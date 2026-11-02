Πυρά Τραμπ κατά Δημοκρατικών πριν ανοίξουν οι κάλπες στις ΗΠΑ: Οι υποψήφιοί τους είναι επικίνδυνοι γιατί είναι υπέρ των τζιχαντιστών
Στην τελευταία ομιλία του πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, στα εγκαίνια της Reflecting Pool, στο κέντρο της Ουάσινγκτον, αποκάλυψε ότι σκέφτηκε σοβαρά να της δώσει το όνομά του - Παλέψαμε 250 χρόνια να φτιάξουμε μια μεγάλη χώρα, δεν θα μας καταστρέψουν
Δεν είναι άλλο από την Reflecting Pool, η μεγάλη τεχνητή λίμνη στην Ουάσινγκτον στην οποία αντανακλώνται τα μνημεία για τον Τζορτζ Ουάσινγκτον και τον Αβραάμ Λίνκολν.
Δείτε την ομιλία:
Αφού μιλούσε για περίπου 20 λεπτά για τη λίμνη, ο Ντόναλντ Τραμπ πέρασε και στις ενδιάμεσες εκλογές, για να πει ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι οι υποψήφιοι των Δημοκρατικών: γιατί είναι υπέρ των τζιχαντιστών και των Αδελφών Μουσουλμάνων και «άλλους που δεν τους φαντάζεστε». Αυτοί οι υποψήφιοι στηρίζουν αποτρόπαιες πολιτικές, κάνοντας ειδική αναφορά στις θέσεις τους για το μεταναστευτικό και τα δικαιώματα των τρανς ατόμων. «Θα υπερασπιστούμε τη χώρα μας, τον πολιτισμό μας και την κληρονομιά μας για τις επόμενες γενιές», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος..
Trump: "The Democrat Party has nominated some of the most extreme and dangerous slate of candidates in American history ... We fought for 250 years to make it great, we're not going to let it be torn down by a bunch of people that have failed everywhere they've been." pic.twitter.com/9HCiTZhfGb— The Post Millennial (@TPostMillennial) November 2, 2026
Αναφέρθηκε μετά στα επιτεύγματά του, όπως το ότι «έχουμε τη Γροιλανδία, ευχαριστούμε τη Δανία και την Ευρώπη για αυτό», αλλά και στο ότι τήρησε «όλες υποσχέσεις που έδωσε».
Trump:— Clash Report (@clashreport) November 2, 2026
We also have Greenland now.
We want to thank Denmark and Europe for making that possible. pic.twitter.com/VwMI7NI1w0
Συγκεκριμένα, στο ψηφοδέλτιο της πολιτείας περιλαμβάνεται ο Ντάνιελ Τζ. Σάλιβαν, ένας ελάχιστα γνωστός υποψήφιος που κατεβαίνει χωρίς κομματική υποστήριξη, ενώ υποψήφιος είναι και ο εν ενεργεία Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Νταν Σάλιβαν. Σύμμαχοι του τελευταίου έχουν κατηγορήσει τους Δημοκρατικούς ότι επιχειρούν να παραπλανήσουν το εκλογικό σώμα, εκμεταλλευόμενοι τη συνωνυμία των δύο υποψηφίων.
«Ήθελα να την ονομάσω λίμνη Τραμπ»Σήμερα ανακοινώνω ότι ανοίγει ξανά η λίμνη, είπε στην αρχή της ομιλίας του ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας για ένα «πολύ ειδικό μέρος» στο κέντρο της πρωτεύουσας των ΗΠΑ.
Trump: "We're giving serious thought to changing the name to the Trump Reflecting Pool" pic.twitter.com/CvndgMhZfK— Aaron Rupar (@atrupar) November 2, 2026
Επιτέθηκε -πολλές φορές μάλιστα- σε προκατόχους του, τον Μπαράκ Ομπάμα και τον Τζο Μπάιντεν, που, όπως ισχυρίστηκε ο Τραμπ, ξόδεψαν πολλά, αλλά τα προβλήματα συνεχίζονταν και η λίμνη «ήταν βούρκος». Σήμερα, είπε σε άλλο σημείο, είναι ένα «έργο τέχνης».
Trump on the Reflecting Pool: "We went through a lot with vandalism. The vandalism was unprecedented. People don't like talking about it." pic.twitter.com/9mhZNdPpTZ— Aaron Rupar (@atrupar) November 2, 2026
Κόστισε ελάχιστα μπροστά στα λεφτά που έβαλαν ο Ομπάμα και άλλοι πρόεδροι, τόνισε σε άλλο σημείο πριν αρχίσει να δείχνει φωτογραφίες με τα έργα της ανακαίνισης.
Στην ομιλία του, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι η Ουάσινγκτον έχει μετατραπεί από μία από τις πιο επικίνδυνες πόλεις των ΗΠΑ σε μία από τις ασφαλέστερες.
«Ίσως το σημαντικότερο πράγμα που διορθώσαμε είναι η εγκληματικότητα, καθώς έχει μειωθεί σχεδόν κατά 90%». «Θα φτάσει στο 100%. Αν υπάρχει κάτι τέτοιο, θα πλησιάσει πολύ το 100%», πρόσθεσε, τονίζοντας: «Τήρησα κάθε υπόσχεση που έδωσα».
