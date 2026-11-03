Ενδιάμεσες Εκλογές: Πάνω από $11 δισ. ξοδεύτηκαν για την προβολή των υποψηφίων - Οι ακριβότερες πολιτείες, οι κορυφαίοι δωρητές

Την Τρίτη, οι Αμερικανοί ψηφοφόροι προσέρχονται στις κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026, οι οποίες θεωρούνται σε μεγάλο βαθμό ένα τεστ για τις επιδόσεις του Ρεπουμπλικανού προέδρουστο μέσο της δεύτερης θητείας του.Η διατήρηση της πλειοψηφίας των Ρεπουμπλικανών και στα δύο σώματα του Κογκρέσου θεωρείται κρίσιμη για την προώθηση της νομοθετικής ατζέντας του Τραμπ κατά τα δύο τελευταία χρόνια της προεδρίας του.Ωστόσο, ο έλεγχος του Κογκρέσου μπορεί να κριθεί σε έναν περιορισμένο αριθμό αμφίρροπων αναμετρήσεων για τη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων.Στις μάχες αυτές έχουν εισρεύσει τεράστια ποσά από προεκλογικά επιτελεία, κόμματα και εξωτερικές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων μεγάλαγνωστά ως PACs, αλλά και οργανώσεις που συνδέονται με τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία της τεχνολογίαςΟι φετινές ενδιάμεσες εκλογές αναμένεται να καταγράψουν ιστορικό ρεκόρ ως προς το συνολικό ύψος των δαπανών. Η εταιρείαεκτιμά ότι έως τις 26 Οκτωβρίου είχαν δαπανηθεί συνολικάγια πολιτικές διαφημίσεις και κρατήσεις διαφημιστικού χρόνου.Για σύγκριση, κατά την προεδρική εκλογική περίοδο του 2024 το αντίστοιχο ποσό είχε διαμορφωθεί σταΜεταξύ των ακριβότερων αναμετρήσεων βρίσκονται οι αμφίρροπες έδρες της Γερουσίας, μεκαινα βρίσκονται στην κορυφή.Η μάχη για τη Γερουσία στοαναμένεται να καταρρίψει κάθε προηγούμενο ρεκόρ δαπανών για εκλογική αναμέτρηση στη Γερουσία.Οι Δημοκρατικοί δεν έχουν κερδίσει πολιτειακό αξίωμα στο Τέξας από το 1994, ωστόσο οεπιχειρεί να βάλει τέλος σε αυτή την αρνητική παράδοση απέναντι στον Ρεπουμπλικανό γενικό εισαγγελέα της πολιτείαςΣχεδόν όλες οι μεγάλες δημοσκοπήσεις δείχνουν τον Ταλαρίκο να διατηρεί μικρό προβάδισμα. Στα τέλη Οκτωβρίου, για παράδειγμα, το CNN κατέγραφε τον Δημοκρατικό υποψήφιο στο 49% έναντι 43% του Πάξτον. Το ενδιαφέρον για την αναμέτρηση είναι ιδιαίτερα υψηλό. Σύμφωνα με στοιχεία του γραφείου του υπουργού Εσωτερικών του Τέξας, σχεδόν 4,5 εκατομμύρια πολίτες ψήφισαν μόνο κατά την πρώτη εβδομάδα της πρόωρης ψηφοφορίας.

Οχάιο: Πάνω από 435 εκατ. δολάρια

Μίσιγκαν: 333 εκατ. δολάρια στη μάχη για τη Γερουσία

Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι χρηματοδότες των ενδιάμεσων εκλογών

