Ο Πιερρακάκης άνοιξε την κούρσα διαδοχής της Λαγκάρντ στην ΕΚΤ, έως την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου οι υποψηφιότητες
Ο Πιερρακάκης άνοιξε την κούρσα διαδοχής της Λαγκάρντ στην ΕΚΤ, έως την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου οι υποψηφιότητες
Το Eurogroup ζητά υποψηφιότητες έως τις 6 Νοεμβρίου - Οι επικρατέστεροι διάδοχοι της Κριστίν Λαγκάρντ, οι ισορροπίες μεταξύ των ισχυρών χωρών της Ευρωζώνης και ο ρόλος του Κυριάκου Πιερρακάκη στις διαπραγματεύσεις
Την επιτάχυνση των διαδικασιών για τη διαδοχή της Κριστίν Λαγκάρντ στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) σηματοδοτεί η απόφαση του Eurogroup να ζητήσει από τις κυβερνήσεις της Ευρωζώνης την υποβολή υποψηφιοτήτων έως τις 6 Νοεμβρίου, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του Bloomberg.
Η εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της Λαγκάρντ ότι θα αποχωρήσει από τη θέση της στις 7 Φεβρουαρίου 2027, σχεδόν εννέα μήνες πριν από την κανονική λήξη της θητείας της, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο διαπραγματεύσεων για την ηγεσία του σημαντικότερου νομισματικού θεσμού της Ευρωζώνης.
Στο επίκεντρο της διαδικασίας βρίσκεται ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος έχει αναλάβει τον συντονισμό των συζητήσεων μεταξύ των υπουργών Οικονομικών των 21 χωρών της Ευρωζώνης.
Πίσω από τη διαδικασία επιλογής του νέου προέδρου βρίσκονται, ωστόσο, ευρύτερες πολιτικές και οικονομικές ισορροπίες, καθώς η αποχώρηση της Λαγκάρντ συμπίπτει με τις επικείμενες αλλαγές σε ακόμη δύο σημαντικές θέσεις του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Bloomberg και άλλων διεθνών μέσων, δύο ονόματα εμφανίζονται αυτή τη στιγμή να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την προεδρία της ΕΚΤ.
Πρόκειται για τον Ισπανό Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος, πρώην διοικητή της Τράπεζας της Ισπανίας και νυν γενικό διευθυντή της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS), και τον Ολλανδό Κλάας Κνοτ, πρώην διοικητή της κεντρικής τράπεζας της Ολλανδίας.
Ο Ερνάντεθ ντε Κος διαθέτει μακρά εμπειρία στη νομισματική πολιτική και έχει αποκτήσει ισχυρή παρουσία στους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς θεσμούς. Ο Κνοτ, από την πλευρά του, συνδέεται με μια πιο αυστηρή προσέγγιση στη νομισματική πολιτική και έχει διατελέσει επί σειρά ετών μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.
Στη συζήτηση έχουν επίσης αναφερθεί ο πρόεδρος της Bundesbank, Γιοάχιμ Νάγκελ, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Νάντια Καλβίνιο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διαμορφωθεί οριστική συμφωνία μεταξύ των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.
Καθοριστικός στη διαμόρφωση των απαραίτητων συναινέσεων αναμένεται να είναι ο ρόλος του Κυριάκου Πιερρακάκη, ο οποίος προεδρεύει του Eurogroup και καλείται να διαχειριστεί τις διαφορετικές επιδιώξεις των κρατών-μελών. Μετά την ανακοίνωση της αποχώρησης της Λαγκάρντ, ο Έλληνας υπουργός είχε δηλώσει ότι το Eurogroup θα κινηθεί γρήγορα για να προετοιμάσει τη σύσταση του Συμβουλίου της ΕΕ προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με τον διορισμό του νέου προέδρου.
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε προαναγγείλει ουσιαστικά το ενδεχόμενο μιας συνολικής συμφωνίας για τις κορυφαίες θέσεις της ΕΚΤ, μιλώντας τον Σεπτέμβριο στο Bloomberg. Όπως είχε επισημάνει, οι επικείμενοι διορισμοί πιθανότατα θα αποτελέσουν αντικείμενο μιας ευρύτερης πολιτικής διαπραγμάτευσης, ενός «grand bargain», μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης.
