Ο Πιερρακάκης άνοιξε την κούρσα διαδοχής της Λαγκάρντ στην ΕΚΤ, έως την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου οι υποψηφιότητες

Το Eurogroup ζητά υποψηφιότητες έως τις 6 Νοεμβρίου - Οι επικρατέστεροι διάδοχοι της Κριστίν Λαγκάρντ, οι ισορροπίες μεταξύ των ισχυρών χωρών της Ευρωζώνης και ο ρόλος του Κυριάκου Πιερρακάκη στις διαπραγματεύσεις