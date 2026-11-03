Απίστευτο video: Χάκερ έβαλαν πορνό σε γιγαντοοθόνες δρόμων
ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο video: Χάκερ έβαλαν πορνό σε γιγαντοοθόνες δρόμων

Περιστατικά σε πολλές χώρες φέρνουν στο προσκήνιο την ασφάλεια των ψηφιακών πινακίδων. Οι ανακοινώσεις των αρχών, οι ισχυρισμοί των χάκερ και η σημασία για τους οδηγούς.

Απίστευτο video: Χάκερ έβαλαν πορνό σε γιγαντοοθόνες δρόμων
UPD:

Οδηγοί στη Γκίζα της Αιγύπτου βρέθηκαν μπροστά σε πορνογραφικά βίντεο που προβάλλονταν σε μεγάλη ψηφιακή πινακίδα πάνω από έναν από τους πιο πολυσύχναστους οδικούς άξονες της χώρας. Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026, ενώ την ίδια ημέρα αντίστοιχες προβολές καταγράφηκαν στη Μαλαισία και τη Βραζιλία.

Η αιγυπτιακή οθόνη βρίσκεται στον οδικό άξονα της 26ης Ιουλίου, που συνδέει το Κάιρο με τα δυτικά προάστιά του. Οδηγοί σταμάτησαν τα αυτοκίνητά τους και κατέγραψαν με τα κινητά τους όσα εμφανίζονταν στην πινακίδα, με τις εικόνες να διαδίδονται γρήγορα στα κοινωνικά δίκτυα.




ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ




UPD:

Thema Insights

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πίσω από τις μεγάλες στιγμές

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πίσω από τις μεγάλες στιγμές

Με πρωταγωνιστή τον 19χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή, η νέα καμπάνια της Interamerican φέρνει στο προσκήνιο την προσπάθεια, την επιμονή και τις αθέατες στιγμές πίσω από καθετί σπουδαίο, μιλώντας για κάτι μεγαλύτερο από το ταλέντο ή την επιτυχία

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης