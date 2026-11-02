Τραμπ για ενδιάμεσες εκλογές: Θα τα πάμε καλά, οι δημοσκοπήσεις είναι στημένες - «Αν κερδίσουν οι Δημοκρατικοί, η Αμερική τελείωσε»

Trump: I will become Mr. Veto if the Democrats win. https://t.co/ZIhNUUSt3P — Clash Report (@clashreport) November 2, 2026



Έτοιμος να δώσει προληπτική χάρη στους συνεργάτες του

Trump: Biden gave everybody a pardon. Q: Will you do that? Trump: I would if I needed to. I wouldn't even think about it. I did for J6. https://t.co/QEqU55dMWT — Clash Report (@clashreport) November 2, 2026

«Νομίζω ότι θα τα πάμε εξαιρετικά. Αλλά αν δεν κερδίσουμε,. Θα βάζω βέτο, ξανά και ξανά», είπε.Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Υποθέτω ότι θα γίνω ο κύριος Βέτο».Πάντως, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξουν τελικά συμβιβασμοί με τους Δημοκρατικούς.μ «Και κάποια στιγμή, πιθανότατα θα καταλήξουμε σε συμφωνίες», ανέφερε.Ο Τραμπ ρωτήθηκε επίσης για τις προειδοποιήσεις Δημοκρατικών στελεχών ότι, εάν αποκτήσουν την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, θα μπορούσαν να ξεκινήσουν έρευνες σε βάρος του ίδιου, μελών της οικογένειάς του, υπουργών, συνεργατών του, ακόμη και του Έλον Μασκ.Ο πρόεδρος εμφανίστηκε αποφασισμένος να προστατεύσει τα πρόσωπα που έχουν εργαστεί για την κυβέρνησή του. «Αν το κάνουν, θα πρέπει απλώς να προστατεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους», σημείωσε.Μάλιστα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μαζικών προληπτικών απονομών χάριτος, κατά το πρότυπο των αντίστοιχων αποφάσεων που είχε λάβει ο Τζο Μπάιντεν στο τέλος της θητείας του.ασφαλώς. Δεν θα το σκεφτόμουν καν. Θα το έκανα. Το έκανα και για την 6η Ιανουαρίου», δήλωσε.