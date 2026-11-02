Τζέι Ντι Βανς: Οι σημαντικότερες ενδιάμεσες εκλογές της ζωής μου, μόνη επιλογή το Ρεπουμπλικανικό κόμμα

Σε ομιλία του από το Οχάιο, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ κάλεσε τους πολίτες να στηρίξουν τους Ρεπουμπλικάνους για «χαμηλότερους φόρους, κοινή λογική και πατριωτικές αξίες»