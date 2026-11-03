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Βίντεο με την επίθεση τα ξημερώματα στον Κορυδαλλό: Κουκουλοφόρος πλησιάζει μηχανάκι, σημαδεύει και πυροβολεί
ΕΛΛΑΔΑ
Κορυδαλλός Πυροβολισμοί Σύλληψη

Βίντεο με την επίθεση τα ξημερώματα στον Κορυδαλλό: Κουκουλοφόρος πλησιάζει μηχανάκι, σημαδεύει και πυροβολεί

Ο 28χρονος δράστης πυροβολεί με καραμπίνα έξω από το μπαρ - Συνελήφθη λίγο μετά τους πυροβολισμούς

Βίντεο με την επίθεση τα ξημερώματα στον Κορυδαλλό: Κουκουλοφόρος πλησιάζει μηχανάκι, σημαδεύει και πυροβολεί
Κώστας Στάμου
36 ΣΧΟΛΙΑ
Σκηνές φαρ ουεστ εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα στον Κορυδαλλό όπου ένας 28χρονος άνοιξε «πυρ» με μια κυνηγετική καραμπίνα έξω από μπαρ της περιοχής και στη συνέχεια συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Όλα έγιναν λίγο μετά τις 3 όταν ο 28χρονος έφτασε έξω από το μπαρ, στη συμβολή της λεωφόρου Γρηγορίου Λαμπράκη με την οδό Αττάλειας, έβγαλε μια κυνηγετική καραμπίνα και πυροβόλησε τουλάχιστον τέσσερις φορές, στον αέρα και προς ένα σταθμευμένο μηχανάκι.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάζει το protothema.gr διακρίνεται ο δράστης, ο οποίος φορά αθλητικά ρούχα και κουκούλα, να σταματά μπροστά από το μηχανάκι, να το σημαδεύει με την καραμπίνα και να πυροβολεί.

Δείτε το βίντεο:



Στη συνέχεια διέφυγε πεζός αλλά οι αστυνομικοί που κλήθηκαν για το περιστατικό τον εντόπισαν στη συμβολή των οδών Μακεδονίας και Κορίνθου και του πέρασαν χειροπέδες.

Παράλληλα, σε κοντινή απόσταση, στην οδό Αδριανουπόλεως, βρήκαν και την καραμπίνα ενώ από το σημείο των πυροβολισμών περισυνέλλεξαν τέσσερις κάλυκες.

Ο 28χρονος οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα με τους αστυνομικούς να εξετάζουν το κίνητρο της ένοπλης επίθεσης.
Κώστας Στάμου
36 ΣΧΟΛΙΑ

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