«Όπως λέει και το ρητό δεν έμαθαν τίποτα και δεν ξέχασαν τίποτα» είπε ο κ. Πιερρακάκης για την αντιπολίτευση - «Ο Τσίπρας είναι αυτός που εφηύρε τα funds το 2015»





«Κάθε ευρώ που υπάρχει ως χώρος θα γυρίζει πίσω στην κοινωνία» ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα του















«Δεν συναρτούμε τον χρόνο των εκλογών με τις κινήσεις που κάνουμε, έχουμε κατακτήσει αυτή την αξιοπιστία. Είναι μια διαρκής προσπάθεια για να κατακτούμε δημοσιονομικό χώρο - ως ελληνική οικονομία τα πηγαίνουμε καλύτερα - για να επιστρέφουν χρήματα στην κοινωνία εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη» πρόσθεσε στο πλαίσιο αυτό.



Ερωτηθείς στη συνέχεια για το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ, ο υπουργός Οικονομικών έθεσε το ερώτημα «αν έχετε 2,5 δισ. ευρώ θέλετε να τα δώσετε απευθείας ή με διαμεσολάβηση;» και επέκρινε τη στάση της αντιπολίτευσης λέγοντας «η αντιπολίτευση συμπεριφέρεται όπως παλιά πριν τα χρόνια της κρίσης. Όπως λέει και το ρητό δεν έμαθαν τίποτα και δεν ξέχασαν τίποτα».



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Με αφορμή, δε, την κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση από τον



«Η δουλειά μιας κυβέρνησης είναι να βοηθάει μια οικογένεια ώστε να μην αντιμετωπίσει πλειστηριασμούς. Εμείς έχουμε μετατρέψει τον εξωδικαστικό μηχανισμό ως κατεξοχήν μηχανισμό προστασίας πρώτης κατοικίας. Η κριτική σε έναν νόμο που μόλις ψήφισαν είναι αστεία, δεν μπορείς να αντιστρέψει την πραγματικότητα και τι λέει ο νόμος».



Στο πλαίσιο αυτό καταλόγισε στον Αλέξη Τσίπρα ότι «διαστρεβλώνει την πραγματικότητα» σε σχέση με την 13η σύνταξη,, λέγοντας «η 13η σύνταξη καταργήθηκε επί Μνημονίων. Η κυβέρνηση μας ακύρωσε την προσωπική διαφορά που έφερε ο κ. Τσίπρας».



Για τις δυνατότητες νέων παρεμβάσεων και νέων μέτρων στήριξης της κοινωνίας μίλησε το πρωί της Δευτέρας ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης , ο οποίος παράλληλα άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση ότι «μιλάει με βάση τα χρήματα που δεν έχει».«Κάθε ευρώ που υπάρχει ως χώρος θα γυρίζει πίσω στην κοινωνία» ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα του υπουργού Οικονομικών που μίλησε στον ΑΝΤ1.Όπως σημείωσε «αν κάτι έχουμε αποδείξει είναι ότι δεν λειτουργούμε με βάση το εκλογικό ημερολόγιο. Ο κόσμος έχει ανάγκες που δεν έχουν να κάνουν με το πότε θα γίνουν εκλογές. Κάθε ευρώ που δημιουργείται στον δημοσιονομικό χώρο σε μια διαρκή διαπραγμάτευση με την Κομισιόν, τα χρήματα θα επιστρέφουν εκεί που υπάρχει ανάγκη».«Στο κείμενο του προϋπολογισμού αποτυπώνονται τα υφιστάμενα μέτρα όμως η διαπραγμάτευση, τα μέτρα που παίρνουμε για να δημιουργείται νέος δημοσιονομικός χώρος, είναι καθημερινή» πρόσθεσε ο κ. Πιερρακάκης.«Δεν συναρτούμε τον χρόνο των εκλογών με τις κινήσεις που κάνουμε, έχουμε κατακτήσει αυτή την αξιοπιστία. Είναι μια διαρκής προσπάθεια για να κατακτούμε δημοσιονομικό χώρο - ως ελληνική οικονομία τα πηγαίνουμε καλύτερα - για να επιστρέφουν χρήματα στην κοινωνία εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη» πρόσθεσε στο πλαίσιο αυτό.Ερωτηθείς στη συνέχεια για το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ, ο υπουργός Οικονομικών έθεσε το ερώτημα «αν έχετε 2,5 δισ. ευρώ θέλετε να τα δώσετε απευθείας ή με διαμεσολάβηση;» και επέκρινε τη στάση της αντιπολίτευσης λέγοντας «η αντιπολίτευση συμπεριφέρεται όπως παλιά πριν τα χρόνια της κρίσης. Όπως λέει και το ρητό δεν έμαθαν τίποτα και δεν ξέχασαν τίποτα».«Όταν έχεις έναν διαθέσιμο χώρο προτιμάς κατά βάση να επιστρέψει απευθείας στην κοινωνία. Η αντιπολίτευση μιλάει με βάση τα χρήματα που δεν έχει. Το να πας στοχευμένα σε συγκεκριμένους κωδικούς με περιορισμένο αριθμό εμπόρων, μπορείς να το κάνεις. Κάθε ποσό που έχουμε, σκεφτόμαστε ποιοι το έχουν περισσότερη ανάγκη και το χρειάζονται παραπάνω. Αυτό είναι το κριτήριό μας και εκεί υπάρχει ό κανόνας να πάρουν πάρουν τα χρήματα αδιαμεσολάβητα» πρόσθεσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.Με αφορμή, δε, την κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση από τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σχετικά με το θέμα των πλειστηριασμών, ο υπουργός Οικονομικών είπε «το να ακούσω από τον Τσίπρα αυτή την κριτική, δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό επίθετο. Ο Τσίπρας είναι αυτός που εφηύρε τα funds το 2015. Έχω την εντύπωση ότι θέλει να θυμόμαστε τις υποσχέσεις του και όχι τα πεπραγμένα του. Όλα αυτά έχουν ΦΕΚ και υπογραφές Το 2015 φτιάχτηκε το θεσμικό πλαίσιο, το 2017 θεσμοθετήθηκαν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, το 2018 έγινε το μοναδικό διαθέσιμο μέσο».«Η δουλειά μιας κυβέρνησης είναι να βοηθάει μια οικογένεια ώστε να μην αντιμετωπίσει πλειστηριασμούς. Εμείς έχουμε μετατρέψει τον εξωδικαστικό μηχανισμό ως κατεξοχήν μηχανισμό προστασίας πρώτης κατοικίας. Η κριτική σε έναν νόμο που μόλις ψήφισαν είναι αστεία, δεν μπορείς να αντιστρέψει την πραγματικότητα και τι λέει ο νόμος».Στο πλαίσιο αυτό καταλόγισε στον Αλέξη Τσίπρα ότι «διαστρεβλώνει την πραγματικότητα» σε σχέση με την 13η σύνταξη,, λέγοντας «η 13η σύνταξη καταργήθηκε επί Μνημονίων. Η κυβέρνηση μας ακύρωσε την προσωπική διαφορά που έφερε ο κ. Τσίπρας».