Ο Τραμπ, πάντως, δεν παρουσίασε στοιχεία ή συγκεκριμένα δεδομένα που να τεκμηριώνουν τον ισχυρισμό του για τη μείωση της εγκληματικότητας στην αμερικανική πρωτεύουσα.
«Μπορεί να υπάρξει συμφωνία» με το ΙράνΟ Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, να δικαιολογήσει τον πόλεμο με το Ιράν, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας με την Τεχεράνη.
Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο κόσμος θα ήταν «ένα εντελώς διαφορετικό μέρος» εάν το Ιράν αποκτούσε πυρηνικά όπλα.
Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι η Τεχεράνη αντιμετωπίζει τον υψηλότερο πληθωρισμό των τελευταίων 15 ετών σε σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο κράτος, γεγονός που, κατά τον ίδιο, την ωθεί στην αναζήτηση συμφωνίας με τις ΗΠΑ.
«Θέλουν να κάνουν συμφωνία», ανέφερε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο «θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα».
Παράλληλα, επέμεινε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης είχε ήδη δεχθεί καίριο πλήγμα από τις προηγούμενες αμερικανικές επιχειρήσεις. «Το σταματήσαμε αυτό πριν από έναν χρόνο με εκείνα τα υπέροχα βομβαρδιστικά B-2, τα οποία πέτυχαν κάθε στόχο και έριξαν εκατοντάδες τόνους βράχων πάνω από τα πάντα», δήλωσε χαρακτηριστικά.
«Η μεγαλύτερη πτώση για το πετρέλαιο»Για την οικονομία και την ακρίβεια, ζητήματα που βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα των Αμερικανών ψηφοφόρων ενόψει των εκλογών, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι τα προσωπικά εισοδήματα έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, ενώ το ποσοστό της φτώχειας βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.
Παράλληλα, υποσχέθηκε ότι, σε περίπτωση εκλογικής νίκης των Ρεπουμπλικανών, κάθε ενήλικος πολίτης στις ΗΠΑ θα λάβει 5.000 δολάρια, τα οποία θα μπορεί να διαθέσει αποκλειστικά για αγορές εντός της χώρας.
Αναφερόμενος στην αυριανή εκλογική αναμέτρηση, ο Τραμπ κάλεσε τους ψηφοφόρους να στηρίξουν τους Ρεπουμπλικανούς, τονίζοντας ότι «πρέπει να διατηρήσουμε το Κογκρέσο μας ισχυρό, ελεύθερο, με λίγη από την παραδοσιακή αμερικανική κουλτούρα».
«Έχω ταξιδέψει σε ολόκληρη τη χώρα. Η Αμερική είναι έτοιμη να προχωρήσει, έτοιμη να ψηφίσει», κατέληξε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Την πτώση των τιμών του πετρελαίου προέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι καταγράφηκε η μεγαλύτερη ημερήσια μείωση όλων των εποχών, παρά το γεγονός ότι οι τιμές εξακολουθούν να βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.
«Σήμερα το πετρέλαιο υποχώρησε κατά 10 δολάρια, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση στην ιστορία. Δεν έχει υπάρξει ποτέ άλλη ημέρα κατά την οποία η τιμή του να έχει μειωθεί τόσο πολύ, κατά 10 δολάρια», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας στην πισίνα αντανάκλασης του Μνημείου του Λίνκολν.
Ο Τραμπ εκτίμησε, μάλιστα, ότι η πτωτική πορεία θα συνεχιστεί, συνδέοντάς την με τις εξελίξεις στη σύγκρουση με το Ιράν.
«Οι τιμές θα υποχωρήσουν ακόμη περισσότερο, καθώς κερδίζουμε απέναντι στο Ιράν, και μάλιστα με ευκολία», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Τα σχέδια για την ΟυάσινγκτονΚλείνοντας, μετά την παρέμβαση του υπουργού Εσωτερικών Νταγκ Μπέγκαμ, ο Τραμπ αναφέρθηκε στα αρχιτεκτονικά και κατασκευαστικά έργα που σχεδιάζει για την αμερικανική πρωτεύουσα.
Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η κατασκευή μιας θριαμβικής αψίδας στην πρωτεύουσα, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, θα διαθέτει και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, με ιδιαίτερα αυξημένες δυνατότητες αξιοποίησης drones.
«Από πλευράς αισθητικής αναβάθμισης, θα είναι η ομορφότερη αψίδα στον κόσμο, ακόμη πιο εντυπωσιακή από την Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα σχέδια για τη δημιουργία ενός περιπάτου κατά μήκος του ποταμού Ποτόμακ, στην κατασκευή του «Εθνικού Κήπου των Αμερικανών Ηρώων» με εκατοντάδες αγάλματα ηρώων, την οποία έχει ήδη εξαγγείλει, καθώς και στην ανακαίνιση ενός γειτονικού γηπέδου γκολφ ώστε να έχει εγκαταστάσεις παγκοσμίου επιπέδου.
«Έχουμε σχεδιάσει πολλά σπουδαία πράγματα για την Ουάσινγκτον. Θα μπορούσα να αναφερθώ και σε όσα σχεδιάζουμε για ολόκληρη τη χώρα, αλλά δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για όλα αυτά», κατέληξε ο Αμερικανός πρόεδρος.
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