Τζέι Ντι Βανς: Οι σημαντικότερες ενδιάμεσες εκλογές της ζωής μου, μόνη επιλογή το Ρεπουμπλικανικό κόμμα
Τζέι Ντι Βανς: Οι σημαντικότερες ενδιάμεσες εκλογές της ζωής μου, μόνη επιλογή το Ρεπουμπλικανικό κόμμα
Σε ομιλία του από το Οχάιο, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ κάλεσε τους πολίτες να στηρίξουν τους Ρεπουμπλικάνους για «χαμηλότερους φόρους, κοινή λογική και πατριωτικές αξίες»
Στην τελική ευθεία για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, ο Τζέι Ντι Βανς έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της εκλογικής αναμέτρησης, χαρακτηρίζοντάς την ως «την πιο σημαντική ενδιάμεση εκλογική διαδικασία της ζωής μου».
Μιλώντας σε υποστηρικτές του στο Οχάιο, την πολιτεία από την οποία κατάγεται, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε πως ολοκληρώνει την προεκλογική του εκστρατεία «εκεί ακριβώς όπου ξεκίνησαν όλα».
«Αυτή η πολιτεία με έκανε τον άνθρωπο που είμαι σήμερα. Εδώ έμαθα να δουλεύω σκληρά, εδώ έμαθα να αγαπώ τη χώρα μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βανς τονίζοντας ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είναι «η μόνη επιλογή» για χαμηλότερους φόρους, «κοινή λογική» και «πατριωτικές αμερικανικές αξίες».
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Στη συνέχεια, ο Βανς αναφέρθηκε στον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο για τη θέση του κυβερνήτη του Οχάιο, Βίβεκ Ραμασουάμι, καλώντας ουσιαστικά τους ψηφοφόρους να τον στηρίξουν, προκειμένου, όπως είπε, να αποτρέψουν «έναν ασταθή μανιακό όπως η Έιμι Άκτον» –την υποψήφια των Δημοκρατικών– από το να αποκτήσει ξανά εξουσία που θα επηρεάζει τη ζωή τους.
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε, πάντως, και μια πιο ανάλαφρη νότα στην ομιλία του, αναφερόμενος στον εξάχρονο γιο του, ο οποίος έχει επίσης το όνομα Βίβεκ. Όπως είπε, ο μικρός βλέπει τις προεκλογικές πινακίδες με το σύνθημα «Vivek for Ohio» και του λέει: «Ο κόσμος ξέρει ότι μου αρέσει το Οχάιο».
«Κυρίες και κύριοι, ο δικός μου Βίβεκ είναι σίγουρα υπέρ του Οχάιο. Και αυτός ο Βίβεκ είναι επίσης υπέρ του Οχάιο», είπε ο Βανς, δείχνοντας τον Ραμασουάμι.
Κλείνοντας την ομιλία του, απηύθυνε κάλεσμα στους συγκεντρωμένους να κινητοποιηθούν ενόψει της κάλπης, ζητώντας τους να πάρουν μαζί τους στις εκλογές όλους όσοι γνωρίζουν και να τους οδηγήσουν στα εκλογικά κέντρα.
Μιλώντας σε υποστηρικτές του στο Οχάιο, την πολιτεία από την οποία κατάγεται, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε πως ολοκληρώνει την προεκλογική του εκστρατεία «εκεί ακριβώς όπου ξεκίνησαν όλα».
«Αυτή η πολιτεία με έκανε τον άνθρωπο που είμαι σήμερα. Εδώ έμαθα να δουλεύω σκληρά, εδώ έμαθα να αγαπώ τη χώρα μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βανς τονίζοντας ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είναι «η μόνη επιλογή» για χαμηλότερους φόρους, «κοινή λογική» και «πατριωτικές αμερικανικές αξίες».
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Παράλληλα, υπογράμμισε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια χώρα όπου ακόμη και παιδιά που προέρχονται από δύσκολες συνθήκες μπορούν να κάνουν μεγάλα όνειρα και να τα μετατρέψουν σε πραγματικότητα.
NEW: "I am closing out this midterm campaign right where it all started for me, the great state of Ohio." Vice President JD Vance returns to Ohio for a final rally on the eve of Election Day, calling Tuesday's vote "the most important midterm election of my lifetime." https://t.co/orj4Ua5U4i— Fox News (@FoxNews) November 2, 2026
Στη συνέχεια, ο Βανς αναφέρθηκε στον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο για τη θέση του κυβερνήτη του Οχάιο, Βίβεκ Ραμασουάμι, καλώντας ουσιαστικά τους ψηφοφόρους να τον στηρίξουν, προκειμένου, όπως είπε, να αποτρέψουν «έναν ασταθή μανιακό όπως η Έιμι Άκτον» –την υποψήφια των Δημοκρατικών– από το να αποκτήσει ξανά εξουσία που θα επηρεάζει τη ζωή τους.
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε, πάντως, και μια πιο ανάλαφρη νότα στην ομιλία του, αναφερόμενος στον εξάχρονο γιο του, ο οποίος έχει επίσης το όνομα Βίβεκ. Όπως είπε, ο μικρός βλέπει τις προεκλογικές πινακίδες με το σύνθημα «Vivek for Ohio» και του λέει: «Ο κόσμος ξέρει ότι μου αρέσει το Οχάιο».
«Κυρίες και κύριοι, ο δικός μου Βίβεκ είναι σίγουρα υπέρ του Οχάιο. Και αυτός ο Βίβεκ είναι επίσης υπέρ του Οχάιο», είπε ο Βανς, δείχνοντας τον Ραμασουάμι.
Κλείνοντας την ομιλία του, απηύθυνε κάλεσμα στους συγκεντρωμένους να κινητοποιηθούν ενόψει της κάλπης, ζητώντας τους να πάρουν μαζί τους στις εκλογές όλους όσοι γνωρίζουν και να τους οδηγήσουν στα εκλογικά κέντρα.
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