Παράλληλα, είχε διευκρινίσει ότι η Ελλάδα θα τηρήσει ουδέτερη στάση στη διαδικασία, δεδομένου και του θεσμικού ρόλου του Κυριάκου Πιερρακάκη.
Η τελική επιλογή του νέου προέδρου της ΕΚΤ θα γίνει από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, έπειτα από σύσταση του Συμβουλίου της ΕΕ και διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ.
Η εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της Λαγκάρντ ότι θα αποχωρήσει από τη θέση της στις 7 Φεβρουαρίου 2027, σχεδόν εννέα μήνες πριν από την κανονική λήξη της θητείας της, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο διαπραγματεύσεων για την ηγεσία του σημαντικότερου νομισματικού θεσμού της Ευρωζώνης.
Στο επίκεντρο της διαδικασίας βρίσκεται ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος έχει αναλάβει τον συντονισμό των συζητήσεων μεταξύ των υπουργών Οικονομικών των 21 χωρών της Ευρωζώνης.
Πίσω από τη διαδικασία επιλογής του νέου προέδρου βρίσκονται, ωστόσο, ευρύτερες πολιτικές και οικονομικές ισορροπίες, καθώς η αποχώρηση της Λαγκάρντ συμπίπτει με τις επικείμενες αλλαγές σε ακόμη δύο σημαντικές θέσεις του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Bloomberg και άλλων διεθνών μέσων, δύο ονόματα εμφανίζονται αυτή τη στιγμή να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την προεδρία της ΕΚΤ.
Οι δύο επικρατέστεροι για τη διαδοχή Λαγκάρντ
Πρόκειται για τον Ισπανό Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος, πρώην διοικητή της Τράπεζας της Ισπανίας και νυν γενικό διευθυντή της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS), και τον Ολλανδό Κλάας Κνοτ, πρώην διοικητή της κεντρικής τράπεζας της Ολλανδίας.
Ο Ερνάντεθ ντε Κος διαθέτει μακρά εμπειρία στη νομισματική πολιτική και έχει αποκτήσει ισχυρή παρουσία στους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς θεσμούς. Ο Κνοτ, από την πλευρά του, συνδέεται με μια πιο αυστηρή προσέγγιση στη νομισματική πολιτική και έχει διατελέσει επί σειρά ετών μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.
Στη συζήτηση έχουν επίσης αναφερθεί ο πρόεδρος της Bundesbank, Γιοάχιμ Νάγκελ, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Νάντια Καλβίνιο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διαμορφωθεί οριστική συμφωνία μεταξύ των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.
Καθοριστικός στη διαμόρφωση των απαραίτητων συναινέσεων αναμένεται να είναι ο ρόλος του Κυριάκου Πιερρακάκη, ο οποίος προεδρεύει του Eurogroup και καλείται να διαχειριστεί τις διαφορετικές επιδιώξεις των κρατών-μελών. Μετά την ανακοίνωση της αποχώρησης της Λαγκάρντ, ο Έλληνας υπουργός είχε δηλώσει ότι το Eurogroup θα κινηθεί γρήγορα για να προετοιμάσει τη σύσταση του Συμβουλίου της ΕΕ προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με τον διορισμό του νέου προέδρου.
Ο ρόλος του Κυριάκου Πιερρακάκη
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε προαναγγείλει ουσιαστικά το ενδεχόμενο μιας συνολικής συμφωνίας για τις κορυφαίες θέσεις της ΕΚΤ, μιλώντας τον Σεπτέμβριο στο Bloomberg. Όπως είχε επισημάνει, οι επικείμενοι διορισμοί πιθανότατα θα αποτελέσουν αντικείμενο μιας ευρύτερης πολιτικής διαπραγμάτευσης, ενός «grand bargain», μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης.
Παράλληλα, είχε διευκρινίσει ότι η Ελλάδα θα τηρήσει ουδέτερη στάση στη διαδικασία, δεδομένου και του θεσμικού ρόλου του Κυριάκου Πιερρακάκη.
Η τελική επιλογή του νέου προέδρου της ΕΚΤ θα γίνει από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, έπειτα από σύσταση του Συμβουλίου της ΕΕ και διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ.
Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο, καθώς οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα επιχειρήσουν να συμφωνήσουν όχι μόνο στο πρόσωπο που θα διαδεχθεί τη Λαγκάρντ, αλλά και στη συνολική κατανομή των θέσεων στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
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