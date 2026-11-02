Ανησυχίες στο ΝΑΤΟ για το αποτέλεσμα στις ενδιάμεσες: Φοβούνται πως ο Τραμπ θα ξεσπάσει στην Ευρώπη αν ηττηθεί βαριά
Ανησυχίες στο ΝΑΤΟ για το αποτέλεσμα στις ενδιάμεσες: Φοβούνται πως ο Τραμπ θα ξεσπάσει στην Ευρώπη αν ηττηθεί βαριά
Σε κατάσταση συναγερμού για το χειρότερο δυνατό σενάριο βρίσκονται οι χώρες του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το Politico - Οι σκέψεις για τον αριθμό των δυνάμεων, τη χρηματοδότηση της Συμμαχίας και τη στήριξη στην Ουκρανία
Έντονους φόβους ότι μια ήττα των Ρεπουμπλικανών θα μπορούσε να ωθήσει τον Ντόναλντ Τραμπ σε δραματική κλιμάκωση των επιθέσεών του κατά του ΝΑΤΟ, εκφράζουν οι Ευρωπαίοι Σύμμαχοι, σύμφωνα με πέντε διπλωμάτες που επικαλείται το Politico και οι οποίοι μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της λεπτής φύσης του ζητήματος.
Η βασική τους ανησυχία είναι ότι, εφόσον βρεθεί αντιμέτωπος με τα δεσμά του Κογκρέσου στην εσωτερική πολιτική σκηνή, ο Τραμπ - ως αρχιστράτηγος των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ - θα επιδιώξει να εδραιώσει την πολιτική του υστεροφημία στην εξωτερική πολιτική, όπου διαθέτει σαφώς μεγαλύτερη ευχέρεια κινήσεων. Αυτό θα μπορούσε να μεταφραστεί στην απόσυρση χιλιάδων επιπλέον Αμερικανών στρατιωτών από την ευρωπαϊκή ήπειρο, εκτίμησαν τρεις από τους διπλωμάτες.
«Συνήθως, αυτό που συμβαίνει με τους αποδυναμωμένους προέδρους είναι ένα μείγμα εκτόνωσης απογοήτευσης και τυχοδιωκτισμού στην εξωτερική πολιτική», δήλωσε ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος άμυνας, προσθέτοντας ότι οι επιθέσεις κατά του ΝΑΤΟ «μοιάζουν να αποτελούν σταθερό στοιχείο της κοσμοθεωρίας του Τραμπ».
Σχολιάζοντας τη συγκεκριμένη αναφορά, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Ολίβια Γουέιλς, υποστήριξε ότι «ο Πρόεδρος Τραμπ έχει κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από οποιονδήποτε άλλον», επικαλούμενη τις επιτυχίες του στην επίτευξη συμφωνιών με τους συμμάχους για αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035, την ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στη Γροιλανδία, καθώς και τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Ωστόσο, η ίδια σημείωσε ότι ο πρόεδρος «παραμένει ανυποχώρητος στη θέση του πως οι νατοϊκοί σύμμαχοι όφειλαν να είχαν στηρίξει τις Ηνωμένες Πολιτείες» στον πόλεμο με το Ιράν, προσθέτοντας: «Ο Πρόεδρος δεν πρόκειται ποτέ να συμβιβαστεί με την ελεγχόμενη παρακμή της Δύσης και θα συνεχίσει να προωθεί ανυποχώρητα τα συμφέροντά μας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό».
Οι Δημοκρατικοί θεωρούνται ευρέως φαβορί για να ανακτήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και ενδεχομένως να ανατρέψουν τους συσχετισμούς στη Γερουσία, την ώρα που τα ποσοστά δημοτικότητας του Τραμπ έχουν υποχωρήσει στα χαμηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί ποτέ.
Οι ανησυχίες αυτές έρχονται να ενισχύσουν τις κλιμακούμενες διατλαντικές εντάσεις, μετά τη διακοπή των δορυφορικών υπηρεσιών Starlink για την Ουκρανία από τις ΗΠΑ και τη νέα επαναπροσέγγιση Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν λίγες εβδομάδες πριν από τις κάλπες. Τυχόν νέα χτυπήματα θα αποτελούσαν βαρύ πλήγμα για το ΝΑΤΟ, τη στιγμή μάλιστα που η Ρωσία εντείνει τις επιχειρήσεις δολιοφθοράς και τον λεγόμενο υβριδικό πόλεμο σε όλη την Ευρώπη.
«Μπορεί να εξοργιστεί πάρα πολύ», σχολίασε ένας από τους νατοϊκούς διπλωμάτες και πρόσθεσε: «Και αν συμβεί αυτό, θα είναι αμείλικτος».