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης απάντησε, τέλος, και για τις διαφορές ανάμεσα στις προβλέψεις της Κομισιόν και τις εκτιμήσεις του προϋπολογισμού και είπε «οι αριθμοί που έχουμε και η πρόβλεψή μας θα αποδειχθεί πιο κοντά στην πραγματικότητα. Σας καλώ να βάλετε τη δήλωση Κοστέλο ότι η Ελλάδα απορρόφησε το 100% του Ταμείου Ανάκαμψης. Η πρόβλεψη της Κομισιόν κατά βάση εκτιμά λιγότερες επενδύσεις από αυτές που προβλέπουμε εμείς - 7,9% εμείς 2,5% η Κομισιόν. Αφενός έχουμε 29 δισ. και πάνω συμβασιοποιημένα επενδυτικά σχέδια που σχετίζονται με το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, θα έχουμε και 11 δισ. σχέδιο δημοσίων επενδύσεων. Οπουδήποτε πηγαίνω μου κάνουν ερωτήσεις για τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τους επενδυτές».



Διαβάστε όλη τη συνέντευξη του Κυριάκου Πιερρακάκη:



Δημοσιογράφος: Να καλημερίσουμε κοντά μας τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πιερρακάκη. Καλημέρα κύριε Υπουργέ και Πρόεδρε του Eurogroup. Καλώς ήλθατε.



Κυριάκος Πιερρακάκης: Καλημέρα σας.



Δημοσιογράφος: Σε κρίσιμη συγκυρία για την οικονομία… και η ακρίβεια… και η «τσέπη»… και η καθημερινότητα είναι τα βασικά ζητήματα που απασχολούν όλους μας. Θέλω να ξεκινήσουμε από τον προϋπολογισμό, ο οποίος έχει κατατεθεί από μέρους μας εδώ στη Βουλή και, μάλιστα, με ένα πιο μοντέρνο τρόπο. Είχαμε συνηθίσει το στιτάκι, τώρα είδαμε QR codes. Αλλά, η κριτική που βλέπω να εστιάζεται σε βάρος σας από την Αντιπολίτευση, είναι ότι τα βλέπετε λίγο παραπάνω αισιόδοξα τα πράγματα. Ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για παράδειγμα, προβλέπει μικρότερους ρυθμούς ανάπτυξης από ό,τι εσείς στον προϋπολογισμό… μεγαλύτερο πληθωρισμό από ό,τι εσείς στον πληθωρισμό… άρα, λένε «αναθεωρήστε τα νούμερα, γιατί διαφορετικά ο προϋπολογισμός μέσα στο 2027 θα καταντήσει να γίνει πλασματικός».



