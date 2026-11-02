«Ειλικρινή» αλλά και «δύσκολη» τηλεφωνική επικοινωνία για το Ιράν είχαν Τραμπ και Νετανιάχου

Πηγές ανέφεραν στο Axios πως ο Νετανιάχου πιέζει για χτυπήματα αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ - Δεν δείχνει να βιάζεται ο Τραμπ, που δίνει χώρο στη διπλωματία