Ο Αμερικανός πρόεδρος θα μπορούσε επίσης να συνδέσει τη διατήρηση της στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη με την αποδοχή εκ μέρους των Ευρωπαίων μιας ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία υπό αμερικανική αιγίδα, επισημαίνει η Οάνα Λουνγκέσκου, πρώην αξιωματούχος του ΝΑΤΟ και διακεκριμένη ερευνήτρια στη δεξαμενή σκέψης RUSI.
«Υπάρχει ο κίνδυνος όλα αυτά - η αναθεώρηση των δυνάμεων, η Ουκρανία, η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας - να αντιμετωπιστούν ως μέρος μιας πολύ ευρύτερης συμφωνίας με τον Πούτιν», προειδοποίησε, «δημιουργώντας μια εξαιρετικά επικίνδυνη συνθήκη για την ασφάλεια στην Ευρώπη».
Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Τραμπ θα μπορούσε επίσης να προχωρήσει σε περικοπές της αμερικανικής συνεισφοράς στον κοινό προϋπολογισμό της Συμμαχίας, να περιορίσει το πρόγραμμα εξοπλισμών PURL για την Ουκρανία που υποστηρίζεται από το ΝΑΤΟ, αλλά και να εμβαθύνει περαιτέρω τις σχέσεις της Ουάσινγκτον με τη Μόσχα.
Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έχει καταστεί εξαιρετικά αντιδημοφιλής στο Κογκρέσο, εξαιτίας της άρνησής του να παρέχει τακτικές ενημερώσεις στους νομοθέτες - ιδίως στους Δημοκρατικούς - για τους προϋπολογισμούς και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.
Η στάση αυτή τροφοδοτεί σενάρια αποπομπής του σε περίπτωση εκλογικής συντριβής, καθώς ένα Κογκρέσο υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών αναμένεται να ξεκινήσει εξονυχιστικές έρευνες για τις αναίτιες απολύσεις δεκάδων στρατηγών και ναυάρχων, καθώς και για την αδιέξοδη στρατιωτική εμπλοκή με το Ιράν.
Η βασική τους ανησυχία είναι ότι, εφόσον βρεθεί αντιμέτωπος με τα δεσμά του Κογκρέσου στην εσωτερική πολιτική σκηνή, ο Τραμπ - ως αρχιστράτηγος των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ - θα επιδιώξει να εδραιώσει την πολιτική του υστεροφημία στην εξωτερική πολιτική, όπου διαθέτει σαφώς μεγαλύτερη ευχέρεια κινήσεων. Αυτό θα μπορούσε να μεταφραστεί στην απόσυρση χιλιάδων επιπλέον Αμερικανών στρατιωτών από την ευρωπαϊκή ήπειρο, εκτίμησαν τρεις από τους διπλωμάτες.
«Συνήθως, αυτό που συμβαίνει με τους αποδυναμωμένους προέδρους είναι ένα μείγμα εκτόνωσης απογοήτευσης και τυχοδιωκτισμού στην εξωτερική πολιτική», δήλωσε ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος άμυνας, προσθέτοντας ότι οι επιθέσεις κατά του ΝΑΤΟ «μοιάζουν να αποτελούν σταθερό στοιχείο της κοσμοθεωρίας του Τραμπ».
Σχολιάζοντας τη συγκεκριμένη αναφορά, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Ολίβια Γουέιλς, υποστήριξε ότι «ο Πρόεδρος Τραμπ έχει κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από οποιονδήποτε άλλον», επικαλούμενη τις επιτυχίες του στην επίτευξη συμφωνιών με τους συμμάχους για αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035, την ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στη Γροιλανδία, καθώς και τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Ωστόσο, η ίδια σημείωσε ότι ο πρόεδρος «παραμένει ανυποχώρητος στη θέση του πως οι νατοϊκοί σύμμαχοι όφειλαν να είχαν στηρίξει τις Ηνωμένες Πολιτείες» στον πόλεμο με το Ιράν, προσθέτοντας: «Ο Πρόεδρος δεν πρόκειται ποτέ να συμβιβαστεί με την ελεγχόμενη παρακμή της Δύσης και θα συνεχίσει να προωθεί ανυποχώρητα τα συμφέροντά μας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό».
Οι Δημοκρατικοί θεωρούνται ευρέως φαβορί για να ανακτήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και ενδεχομένως να ανατρέψουν τους συσχετισμούς στη Γερουσία, την ώρα που τα ποσοστά δημοτικότητας του Τραμπ έχουν υποχωρήσει στα χαμηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί ποτέ.