Κυριάκος Πιερρακάκης: Καλημέρα Εγώ θα πω ότι εκτιμούμε ότι οι αριθμοί που έχουμε εμείς στη διάθεσή μας και η πρόβλεψη που κάνουμε, θα αποδειχθεί πιο κοντά στην πραγματικότητα. Και αυτό το έχουμε κάνει, πρώτον, πολλές φορές. Σας καλώ να βάλετε τη δήλωση του κυρίου Κοστέλο, στελέχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Σαββατοκύριακο, που μιλά για το Ταμείο Ανάκαμψης και το πώς η Ελλάδα απορρόφησε το 100%. Θυμάστε πόσες φορές είχε τεθεί το ερώτημα και σε εμένα… ότι θα καταφέρει η Ελλάδα να απορροφήσει;



Δημοσιογράφος: Ναι, αλλά τώρα δεν έχουμε το Ταμείο Ανάκαμψης…



Κυριάκος Πιερρακάκης: Το λέω με την έννοια του να υπερβαίνεις την προσδοκία. Λοιπόν, αντιστοίχως εδώ, τι λέει κ. Χιώτη, κ. Παυλόπουλε, η πρόβλεψη της Κομισιόν; Η πρόβλεψη αυτή, κατά βάση, πιστεύει, εκτιμά, προβλέπει λιγότερες επενδύσεις από αυτές που προβλέπουμε εμείς. Εμείς προβλέπουμε αύξηση στις επενδύσεις 7,9%, για να σας μιλήσω με αριθμούς. Η Κομισιόν λέει 2,5%….



Δημοσιογράφος: Είναι μεγάλη απόκλιση…



Κυριάκος Πιερρακάκης: … όμως, η άποψή μας είναι το ότι θα διαπιστώσετε ότι θα είμαστε πιο κοντά σε αυτό το οποίο λέμε εμείς. Και θα σας πω γιατί. Αφενός, έχουμε 29 δισ. ευρώ και πάνω συμβασιοποιημένα επενδυτικά σχέδια που σχετίζονται με το δανειακό σκέλος, ειδικά, του Ταμείου Ανάκαμψης, θα έχουμε 3 δισ. ευρώ εκταμιεύσεις μέσα στον χρόνο. Θα έχουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στην ιστορία, 11 δισ. ευρώ. Έχουμε 1,5 δισ. ευρώ εγγυοδοτικό πρόγραμμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και έχουμε και κάτι άλλο. Να σας μιλήσω λίγο και με το «ευρωπαϊκό μου καπέλο». Οπουδήποτε πηγαίνω στον κόσμο αυτή τη στιγμή, παρότι Πρόεδρος του Eurogroup, μου κάνουν πάρα πολλές ερωτήσεις για επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα. Δείτε τι έγραφαν οι Financial Times την προηγούμενη εβδομάδα: ότι η Ελλάδα είναι ένας πόλος σταθερότητας μέσα σε ένα ευρύτερο περιφερειακό και διεθνές ασταθές περιβάλλον. Όλα αυτά, λοιπόν, έχουν μετρήσει θετικά και η Ελλάδα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για ξένους επενδυτές. Άρα, είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα πιάσουμε την πρόβλεψη.



Δημοσιογράφος: … γιατί ο κόσμος δεν νιώθει ότι μπορεί να βγει και να κάνει και παραπάνω βήματα από την ανάγκη; …



Κυριάκος Πιερρακάκης: Ήμουν στη Βουλή πριν από λίγες ημέρες και περάσαμε ένα νομοσχέδιο, τα μέτρα της ΔΕΘ… 2,2 δισ. ευρώ τα οποία γυρνάνε στους πολίτες. Πριν, το αναφέρατε και οι δυο σας: 400 ευρώ σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, ξεκίνησαν να πιστώνονται. Κάθε ευρώ που υπάρχει ως χώρος, θα γυρίζει πίσω στην κοινωνία. Αυτή είναι η δέσμευσή μας. Καταλαβαίνουμε ότι πάντα χρειάζεται παραπάνω. Είμαστε σε μία εποχή ακρίβειας…



Δημοσιογράφος: …ναι, αλλά αυτό το λέτε στο τέλος της τετραετίας…



Κυριάκος Πιερρακάκης: Όχι, όχι καθόλου. Σε καμία των περιπτώσεων.



Δημοσιογράφος: Αν ο προϋπολογισμός αποδειχθεί ακριβής με βάση τις δικές σας προβλέψεις, φαντάζομαι ότι θα δημιουργηθεί πάλι χώρος για πρόσθετες παροχές στους αδύνατους και σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Αν, όμως, δεν επαληθευτούν οι προβλέψεις σας, τότε θα φάμε όλο το ‘27 χωρίς να έχετε τη δυνατότητα να επιστρέψετε μέρος των εσόδων, γιατί αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο.



