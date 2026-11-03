Αεροπορικά εισιτήρια: Ερχεται ακριβός χειμώνας – Ρεκόρ στα καύσιμα μέσα στον Οκτώβριο με άλμα 114%

Με ιστορικό υψηλό στις τιμές των αεροπορικών καυσίμων στην Ευρώπη έκλεισε ο Οκτώβριος κι ενώ ξεκινά η χαμηλή, από άποψη εποχικότητας, χειμερινή περίοδος - Μόνο την εβδομάδα 19-25 Οκτωβρίου η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση πτήσεων σε εβδομαδιαία βάση κατά 7%