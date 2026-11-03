Με πρωταγωνιστή τον 19χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή, η νέα καμπάνια της Interamerican φέρνει στο προσκήνιο την προσπάθεια, την επιμονή και τις αθέατες στιγμές πίσω από καθετί σπουδαίο, μιλώντας για κάτι μεγαλύτερο από το ταλέντο ή την επιτυχία
Απίστευτο video: Χάκερ έβαλαν πορνό σε γιγαντοοθόνες δρόμων
Περιστατικά σε πολλές χώρες φέρνουν στο προσκήνιο την ασφάλεια των ψηφιακών πινακίδων. Οι ανακοινώσεις των αρχών, οι ισχυρισμοί των χάκερ και η σημασία για τους οδηγούς.
Οδηγοί στη Γκίζα της Αιγύπτου βρέθηκαν μπροστά σε πορνογραφικά βίντεο που προβάλλονταν σε μεγάλη ψηφιακή πινακίδα πάνω από έναν από τους πιο πολυσύχναστους οδικούς άξονες της χώρας. Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026, ενώ την ίδια ημέρα αντίστοιχες προβολές καταγράφηκαν στη Μαλαισία και τη Βραζιλία.
Η αιγυπτιακή οθόνη βρίσκεται στον οδικό άξονα της 26ης Ιουλίου, που συνδέει το Κάιρο με τα δυτικά προάστιά του. Οδηγοί σταμάτησαν τα αυτοκίνητά τους και κατέγραψαν με τα κινητά τους όσα εμφανίζονταν στην πινακίδα, με τις εικόνες να διαδίδονται γρήγορα στα κοινωνικά δίκτυα.
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