Οι ανησυχίες αυτές έρχονται να ενισχύσουν τις κλιμακούμενες διατλαντικές εντάσεις, μετά τη διακοπή των δορυφορικών υπηρεσιών Starlink για την Ουκρανία από τις ΗΠΑ και τη νέα επαναπροσέγγιση Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν λίγες εβδομάδες πριν από τις κάλπες. Τυχόν νέα χτυπήματα θα αποτελούσαν βαρύ πλήγμα για το ΝΑΤΟ, τη στιγμή μάλιστα που η Ρωσία εντείνει τις επιχειρήσεις δολιοφθοράς και τον λεγόμενο υβριδικό πόλεμο σε όλη την Ευρώπη.
«Μπορεί να εξοργιστεί πάρα πολύ», σχολίασε ένας από τους νατοϊκούς διπλωμάτες και πρόσθεσε: «Και αν συμβεί αυτό, θα είναι αμείλικτος».
Δυνάμεις, χρηματοδότηση και ΟυκρανίαΣτο επίκεντρο των προβληματισμών βρίσκεται η επερχόμενη αναθεώρηση της διάταξης των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, η οποία αναμένεται τον Δεκέμβριο. Αν ο Τραμπ δει τη νομοθετική του ατζέντα να μπλοκάρεται στο εσωτερικό, ίσως επιδιώξει να διευρύνει σημαντικά το εύρος της απόσυρσης για να συσπειρώσει τη βάση του κινήματος MAGA, ανέφεραν τρεις διπλωμάτες.
Ο Αμερικανός πρόεδρος θα μπορούσε επίσης να συνδέσει τη διατήρηση της στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη με την αποδοχή εκ μέρους των Ευρωπαίων μιας ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία υπό αμερικανική αιγίδα, επισημαίνει η Οάνα Λουνγκέσκου, πρώην αξιωματούχος του ΝΑΤΟ και διακεκριμένη ερευνήτρια στη δεξαμενή σκέψης RUSI.
«Υπάρχει ο κίνδυνος όλα αυτά - η αναθεώρηση των δυνάμεων, η Ουκρανία, η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας - να αντιμετωπιστούν ως μέρος μιας πολύ ευρύτερης συμφωνίας με τον Πούτιν», προειδοποίησε, «δημιουργώντας μια εξαιρετικά επικίνδυνη συνθήκη για την ασφάλεια στην Ευρώπη».
Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Τραμπ θα μπορούσε επίσης να προχωρήσει σε περικοπές της αμερικανικής συνεισφοράς στον κοινό προϋπολογισμό της Συμμαχίας, να περιορίσει το πρόγραμμα εξοπλισμών PURL για την Ουκρανία που υποστηρίζεται από το ΝΑΤΟ, αλλά και να εμβαθύνει περαιτέρω τις σχέσεις της Ουάσινγκτον με τη Μόσχα.
Τριγμοί στο ΠεντάγωνοΜια βαριά εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών θα μπορούσε επίσης να πυροδοτήσει ραγδαίες εξελίξεις στην ηγεσία του Πενταγώνου, με άμεσο αντίκτυπο στους σχεδιασμούς του υπουργείου Άμυνας.
Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έχει καταστεί εξαιρετικά αντιδημοφιλής στο Κογκρέσο, εξαιτίας της άρνησής του να παρέχει τακτικές ενημερώσεις στους νομοθέτες - ιδίως στους Δημοκρατικούς - για τους προϋπολογισμούς και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.
Η στάση αυτή τροφοδοτεί σενάρια αποπομπής του σε περίπτωση εκλογικής συντριβής, καθώς ένα Κογκρέσο υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών αναμένεται να ξεκινήσει εξονυχιστικές έρευνες για τις αναίτιες απολύσεις δεκάδων στρατηγών και ναυάρχων, καθώς και για την αδιέξοδη στρατιωτική εμπλοκή με το Ιράν.
Σε περίπτωση αντικατάστασής του, η μεταβατική περίοδος στην ηγεσία του υπουργείου θα μπορούσε να καθυστερήσει για εβδομάδες ή και μήνες οποιαδήποτε απόφαση μετακίνησης αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη.
Ωστόσο, «είναι αμφίβολο αν αυτά τα κατώτατα όρια θα άντεχαν σε νομικό έλεγχο, και σε κάθε περίπτωση ο Τραμπ έχει δείξει ότι δεν διστάζει να αγνοήσει τα δικαστήρια», δήλωσε η Τζένιφερ Κάβανα, ανώτερη ερευνήτρια στη δεξαμενή σκέψης Defense Priorities και πρόσθεσε: «Η κυβέρνηση Τραμπ αγνοεί συστηματικά τις οδηγίες χρηματοδότησης του Κογκρέσου, δαπανώντας πόρους σε δραστηριότητες που το νομοθετικό σώμα δεν έχει εγκρίνει».