Κυριάκος Πιερρακάκης: Πάντως, μέχρι τώρα, κύριε Χιώτη, ισχύει το πρώτο. Να ενώσω και τα δύο αυτά τα οποία βάζετε στο τραπέζι…



Το πρώτο είναι ότι αν κάτι έχουμε αποδείξει, νομίζω και για τους σκληρούς κριτές μας, είναι ότι δεν λειτουργούμε με βάση το εκλογικό ημερολόγιο. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει ανάγκες, οι οποίες δεν έχουν να κάνουν με τον χρόνο των εκλογών, είναι πάγιες και καθημερινές. Είμαστε πάνω από τα προβλήματα και φροντίζουμε κάθε ευρώ που δημιουργείται ως χώρος, σε μια διαρκή διαπραγμάτευση που έχουμε -ο κος Πετραλιάς, ο κος Μαρκόπουλος, εγώ, όλο το οικονομικό επιτελείο- με τις Βρυξέλλες, με την Κομισιόν, επιστρέφουν αυτά τα χρήματα πίσω, εκεί που υπάρχει η μεγαλύτερη ανάγκη. Αυτό είναι το πρώτο.



Το δεύτερο είναι ότι αυτή τη στιγμή -επειδή θα με ρωτήσατε- υπάρχει χώρος;



Σας απαντώ, λοιπόν, ότι στο κείμενο του προϋπολογισμού, αποτυπώνονται τα υφιστάμενα μέτρα, όπως αυτά τα οποία έχουν ξεκινήσει ήδη να φαίνονται στους λογαριασμούς των πολίτων που μας βλέπουν. Ανέφερα τα 400 ευρώ στους συνταξιούχους. Τέλος Νοεμβρίου έχουμε την επιστροφή του ενός ενοικίου και έχουμε 2,2 δισ. ευρώ, τα οποία θα γυρίσουν πίσω στον κόσμο το ‘27. Αυτά καταγράφει ο προϋπολογισμός.



Όμως, η διαπραγμάτευση, η συζήτηση, τα μέτρα που παίρνουμε για να δημιουργούμε νέο χώρο, είναι διαρκή και καθημερινά, διαπραγματευόμαστε κάθε μέρα. Άρα, αυτό που μπορώ να πω σήμερα, ποιο είναι;



Κάθε ευρώ το οποίο θα δημιουργείται ως χώρος σε αυτή τη διαρκή διαπραγμάτευση με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, θα επιστρέφει πίσω εκεί όπου υπάρχει η μεγαλύτερη ανάγκη.



Δημοσιογράφος: Αυτό όμως περνάει από την έκβαση της διαπραγμάτευσης…



Κυριάκος Πιερρακάκης: Βεβαίως.



Δημοσιογράφος: Υπάρχει και ένα δεύτερο. Πότε θα επιστρέψει; Διότι όταν έχουμε εκλογές τον Μάιο, τον Ιούνιο, δεν ξέρω πότε θα τις κάνετε… υπάρχει περίπτωση μετά να έχουμε μια περίοδο ακυβερνησίας, που η κυβέρνηση δεν θα μπορεί να διαθέσει. Άρα, αυτός ο δημοσιονομικός χώρος του πρώτου τετραμήνου, πενταμήνου, μέχρι να πάμε στις εκλογές, θα διατεθεί προκαταβολικά στους πολίτες και να κατοχυρωθεί;



Κυριάκος Πιερρακάκης: Όπως έχετε δει, εμείς νομοθετούμε όχι με βάση το εκλογικό ημερολόγιο, και ήταν και κουβέντα στη Βουλή αυτή, συζήτηση στη Βουλή με τα κόμματα της Αντιπολίτευσης. Υπάρχουν πράγματα, η μείωση της προκαταβολής φόρου, αυξήσεις που αλλάζουν χρόνο με τον χρόνο. Δεν συναρτούμε τον χρόνο των εκλογών με τις κινήσεις που κάνουμε.



Δημοσιογράφος: Είναι μια αντικειμενική δυσκολία…



Κυριάκος Πιερρακάκης: … η αντικειμενική δυσκολία είναι ευρύτερη και δεν έχει να κάνει με τα μέτρα. Τα μέτρα είναι αυτά τα οποία λαμβάνουμε, ανεξάρτητα, άσχετα, από τον χρόνο των εκλογών. Αυτήν την αξιοπιστία θεωρώ ότι την έχουμε κατακτήσει.



Δημοσιογράφος: Άρα, θα έχουμε ανακοινώσεις στο πρώτο τετράμηνο του ’27;



Κυριάκος Πιερρακάκης: Σήμερα δεν μπορώ να σας πω αν θα έχουμε ή δεν θα έχουμε την οποιαδήποτε ανακοίνωση. Εγώ σας λέω ότι είναι μια διαρκής συζήτηση, μια διαρκής διαπραγμάτευση, μια διαρκής προσπάθεια για να κατακτούμε δημοσιονομικό χώρο, όσο η ελληνική οικονομία θα πηγαίνει καλύτερα από τις προβλέψεις, γιατί αυτό συμβαίνει μέχρι τώρα, για να επιστρέφουν χρήματα πίσω στην κοινωνία, εκεί που η ανάγκη είναι μεγαλύτερη.



Δημοσιογράφος: Υπάρχει και μια συζήτηση ακόμα, γιατί η ακρίβεια, επειδή τη βλέπετε, την ξέρετε πολύ καλύτερα και από εμάς, οι υπόλοιποι τη βιώνουν στην τσέπη τους…



Κυριάκος Πιερρακάκης: …και πανευρωπαϊκά, κύριε Παυλόπουλε..



