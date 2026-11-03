Απίστευτο video: Χάκερ έβαλαν πορνό σε γιγαντοοθόνες δρόμων

Οδηγοί στη Γκίζα της Αιγύπτου βρέθηκαν μπροστά σε πορνογραφικά βίντεο που προβάλλονταν σε μεγάλη ψηφιακή πινακίδα πάνω από έναν από τους πιο πολυσύχναστους οδικούς άξονες της χώρας. Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026, ενώ την ίδια ημέρα αντίστοιχες προβολές καταγράφηκαν στη Μαλαισία και τη Βραζιλία.

Η αιγυπτιακή οθόνη βρίσκεται στον οδικό άξονα της 26ης Ιουλίου, που συνδέει το Κάιρο με τα δυτικά προάστιά του. Οδηγοί σταμάτησαν τα αυτοκίνητά τους και κατέγραψαν με τα κινητά τους όσα εμφανίζονταν στην πινακίδα, με τις εικόνες να διαδίδονται γρήγορα στα κοινωνικά δίκτυα.