Συνολικά, οι καμπάνιες των υποψηφίων και οι εξωτερικές οργανώσεις έχουν δαπανήσει περισσότερα απόγια τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.Ο Ταλαρίκο έχει συγκεντρώσει σαφώς περισσότερα χρήματα απευθείας από δωρεές, περίπου 146 εκατ. δολάρια, έναντι περίπου 22 εκατ. δολαρίων του Πάξτον. Ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος, ωστόσο, έχει επωφεληθεί πολύ περισσότερο από εξωτερικές δαπάνες. Σχεδόν 300 εκατ. δολάρια έχουν δαπανηθεί υπέρ του Πάξτον, έναντι περίπου 80 εκατ. δολαρίων υπέρ του Ταλαρίκο.Από τα χρήματα που κατευθύνθηκαν προς την υποστήριξη του Πάξτον, περίπου 37 εκατ. δολάρια προήλθαν από το MAGA Inc, super PAC που βρίσκεται κοντά στονΗ δεύτερη ακριβότερη μάχη για τη Γερουσία είναι αυτή στοΠερισσότερα απόέχουν δαπανηθεί μέχρι στιγμής για την αναμέτρηση ανάμεσα στον Δημοκρατικόκαι τον ΡεπουμπλικανόΟι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν τη μάχη ιδιαίτερα αμφίρροπη. Δημοσκόπηση της Marist που δημοσιεύθηκε στις 20 Οκτωβρίου έδινε στον Μπράουν προβάδισμα τεσσάρων ποσοστιαίων μονάδων, ενώ άλλες μετρήσεις εμφάνιζαν τους δύο υποψηφίους σχεδόν ισόπαλους.Περίπου 248 εκατ. δολάρια έχουν δαπανηθεί μέχρι σήμερα υπέρ του Ρεπουμπλικανού Χάστεντ και περίπου 187 εκατ. δολάρια υπέρ του Δημοκρατικού Μπράουν.Εξαιρετικά υψηλές είναι οι δαπάνες και στο, όπου ο Ρεπουμπλικανόςαναμετράται με τον ΔημοκρατικόΣτη συγκεκριμένη αναμέτρηση έχουν δαπανηθεί περίπου 333 εκατ. δολάρια. Όπως και στο Τέξας, ο Δημοκρατικός υποψήφιος προηγείται στη συγκέντρωση χρημάτων από δωρεές, αλλά υστερεί σημαντικά σε εξωτερικές δαπάνες. Ο Ρότζερς έχει συγκεντρώσει περίπου 23 εκατ. δολάρια, ενώ ο Ελ Σαγιέντ περίπου 54 εκατ. δολάρια.Από την άλλη πλευρά, εξωτερικές οργανώσεις έχουν δαπανήσει περίπου 169 εκατ. δολάρια για την υποστήριξη του Ρότζερς και περίπου 94 εκατ. δολάρια για την ενίσχυση του Ελ Σαγιέντ.Δημοσκόπηση του Michigan State University στα τέλη Οκτωβρίου κατέγραφε τον Ελ Σαγιέντ στο 48% και τον Ρότζερς στο 45,5%, με την αναμέτρηση να παραμένει ιδιαίτερα αμφίρροπη.Οι μεγαλύτεροι χρηματοδότες της φετινής προεκλογικής περιόδου έχουν κατευθύνει, στη συντριπτική τους πλειονότητα, τα χρήματά τους προς τους Ρεπουμπλικανούς και οργανώσεις που πρόσκεινται στη Δεξιά.Στην κορυφή βρίσκεται ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla και της SpaceX,, ο οποίος έχει διαθέσειΑκολουθούν ηκαι οιδιοκτήτες της εταιρείας ειδών συσκευασίας και αποστολών, οι οποίοι έχουν προσφέρει περίπουιδρυτής της χρηματοοικονομικής εταιρείαςκαι η σύζυγός τουέχουν επίσης διαθέσει περίπουσε υποψηφίους και οργανώσεις που συνδέονται με τη συντηρητική πλευρά του πολιτικού φάσματος.Στην πλευρά των Δημοκρατικών, ένας από τους μεγαλύτερους χρηματοδότες είναι ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής και φιλάνθρωπος, ο οποίος έχει διαθέσει περίπου 102 εκατ. δολάρια σε υποψηφίους και οργανώσεις που πρόσκεινται στους Δημοκρατικούς.Ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκηςέχει δεσμεύσει συνολικάγια την ενίσχυση των Δημοκρατικών, ενώ την Παρασκευή πρόσθεσε ακόμστη χρηματοδότησή του.Παράλληλα, ο συνιδρυτής του LinkedInκαι η σύζυγός τουέχουν διαθέσει περίπου