Δημοσιογράφος: … ναι, αλλά αυτό δεν αφορά τους πολίτες…



Για έναν πολίτη, ο οποίος ακούει αυτό που είπατε λίγο πριν, ότι η Ελλάδα πάει καλά, ότι αναγνωρίζεται, ότι η Ελλάδα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, πίστα, απ’ ό,τι ήταν πολλά χρόνια πριν, ότι είμαστε αξιόπιστο επενδυτικό περιβάλλον, θετικό, και ταυτόχρονα, δεν είναι εύλογο να αναρωτηθεί ο Έλληνας πολίτης, ο μέσος πολίτης: λέει η Αντιπολίτευση εδώ και δύο-τρία χρόνια «μειώστε τον ΦΠΑ». Αφού πάμε καλά, αφού έχουμε τα πλεονάσματα που έχουμε, γιατί δεν το δοκιμάζουμε; Γιατί δεν φτιάχνουμε το μηχανισμό που θα διασφαλίσει ότι η μείωση του ΦΠΑ στην αγορά, ώστε να γίνει φθηνότερη η αγορά, θα περάσει μέχρι την τσέπη του καταναλωτή;



Κυριάκος Πιερρακάκης: Μια στιγμή. Τα χρήματα τα οποία υπάρχουν κάθε χρόνο ως διαθέσιμος χώρος, είναι αυτά. Αυτό αποτυπώνεται σε ευρωπαϊκά και εθνικά κείμενα, προϋπολογισμός, κείμενα της Κομισιόν κλπ.



Σας θέτω εγώ το ερώτημα. Αν έχετε να δώσετε 2 δισ. ευρώ στον κόσμο… 2,5 δισ. ευρώ στον κόσμο, οποιοδήποτε είναι το διαθέσιμο ποσό. Συμφωνούμε ότι είναι αυτό. Προτιμάτε να τους το δώσετε απευθείας ή να διαμεσολαβηθεί; Αυτή είναι η ερώτηση. Γιατί τα χρήματα, κύριε Παυλόπουλε, δεν είναι άπειρα…



Η Αντιπολίτευση συμπεριφέρεται όπως συμπεριφερόταν παλιά, δυστυχώς, πριν τα χρόνια της κρίσης. Όπως λέει και το ρητό: δεν έμαθαν τίποτα και δεν ξέχασαν τίποτα.



Δημοσιογράφος: Ναι, αλλά έτσι λέγατε και για τις 120 δόσεις, τους καταγγέλλατε και μετά το φέρατε..



Κυριάκος Πιερρακάκης: Συγγνώμη, συγγνώμη, δεν υπήρχε καταγγελία σε αυτά που λέτε…



Δημοσιογράφος: … στα προϊόντα περιόδου, κάνατε ένα βήμα και μειώσατε το ΦΠΑ…



Κυριάκος Πιερρακάκης: Όταν έχεις ένα διαθέσιμο χώρο, προτιμάς, κατά βάση -υπογραμμίστε το «κατά βάση»- αυτός να επιστρέψει απευθείας πίσω στην κοινωνία. Γιατί μιλάς επί πεπερασμένου ποσού. Η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. Μιλάμε με βάση τα χρήματα που έχουμε. Η Αντιπολίτευση μιλάει με βάση τα χρήματα που δεν έχει. Αυτή είναι η διαφορά μας.



Δεύτερον, το να πας στοχευμένα σε συγκεκριμένους κωδικούς, για πολύ συγκεκριμένα πράγματα, και να πας να διορθώσεις μια αστοχία που ίσως υπάρχει, με περιορισμένο αριθμό εμπόρων για να το παρακολουθήσεις, αυτό μπορείς να το κάνεις. Αυτό είναι αυτή η ανακοίνωση. Είναι η εξαίρεση, δεν είναι ο κανόνας.



Δημοσιογράφος: Αν πετύχει το πείραμα με τα προϊόντα περιόδου και ακράτειας και οι τιμές παραμείνουν ως έχουν, μελετάτε το μοντέλο να το επεκτείνετε και σε μερικά ακόμα στοχευμένα προϊόντα;



Κυριάκος Πιερρακάκης: Κύριε Χιώτη, αυτό που θα κάνουμε, τι είναι; Να το επαναλάβω ευρύτερα. Μπείτε λίγο από τη δικιά μας οπτική γωνία. Εμείς κάθε ποσό που έχουμε, τι σκεφτόμαστε; Ποιοι το έχουν περισσότερο ανάγκη; Ποιους πρέπει να στηρίξουμε παραπάνω; Ποιες κατηγορίες συμπολιτών μας έχουν την ανάγκη ενός κράτους το οποίο έρχεται να τους υποστηρίξει; Αυτό είναι το κριτήριο που έρχεται να απαντήσει στην ερώτηση. Και εκεί πάντα υπάρχει ο κανόνας ότι είναι καλύτερο τα χρήματα αυτά να τα παίρνουν αδιαμεσολάβητα οι πολίτες παρά κάτι άλλο. Οι εξαιρέσεις δηλαδή είναι αυτές που αναφέρετε παρά ο κανόνας.



