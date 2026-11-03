Αεροπορικά εισιτήρια: Ερχεται ακριβός χειμώνας – Ρεκόρ στα καύσιμα μέσα στον Οκτώβριο με άλμα 114%
Αεροπορικά εισιτήρια: Ερχεται ακριβός χειμώνας – Ρεκόρ στα καύσιμα μέσα στον Οκτώβριο με άλμα 114%
Με ιστορικό υψηλό στις τιμές των αεροπορικών καυσίμων στην Ευρώπη έκλεισε ο Οκτώβριος κι ενώ ξεκινά η χαμηλή, από άποψη εποχικότητας, χειμερινή περίοδος - Μόνο την εβδομάδα 19-25 Οκτωβρίου η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση πτήσεων σε εβδομαδιαία βάση κατά 7%
Το στίγμα για ό,τι αναμένεται να ακολουθήσει με τις τιμές των εισιτηρίων μέσα στο χειμώνα, στη χαμηλή- από άποψη εποχικότητας για την Ευρώπη- σεζόν έδωσε ο Οκτώβριος, ο οποίος, ούτως ή άλλως, σηματοδοτεί παραδοσιακά και την ολοκλήρωση των περισσότερων θερινών προγραμμάτων των αεροπορικών εταιρειών.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Διεθνούς Ενωσης Αερομεταφορών (ΙΑΤΑ) τον Οκτώβριο, οι τιμές των αεροπορικών καυσίμων στην Ευρώπη εκτινάχθηκαν σε νέα ιστορικά υψηλά, ξεπερνώντας ακόμη και τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί, σε μηνιαία βάση, την άνοιξη του 2026, στον απόηχο της κρίσης στη Μέση Ανατολή: Η μέση τιμή των αεροπορικών καυσίμων στην ευρωπαϊκή αγορά διαμορφώθηκε το μήνα που έκλεισε στα 4,84 δολάρια ανά γαλόνι, έχοντας υπερδιπλασιαστεί και καταγράφοντας αύξηση 114% σε σύγκριση με τον μέσο όρο των 2,26 δολαρίων ανά γαλόνι της περιόδου Ιανουαρίου– Φεβρουαρίου, πριν από την κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.
Η ανοδική πορεία συνεχίστηκε και κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου: Στις 27 Οκτωβρίου η τιμή των αεροπορικών καυσίμων διαμορφώθηκε στα 4,93 δολάρια ανά γαλόνι, σημειώνοντας αύξηση 2,1% σε σχέση με τις προηγούμενες δύο εβδομάδες, όταν βρισκόταν στα 4,82 δολάρια. «Πρόκειται για το υψηλότερο μηνιαίο επίπεδο που έχει καταγραφεί από την έναρξη της κρίσης, με τις τιμές να ξεπερνούν ακόμη και τα προηγούμενα ιστορικά υψηλά του Μαρτίου και του Απριλίου 2026», όπως σχολιάζεται στην τελευταία ανάλυση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας.
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Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Διεθνούς Ενωσης Αερομεταφορών (ΙΑΤΑ) τον Οκτώβριο, οι τιμές των αεροπορικών καυσίμων στην Ευρώπη εκτινάχθηκαν σε νέα ιστορικά υψηλά, ξεπερνώντας ακόμη και τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί, σε μηνιαία βάση, την άνοιξη του 2026, στον απόηχο της κρίσης στη Μέση Ανατολή: Η μέση τιμή των αεροπορικών καυσίμων στην ευρωπαϊκή αγορά διαμορφώθηκε το μήνα που έκλεισε στα 4,84 δολάρια ανά γαλόνι, έχοντας υπερδιπλασιαστεί και καταγράφοντας αύξηση 114% σε σύγκριση με τον μέσο όρο των 2,26 δολαρίων ανά γαλόνι της περιόδου Ιανουαρίου– Φεβρουαρίου, πριν από την κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.
Η ανοδική πορεία συνεχίστηκε και κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου: Στις 27 Οκτωβρίου η τιμή των αεροπορικών καυσίμων διαμορφώθηκε στα 4,93 δολάρια ανά γαλόνι, σημειώνοντας αύξηση 2,1% σε σχέση με τις προηγούμενες δύο εβδομάδες, όταν βρισκόταν στα 4,82 δολάρια. «Πρόκειται για το υψηλότερο μηνιαίο επίπεδο που έχει καταγραφεί από την έναρξη της κρίσης, με τις τιμές να ξεπερνούν ακόμη και τα προηγούμενα ιστορικά υψηλά του Μαρτίου και του Απριλίου 2026», όπως σχολιάζεται στην τελευταία ανάλυση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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