Σε περίπτωση που ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος αποφασίσει μια ευρύτερη αποχώρηση, η Ευρώπη «θα δυσκολευτεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο» να αντικαταστήσει κρίσιμα μέσα και δυνατότητες, όπως συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, αεράμυνας, υποστήριξη συλλογής πληροφοριών και αναγνώρισης, εναέριο ανεφοδιασμό και συγκεκριμένες μορφές επιμελητείας (logistics), πρόσθεσε η ίδια.
Στον αντίποδα, ορισμένοι σύμμαχοι εμφανίζονται πιο δύσπιστοι απέναντι στο ενδεχόμενο μιας σφοδρής επίθεσης του Τραμπ κατά του ΝΑΤΟ. «Ακούμε συνεχώς εικασίες για αποχώρηση των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ επί Τραμπ, κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί», δήλωσε στο Politico ο υπουργός Άμυνας του Μαυροβουνίου, Ντράγκαν Κράποβιτς. «Το Κογκρέσο είναι εκείνο που λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις για τη μείωση των στρατευμάτων στην Ευρώπη».
Την ίδια στιγμή, πάντως, ένας έκτος νατοϊκός διπλωμάτης διατύπωσε μια σαφώς πιο απαισιόδοξη εκτίμηση: «Για να κάνει κανείς ασφαλείς προβλέψεις, χρειάζεται ένα υποκείμενο μελέτης που λαμβάνει ορθολογικές αποφάσεις. Δεν νομίζω ότι βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο με τον σημερινό Πρόεδρο των ΗΠΑ».
Τα νομικά όρια και τα κενά της ΕυρώπηςΘεωρητικά, μια πλειοψηφία των Δημοκρατικών σε Βουλή και Γερουσία θα περιόριζε τις κινήσεις του Τραμπ ακόμη και σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, δεδομένου ότι η αμερικανική νομοθεσία ορίζει σήμερα ως κατώτατο όριο την παρουσία 76.000 στρατιωτών στην Ευρώπη.
Ωστόσο, «είναι αμφίβολο αν αυτά τα κατώτατα όρια θα άντεχαν σε νομικό έλεγχο, και σε κάθε περίπτωση ο Τραμπ έχει δείξει ότι δεν διστάζει να αγνοήσει τα δικαστήρια», δήλωσε η Τζένιφερ Κάβανα, ανώτερη ερευνήτρια στη δεξαμενή σκέψης Defense Priorities και πρόσθεσε: «Η κυβέρνηση Τραμπ αγνοεί συστηματικά τις οδηγίες χρηματοδότησης του Κογκρέσου, δαπανώντας πόρους σε δραστηριότητες που το νομοθετικό σώμα δεν έχει εγκρίνει».
Σε περίπτωση που ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος αποφασίσει μια ευρύτερη αποχώρηση, η Ευρώπη «θα δυσκολευτεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο» να αντικαταστήσει κρίσιμα μέσα και δυνατότητες, όπως συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, αεράμυνας, υποστήριξη συλλογής πληροφοριών και αναγνώρισης, εναέριο ανεφοδιασμό και συγκεκριμένες μορφές επιμελητείας (logistics), πρόσθεσε η ίδια.
Στον αντίποδα, ορισμένοι σύμμαχοι εμφανίζονται πιο δύσπιστοι απέναντι στο ενδεχόμενο μιας σφοδρής επίθεσης του Τραμπ κατά του ΝΑΤΟ. «Ακούμε συνεχώς εικασίες για αποχώρηση των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ επί Τραμπ, κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί», δήλωσε στο Politico ο υπουργός Άμυνας του Μαυροβουνίου, Ντράγκαν Κράποβιτς. «Το Κογκρέσο είναι εκείνο που λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις για τη μείωση των στρατευμάτων στην Ευρώπη».
Την ίδια στιγμή, πάντως, ένας έκτος νατοϊκός διπλωμάτης διατύπωσε μια σαφώς πιο απαισιόδοξη εκτίμηση: «Για να κάνει κανείς ασφαλείς προβλέψεις, χρειάζεται ένα υποκείμενο μελέτης που λαμβάνει ορθολογικές αποφάσεις. Δεν νομίζω ότι βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο με τον σημερινό Πρόεδρο των ΗΠΑ».
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