Δημοσιογράφος: Άλλη μία ερώτηση έχω για τον προϋπολογισμό, γιατί διαβάζω σήμερα ένα πρωτοσέλιδο στην «εφημερίδα των συντακτών» που λέει ότι με βάση τον νέο προϋπολογισμό όλα τα κονδύλια των υπουργείων είναι αισθητά μειωμένα σε σχέση με πέρυσι. Αυτό είναι αλήθεια;



Κυριάκος Πιερρακάκης: Εδώ αυξήσαμε κατά 2,2 δισ. με τα μέτρα της ΔΕΘ στη Βουλή όλη την παροχή που κάνει το κράτος ευρύτερα. Τουναντίον. Όλη αυτή η συζήτηση με τι έχει να κάνει; Έχει να κάνει με το Ταμείο Ανάκαμψης, όπου τα νούμερά του ήταν ενσωματωμένα. Ξέρετε κάτι; Ταυτόχρονα, όπως σας είπα τo Tαμείο Ανάκαμψης θα έχει μία διαρκή επίδραση στην ελληνική οικονομία. Μην μετράει κανείς μόνο τα χρήματα. Αδικεί κανείς και εκείνους που κάνουν αυτή την κριτική, όταν μιλάει με όρους χρημάτων. Φτάχνω ένα έργο και το έργο έρχεται να μείνει με πολλαπλασιαστικότητα στην οικονομία. Μία υποδομή, ένα ψηφιακό σύστημα. Δεύτερον, δάνειο του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως σας είπα, 30 δισ. είναι κοντά. Είναι συμβασιοποιημένα και θα τα δούμε να υλοποιούνται σε επενδύσεις. Έχουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που είχαμε ποτέ, 11 δισ. Έχουμε νέο εγγυοδοτικό πρόγραμμα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και έχουμε και πολλές ιδιωτικές επενδύσεις. Γιατί ξέρετε, αυτός πρέπει να είναι ο κανόνας. Τα χρήματα του κράτους πρέπει να κουμπώνουν με μεταρρυθμίσεις που θα απελευθερώνουν ιδιωτικές επενδύσεις.



Δημοσιογράφος: Πάμε στους πλειστηριασμούς και τα κόκκινα δάνεια. Εδώ πριν από λίγο είδαμε ένα TikTok του κυρίου Τσίπρα και αυτή είναι η βασική αιτίαση και για την Εξεταστική Επιτροπή. Σας λένε ότι, επί των ημερών σας, οι πλειστηριασμοί της πρώτης κατοικίας έχουν εκτιναχθεί στα ύψη. Δεν προστατεύετε την πρώτη κατοικία. Σας λένε ότι στην προηγούμενη διακυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα δεν γίνονταν πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Και ότι καταθέσατε ένα νομοσχέδιο που είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των funds και των servicers.



Κυριάκος Πιερρακάκης: Ξέρετε, το να ακούω αυτή την κριτική από τον κ. Τσίπρα και το κόμμα του…δεν ξέρω καν ποιο είναι το σωστό επίθετο. Ο κ. Τσίπρας εφηύρε τα funds το 2015. Έχω τη εντύπωση πως ο κ. Τσίπρας θέλει να θυμόμαστε τις υποσχέσεις του και όχι τα πεπραγμένα του. Όλα αυτά έχουν ΦΕΚ, υπογραφές και πεπραγμένα. Το 2015 φτιάχτηκε το θεσμικό πλαίσιο των funds. To 2017 θεσμοθετήθηκαν από την κυβέρνηση Τσίπρα οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί. Το 2018 έγιναν το μόνο διαθέσιμο μέσο. Έγινε πολύ πιο σκληρό το πλαίσιο να μην μπορεί κανείς να παρεμποδίζει πλειστηριασμούς. Θυμάστε, τον κ. Λαφαζάνη να αντιμετωπίζει αστυνομικές και δικαστικές επιπτώσεις; Όλο αυτό το πλαίσιο τι είναι;



Δημοσιογράφος: Είπε ότι επί των ημερών σας, δηλαδή από το ’19 μέχρι σήμερα, έχουν πλειστηριαστεί 50.000 σπίτια πρώτης κατοικίας.



Κυριάκος Πιερρακάκης: Πάμε ένα βήμα πίσω σε αυτό. Γιατί ένα κομμάτι είναι τι έκανε η κυβέρνηση Τσίπρα. Αυτά τα οποία λέω είναι τα ΦΕΚ. Δεν αμφισβητούνται. Και ξέρετε, είχε πει στην αρχή, ενώ ήμασταν στη Βουλή για να συζητήσουμε το νομοσχέδιο το οποίο λέτε, το οποίο τουναντίον είναι το πιο σκληρό πλαίσιο το οποίο έχει ποτέ εφαρμοστεί για τα funds και τους servicers και το νομοσχέδιο το οποίο φέραμε.



