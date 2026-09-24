Ατμοσφαιρική ρύπανση: «Φταίει» για 8 εκατ. θανάτους παγκοσμίως – Η εμπειρία μιας μαραθωνοδρόμου στο Πεκίνο

Από το Λονδίνο έως τη Σόφια, οι ευρωπαϊκές πόλεις δοκιμάζουν μέτρα για καθαρότερο αέρα – Γιατί το μεγάλο εμπόδιο παραμένει η πολιτική βούληση