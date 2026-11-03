Με πρωταγωνιστή τον 19χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή, η νέα καμπάνια της Interamerican φέρνει στο προσκήνιο την προσπάθεια, την επιμονή και τις αθέατες στιγμές πίσω από καθετί σπουδαίο, μιλώντας για κάτι μεγαλύτερο από το ταλέντο ή την επιτυχία
Σοκαριστικό βίντεο από το Έβερεστ: Δύο ελικόπτερα συγκρούονται και συντρίβονται κατά την προσγείωση, ένας νεκρός
Σοκαριστικό βίντεο από το Έβερεστ: Δύο ελικόπτερα συγκρούονται και συντρίβονται κατά την προσγείωση, ένας νεκρός
Ένας Ινδός έχασε τη ζωή του επί τόπου και ένας δεύτερος άνθρωπος διακομίστηκε στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την αστυνομία του Νεπάλ
Ένας άνθρωπος, Ινδός σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σκοτώθηκε στη σύγκρουση και τη συντριβή δυο ελικοπτέρων καθώς προσπαθούσαν να προσγειωθούν στην περιοχή του όρους Έβερεστ, στο Νεπάλ, ενημέρωσε η αστυνομία το Γαλλικό Πρακτορείο.
Βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της φονικής σύγκρουσης κάνει τον γύρο του διαδικτύου:
«Ένα άτομο σκοτώθηκε επιτόπου» ενώ δεύτερος άνθρωπος «διακομίστηκε στο νοσοκομείο», είπε στο AFP, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες, ο Ναμπίν Ράτζα Μπουντχαθόκι, επικεφαλής της αστυνομίας στον τομέα Σολουχούμπου.
Μικρά ελικόπτερα χρησιμοποιούνται συχνά στα βουνά των Ιμαλαΐων για να μεταφέρονται τουρίστες, ορειβάτες και προμήθειες, ή για να διεξάγονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Ωστόσο, το ιδιαίτερα δύσκολο ανάγλυφο του εδάφους και μετεωρολογικά απρόοπτα κάνουν τις πτήσεις ενίοτε πολύ επικίνδυνες.
Χιλιάδες ορειβάτες και εκδρομείς επισκέπτονται κάθε χρόνο το Νεπάλ, τη χώρα όπου βρίσκονται 8 από τα 14 ψηλότερα βουνά στον πλανήτη.
Βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της φονικής σύγκρουσης κάνει τον γύρο του διαδικτύου:
WATCH: 2 helicopters collide into each other in Everest Base camp in Solukhumbu, Nepal, killing 1 person and injuring another. pic.twitter.com/uaFnX6FpjV— AZ Intel (@AZ_Intel_) November 3, 2026
Μικρά ελικόπτερα χρησιμοποιούνται συχνά στα βουνά των Ιμαλαΐων για να μεταφέρονται τουρίστες, ορειβάτες και προμήθειες, ή για να διεξάγονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Ωστόσο, το ιδιαίτερα δύσκολο ανάγλυφο του εδάφους και μετεωρολογικά απρόοπτα κάνουν τις πτήσεις ενίοτε πολύ επικίνδυνες.
Χιλιάδες ορειβάτες και εκδρομείς επισκέπτονται κάθε χρόνο το Νεπάλ, τη χώρα όπου βρίσκονται 8 από τα 14 ψηλότερα βουνά στον πλανήτη.
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