο 332.
Delhi continued to grapple with poor air quality with the overall Air Quality Index (AQI) hovering between 385 and 428 in the 'hazardous' to 'severe' range, while several areas across the national capital recorded very poor pollution levels.— NDTV (@ndtv) November 2, 2026
According to the Central Pollution… pic.twitter.com/9qv0e2nSR3
Οι μετρήσεις από την ελβετική και την ινδική πλευρά διαφέρουν, λόγω των διαφορετικών κλιμάκων AQI και των μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό και την ταξινόμηση των επιπέδων ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Τη Δευτέρα τέθηκαν σε ισχύ τα κλιμακωτά μέτρα ελέγχου της ρύπανσης στο Δελχί, τα οποία περιλαμβάνουν περιορισμούς σε ρυπογόνα οχήματα, κατασκευαστικές δραστηριότητες και τη χρήση άνθρακα ή καυσόξυλων σε καταστήματα εστίασης, καθώς και την ενίσχυση των υπηρεσιών δημόσιων μεταφορών.
Δεδομένου ότι η γιορτή Ντιβάλι (Diwali), που λαμβάνει χώρα το Σαββατοκύριακο, αναμένεται να επιβαρύνει περαιτέρω τη ρύπανση, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας επέτρεψε τη χρήση πυροτεχνημάτων χαμηλής ρύπανσης μόνο για τρεις ώρες, τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα