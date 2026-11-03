Νέο έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία Agneta: Οι 8 περιοχές με ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι το απόγευμα
Νέο έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία Agneta: Οι 8 περιοχές με ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι το απόγευμα
Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας παραμένουν τα δυτικά και τα βορειοανατολικά της χώρας
Σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων λόγω της κακοκαιρίας Agneta προχώρησε η ΕΜΥ το μεσημέρι της Τρίτης καταγράφοντας τις περιοχές στις οποίες θα συνεχιστούν οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι το βράδυ σήμερα, Τρίτη.
Η κακοκαιρία που πήρε το όνομά της από την Ιταλική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα συνεχίσει να επηρεάζει τη χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως σήμερα Τρίτη το απόγευμα κυρίως στα βορειοανατολικά της χώρας.
Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
Σήμερα Τρίτη (03-11-2026)
α. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (συμπεριλαμβανομένης της Θάσου και της Σαμοθράκης), καθώς και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (Λήμνος, Άγιος Ευστράτιος και Λέσβος) έως το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).
β. Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).
γ. Στα υπόλοιπα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από τη Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).
Η κακοκαιρία που πήρε το όνομά της από την Ιταλική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα συνεχίσει να επηρεάζει τη χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως σήμερα Τρίτη το απόγευμα κυρίως στα βορειοανατολικά της χώρας.
Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
Σήμερα Τρίτη (03-11-2026)
α. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (συμπεριλαμβανομένης της Θάσου και της Σαμοθράκης), καθώς και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (Λήμνος, Άγιος Ευστράτιος και Λέσβος) έως το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).
β. Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).
γ. Στα υπόλοιπα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από τη Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).
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