Εκεί ο κύριος Τσίπρας έλεγε ότι επί των ημερών του δεν μεταβιβάστηκε ούτε ένα ευρώ στα funds για να διαπιστώσουμε από τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος ότι το Μάρτιο του 2019 είχαν μεταβιβαστεί 18 δισ. Μετά άλλαξε το κόμμα του κύριου Τσίπρα την ανακοίνωσή του και είπε, ξέρετε, δεν ήταν 0, δεν εννοούσαμε 0. Βρήκαμε ότι είχαμε μεταβιβαστεί 375 εκατομμύρια. Θα τα βρούμε κάποια στιγμή. Η δουλειά μιας κυβέρνησης ποια είναι; Είναι να βοηθά κάθε οικογένεια ώστε να μην χρειάζεται να αντιμετωπίσει πλειστηριασμό.



Δημοσιογράφος: Σωστά. Τη βοηθάτε ;



Κυριάκος Πιερρακάκης: Τα μέτρα τα οποία έχουν δημιουργηθεί από αυτή την κυβέρνηση μόνο τα μέτρα τα οποία έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα που είμαι στο Υπουργείο να σας αναφέρω. Από το ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός έχει πέσει στο ποσό στις 5.000 ευρώ, πάει μέχρι 240 δόσεις, έχουμε για τους ευάλωτους επιτόκιο 3% και ταυτόχρονα το ότι μετατρέψαμε τον εξωδικαστικό μηχανισμό καθ’ αυτό σε εργαλείο προστασίας πρώτης κατοικίας. Mπορεί σήμερα ο οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να μπει στον εξωδικαστικό να πει θέλω να προστατέψω την πρώτη κατοικία μου και να διαχειριστεί όλο το υπόλοιπο κομμάτι της περιουσίας. 700 οικογένειες σε 60 μέρες έχουν ήδη μπει στο πρόγραμμα. 700; 700. Είμαστε στην αρχή. Αυτό είναι το εργαλείο. Τι πρέπει να κάνει το κράτος; Το κράτος πρέπει να έρθει και να σου δώσει ό,τι εργαλεία μπορεί.



Γι’ αυτό φτιάξαμε όλο το θεσμικό πλαίσιο. Και όλο το θεσμικό πλαίσιο το οποίο φτιάξαμε τι έκανε κύριε Παυλόπουλε; Πολλαπλασίασε και τα πρόστιμα. Δέκαπλασιάσαμε τα πρόστιμα και το θεσμικό πλαίσιο εποπτείας το οποίο υπάρχει για τα funds και τους servicers. Γι’ αυτό και θεωρώ ότι η κριτική της Αντιπολίτευσης σε ένα νόμο που μόλις έβαλα ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή, τον ψήφισαν, είναι και λίγο αστεία μετά από ένα σημείο.



Δεν μπορείς να αντιστρέψεις την πραγματικότητα και το τι λέει ο νόμος. Καλώ τους πάντες να διαβάσουν το κείμενο του νόμου.



Να δούνε γραμμή γραμμή τι λέει και για ποιον λόγο ισχυρίζομαι ότι βάζει τόσο ισχυρό πλαίσιο εποπτείας στους servicers και τα funds. Γιατί αυτό είναι το σωστό. Να υπάρχουν κανόνες. Και αν οι κανόνες δεν τηρούνται, το πλαίσιο είναι δρακόντειο.



Δημοσιογράφος: Την 13η σύνταξη όμως γιατί την κόψατε; Αυτό λέει ο κ. Τσίπρας.



Κυριάκος Πιερρακάκης: Έχω την εντύπωση, επειδή είναι και σοβαρό το θέμα τώρα, ξέρετε, χαμογελάω, γιατί ακούω μια κριτική αντιπολίτευση του κ. Τσίπρα, η οποία διαστρεβλώνει την πραγματικότητα. Τα εκατομμύρια συνταξιούχων που μας βλέπουν, νομίζω ότι ξέρουν ότι η 13η σύνταξη κόπηκε την εποχή των μνημονίων. Άρα αυτά είναι εκτός πραγματικότητας.



Ίσα-ίσα αυτή η κυβέρνηση κατήργησε την προσωπική διαφορά την οποία έφερε η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα ανάμεσα σε άλλα. Άρα, να μην διαστρεβλώνουμε την πραγματικότητα. Ο κόσμος έχει μνήμη και γνώση.



Ο στόχος είναι κάθε βήμα που κάνουμε να είναι ένα βήμα μπροστά. Για να βοηθάμε ακριβώς τον κόσμο που έχει περισσότερη ανάγκη.



Δημοσιογράφος: Ποια είναι η πρόταση που κάνατε για το 6G μέσω της οποίας θα εξοικονομήσουμε 100 δισεκατομμύρια;



Κυριάκος Πιερρακάκης: Όπως έχουμε ελληνικό προϋπολογισμό, συζητάμε αυτή τη στιγμή και διαπραγματευόμαστε και τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Και ξέρω ότι αυτά ακούγονται τεχνικά στον κόσμο σε μεγάλο βαθμό, αλλά αυτά είναι τα χρήματα που πάνε στους αγρότες μας, αυτά είναι τα χρήματα που πάνε στους ερευνητές μας. Είναι χρήματα που επιστρέφουν πίσω και στη δικιά μας οικονομία.



