Ατμοσφαιρική ρύπανση: «Φταίει» για 8 εκατ. θανάτους παγκοσμίως – Η εμπειρία μιας μαραθωνοδρόμου στο Πεκίνο
Ατμοσφαιρική ρύπανση: «Φταίει» για 8 εκατ. θανάτους παγκοσμίως – Η εμπειρία μιας μαραθωνοδρόμου στο Πεκίνο
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Σχεδόν 8 εκατομμύρια θάνατοι παγκοσμίως συνδέθηκαν με την ατμοσφαιρική ρύπανση το 2023, σύμφωνα με την έκθεση State of Global Air Report 2025, αποτυπώνοντας το βαρύ τίμημα που εξακολουθεί να έχει ο μολυσμένος αέρας για τη δημόσια υγεία.
Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στους πνεύμονες. Τα σωματίδια των ρύπων μπορούν να φτάσουν σε διαφορετικά όργανα του ανθρώπινου σώματος, ακόμη και στον εγκέφαλο, όπως εξηγεί στο Euronews Earth η Δρ Μαρία Νέιρα, πρώην διευθύντρια Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Υγείας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).
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Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στους πνεύμονες. Τα σωματίδια των ρύπων μπορούν να φτάσουν σε διαφορετικά όργανα του ανθρώπινου σώματος, ακόμη και στον εγκέφαλο, όπως εξηγεί στο Euronews Earth η Δρ Μαρία Νέιρα, πρώην διευθύντρια Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Υγείας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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