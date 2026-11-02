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«Ειλικρινή» αλλά και «δύσκολη» τηλεφωνική επικοινωνία για το Ιράν είχαν Τραμπ και Νετανιάχου
«Ειλικρινή» αλλά και «δύσκολη» τηλεφωνική επικοινωνία για το Ιράν είχαν Τραμπ και Νετανιάχου
Πηγές ανέφεραν στο Axios πως ο Νετανιάχου πιέζει για χτυπήματα αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ - Δεν δείχνει να βιάζεται ο Τραμπ, που δίνει χώρο στη διπλωματία
Μια «ειλικρινή και έντονη τηλεφωνική επικοινωνία» με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, είχε μέσα στο σαββατοκύριακο ο Ντόναλντ Τραμπ, με αντικείμενο την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν και το πόσο γρήγορα θα μπορούσαν να επαναληφθούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με μία ισραηλινή και μία αμερικανική πηγή, τις οποίες επικαλείται το Axios.
Όπως ανέφεραν οι πηγές, Νετανιάχου πίεσε για άλλη μια φορά τον Τραμπ να προχωρήσει άμεσα σε πλήγματα κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ωστόσο, ξεκαθάρισε εκ νέου πως επιθυμεί, προς το παρόν, να αφήσει περισσότερο χρόνο στη διπλωματική προσπάθεια, επιλογή που προκαλεί ανησυχία στην ισραηλινή πλευρά.
Η ισραηλινή πηγή χαρακτήρισε τη συνομιλία «δύσκολη», ενώ η αμερικανική πηγή την περιέγραψε ως «άμεση». Ο Λευκός Οίκος και το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού αρνήθηκαν να κάνουν κάποιο επίσημο σχόλιο.
Ακολουθώντας τα ίδια βήματα με αυτά πριν από την Επιχείρηση Midnight Hammer τον Ιούνιο του 2025 και την Επιχείρηση Epic Fury τον Φεβρουάριο, ο Τραμπ φαίνεται να κινείται σε δύο παράλληλες γραμμές. Από τη μία επιχειρεί να εξασφαλίσει μια συμφωνία που θα οδηγήσει στην επανέναρξη των συνομιλιών και, από την άλλη, προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο επανάληψης μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.
Ο Τραμπ δήλωσε το Σάββατο σε δημοσιογράφους ότι οι συνομιλίες με το Ιράν «πηγαίνουν καλά», προσθέτοντας ότι δεν «βιάζεται ιδιαίτερα».
Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι Ιρανοί θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία, αλλά «δεν είναι ιδιαίτερα αξιόπιστοι». «Κάνουν μια συμφωνία και μετά κάνουν πίσω», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να πρέπει να «τακτοποιήσουν» ένα ή δύο πυρηνικά σημεία στο Ιράν. «Μπορούμε να το κάνουμε μέσα σε δέκα λεπτά. Το έχουμε σχεδιάσει. Μπορείτε να δείτε το Pickaxe Mountain. Πρέπει να το τακτοποιήσουμε. Μπορούμε να το κάνουμε πολύ γρήγορα», δήλωσε, αναφερόμενος σε ύποπτη πυρηνική εγκατάσταση που έχει κατασκευαστεί στο εσωτερικό βουνού.
Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε την Κυριακή ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει συμφωνία και τόνισε ότι οποιαδήποτε εξέλιξη εξαρτάται από το εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν στα ερωτήματα της Τεχεράνης. «Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση και ελπίζουμε ότι η άλλη πλευρά θα επιδείξει αρκετή λογική ώστε να επιλέξει τη διπλωματία αντί για άλλες οδούς», ανέφερε σχετικά.
Όπως ανέφεραν οι πηγές, Νετανιάχου πίεσε για άλλη μια φορά τον Τραμπ να προχωρήσει άμεσα σε πλήγματα κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ωστόσο, ξεκαθάρισε εκ νέου πως επιθυμεί, προς το παρόν, να αφήσει περισσότερο χρόνο στη διπλωματική προσπάθεια, επιλογή που προκαλεί ανησυχία στην ισραηλινή πλευρά.
Η ισραηλινή πηγή χαρακτήρισε τη συνομιλία «δύσκολη», ενώ η αμερικανική πηγή την περιέγραψε ως «άμεση». Ο Λευκός Οίκος και το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού αρνήθηκαν να κάνουν κάποιο επίσημο σχόλιο.
Ακολουθώντας τα ίδια βήματα με αυτά πριν από την Επιχείρηση Midnight Hammer τον Ιούνιο του 2025 και την Επιχείρηση Epic Fury τον Φεβρουάριο, ο Τραμπ φαίνεται να κινείται σε δύο παράλληλες γραμμές. Από τη μία επιχειρεί να εξασφαλίσει μια συμφωνία που θα οδηγήσει στην επανέναρξη των συνομιλιών και, από την άλλη, προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο επανάληψης μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.
Η προσέγγιση Βανς στον επικεφαλής ασφαλείας του ΙράνΤην περασμένη εβδομάδα, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς απέστειλε επιστολή στον επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, σχετικά με το ενδεχόμενο επανέναρξης των διαπραγματεύσεων. Πρόκειται για την υψηλότερου επιπέδου αμερικανική προσέγγιση προς την Τεχεράνη εδώ και αρκετούς μήνες.
Ο Τραμπ δήλωσε το Σάββατο σε δημοσιογράφους ότι οι συνομιλίες με το Ιράν «πηγαίνουν καλά», προσθέτοντας ότι δεν «βιάζεται ιδιαίτερα».
Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι Ιρανοί θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία, αλλά «δεν είναι ιδιαίτερα αξιόπιστοι». «Κάνουν μια συμφωνία και μετά κάνουν πίσω», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να πρέπει να «τακτοποιήσουν» ένα ή δύο πυρηνικά σημεία στο Ιράν. «Μπορούμε να το κάνουμε μέσα σε δέκα λεπτά. Το έχουμε σχεδιάσει. Μπορείτε να δείτε το Pickaxe Mountain. Πρέπει να το τακτοποιήσουμε. Μπορούμε να το κάνουμε πολύ γρήγορα», δήλωσε, αναφερόμενος σε ύποπτη πυρηνική εγκατάσταση που έχει κατασκευαστεί στο εσωτερικό βουνού.
Προσπαθούν οι ΚαταριανοίΣτο μεταξύ, μεσολαβητές από το Κατάρ συναντήθηκαν την Κυριακή, για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, με Ιρανούς αξιωματούχους, σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί συμφωνία για την επανέναρξη απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.
Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε την Κυριακή ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει συμφωνία και τόνισε ότι οποιαδήποτε εξέλιξη εξαρτάται από το εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν στα ερωτήματα της Τεχεράνης. «Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση και ελπίζουμε ότι η άλλη πλευρά θα επιδείξει αρκετή λογική ώστε να επιλέξει τη διπλωματία αντί για άλλες οδούς», ανέφερε σχετικά.
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