Άρα έχουμε κάθε συμφέρον να φτιάξουμε ένα φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, γιατί πλέον έχουμε και προτεραιότητες, όπως η άμυνα ή πράγματα τα οποία στο παρελθόν δεν χρηματοδοτούσαμε. Η πρόταση είναι αυτό που έκανε η Ελλάδα με το 5G, μια πολύ καινοτόμα δημοπρασία φάσματος, να το πω απλά, συχνοτήτων στις τηλεπικοινωνίες για το 5G, να γίνει πανευρωπαϊκά και με έναν τρόπο που θα στηρίξει τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.



Κατά κάποιον τρόπο έρχεται το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και λέει ότι αγκαλιάζω αυτό που έκανε η Ελλάδα και θέλω να το διευρύνω ενδεχομένως σε πανευρωπαϊκό πλαίσιο.



Θα είναι απόφαση των κρατών μελών, θα τις συζητήσουμε, αλλά νομίζω ότι αυτό, ξέρετε, δείχνει και ότι η χώρα μας είναι σε θέση πλέον να παράγει και τεχνογνωσία, να δίνει και κάποιες ενδιαφέρουσες ιδέες και να στηρίζει το ευρωπαϊκό όραμα για έναν πιο φιλόδοξο προϋπολογισμό.



Δημοσιογράφος: Μιας και μας μιλάτε με το ευρωπαϊκό σας καπέλο, αυτή η περίφημη ρήτρα διαφυγής, την οποία έχει ζητήσει και ο Πρωθυπουργός και προωθείτε κι εσείς, η άμεση, διότι ναι, μεν στα καύσιμα πέφτει η τιμή τους, το ρεύμα όμως ανεβαίνει. Είναι κάτι το οποίο μπορεί τελικά να το πετύχουμε;







Κυριάκος Πιερρακάκης: Για τον κόσμο που μας βλέπει, επειδή πολλοί με ρωτάνε τι είναι αυτή η ρήτρα, τι εννοείς όταν λες ρήτρα. Είναι η εξαίρεση από τον ευρωπαϊκό κανόνα για να κάνεις κάποιες επενδύσεις. Αρχικά το κάναμε για την άμυνα. Βάλαμε και τα ενεργειακά έργα μέσα σε αυτήν. Αυτή είναι η δεύτερη εξειδίκευση της.



Το να στηρίξεις, το να φτιάξεις καλύτερες ενεργειακές υποδομές κύριε Χιώτη. Είναι πιο αποτελεσματικό για τον κόσμο που μας βλέπει το να το πεις ότι σου μειώνω το κόστος ενέργειας όχι με μια επιδότηση, 30% μόνιμα σε σχέση με κάτι άλλο. Αυτό λοιπόν ήδη δρομολογείται, γι’ αυτό που το είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Τι άλλο λέμε τώρα; Αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, γιατί αυτή τη στιγμή αποκλιμακώνεται το κόστος ενέργειας σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο. Το συζητήσαμε και πριν.



Βλέπετε δηλαδή ότι πριν λίγες εβδομάδες η συζήτηση ήταν για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τώρα έβλεπα, καθώς ερχόμουν εδώ, 1,37 είναι η τιμή με τη στήριξη. Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί, γιατί έχουμε δικές μας αυτοτελείς δυνατότητες στον κρατικό προϋπολογισμό για να στηρίξουμε.



Δημοσιογράφος: Δεν θα αποσυρθούν οι επιδοτήσεις;



Κυριάκος Πιερρακάκης: Το έχω πει, παραβιάζετε ανοιχτές θήρες. Το έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ότι έχουμε τις δυνατότητες να στηρίξουμε τον κόσμο και τις επιχειρήσεις για όσο χρειαστεί με τα δεδομένα που έχουμε ως χώρα. Αλλά από εκεί και πέρα τι διεκδικούμε; Στα πιο κακά σενάρια να μπορεί η Ευρώπη να έχει τις απαραίτητες ευελιξίες. Αυτό λέμε ως ελληνική κυβέρνηση. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ λογικό.



Αυτή τη στιγμή έχει αποκλιμακωθεί το κόστος του πετρελαίου σε σχέση με αυτό που ήταν, όταν καταθέσαμε αρχικώς την πρόταση. Είμαστε διαρκώς παρόντες ο Πρωθυπουργός, εγώ, αντιστοίχως στα συμβούλια που μετέχουμε για να διεκδικούμε το καλύτερο για τον τόπο. Και ειδικά για τους πιο ευάλωτους.



Δημοσιογράφος: Ευχαριστούμε πολύ κ. Υπουργέ.



Κυριάκος Πιερρακάκης: Κι εγώ σας ευχαριστώ.





23.11.2026, 10:42