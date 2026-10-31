Μέγας χορηγός των Ρεπουμπλικανών ο Μασκ: Έριξε μισό δισ. δολάρια στην προεκλογική καμπάνια, αλλά για εκείνον είναι... ψίχουλα

Με ποσό 446 εκατ. δολαρίων, ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου είναι ο μεγαλύτερος χρηματοδότης του κόμματος Τραμπ, αλλά αυτό αντιστοιχεί μόλις στο 0,05% της αμύθητης περιουσίας του - Τα λεφτά αντιστοιχούν σε έξι εκτοξεύσεις πυραύλων της SpaceX





Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο έχει εξελιχθεί στον μεγαλύτερο χρηματοδότη της καμπάνιας των







Το μέγεθος του ποσού αποτυπώνεται στις συγκρίσεις που παρουσιάζει η εφημερίδα: με τα χρήματα αυτά ο Μασκ θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει περίπου έξι εκτοξεύσεις πυραύλων της SpaceX, να αγοράσει χιλιάδες Tesla Cybertruck ή να παραγγείλει περισσότερα από 31,9 εκατομμύρια cheeseburger από το Tesla Diner στο Λος Άντζελες.



Η εκρηκτική αύξηση της χρηματοδότησης έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Μασκ είχε δηλώσει πέρυσι ότι σκόπευε να περιορίσει τη συμμετοχή του στη χρηματοδότηση πολιτικών εκστρατειών. Στις προεδρικές εκλογές του 2024 είχε διαθέσει σχεδόν 300 εκατ. δολάρια για την υποστήριξη του Τραμπ, ενώ είχε συμμετάσχει ενεργά στην προεκλογική εκστρατεία, εμφανιζόμενος σε συγκεντρώσεις στο πλευρό του.







Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος εμφανίζεται λιγότερο συχνά στις προεκλογικές εκδηλώσεις σε σύγκριση με το 2024, η οικονομική υποστήριξή του προς τους Ρεπουμπλικανούς έχει αυξηθεί σε πρωτοφανή επίπεδα.



Πού πηγαίνουν τα 446 εκατομμύρια δολάρια

Κλείσιμο



Η μεγαλύτερη μεμονωμένη συνεισφορά του Μασκ, ύψους 216 εκατομμυρίων δολαρίων, κατευθύνθηκε στην America PAC, την πολιτική οργάνωση που έχει δημιουργήσει ο ίδιος. Η συγκεκριμένη επιτροπή έχει επικεντρώσει τις δραστηριότητές της σε 43 εκλογικές αναμετρήσεις για τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία, χρησιμοποιώντας τηλεοπτικές διαφημίσεις, ψηφιακές καμπάνιες, γραπτά μηνύματα και ταχυδρομικό προεκλογικό υλικό.



Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει ο Guardian, η America PAC έχει πραγματοποιήσει 839 ανεξάρτητες εκλογικές δαπάνες σε αναμετρήσεις για τη Βουλή και 623 σε αναμετρήσεις για τη Γερουσία, σε συνολικά 17 πολιτείες. Η κατανομή των χρημάτων δεν είναι ομοιόμορφη, καθώς μεγαλύτερη έμφαση δίνεται σε πολιτείες όπου οι εκλογικές μάχες θεωρούνται ιδιαίτερα αμφίρροπες, όπως το Μίσιγκαν και η Αριζόνα.



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δραστηριότητα της America PAC στο Τέξας, όπου διεξάγεται μία από τις σημαντικότερες αναμετρήσεις για τη Γερουσία.



Σχεδόν 446 εκατομμύρια δολάρια έχει διαθέσει ο Έλον Μασκ για τη χρηματοδότηση πολιτικών οργανώσεων που υποστηρίζουν τους Ρεπουμπλικανούς στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ , καταγράφοντας ένα πρωτοφανές ρεκόρ στη σύγχρονη αμερικανική πολιτική ιστορία.Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο έχει εξελιχθεί στον μεγαλύτερο χρηματοδότη της καμπάνιας των Ρεπουμπλικανών , με τις δωρεές του να ξεπερνούν ακόμη και τα ποσά που είχε διαθέσει για την υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2024.Σύμφωνα με έρευνα του Guardian, η οποία βασίζεται σε στοιχεία της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής των ΗΠΑ (FEC) έως τις 29 Οκτωβρίου, ο επικεφαλής της Tesla και της SpaceX έχει διοχετεύσει τουλάχιστον 445,77 εκατομμύρια δολάρια σε επιτροπές πολιτικής δράσης και άλλους οργανισμούς, που υποστηρίζουν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.Το μέγεθος του ποσού αποτυπώνεται στις συγκρίσεις που παρουσιάζει η εφημερίδα: με τα χρήματα αυτά ο Μασκ θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει περίπου έξι εκτοξεύσεις πυραύλων της SpaceX, να αγοράσει χιλιάδες Tesla Cybertruck ή να παραγγείλει περισσότερα από 31,9 εκατομμύρια cheeseburger από το Tesla Diner στο Λος Άντζελες.Η εκρηκτική αύξηση της χρηματοδότησης έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Μασκ είχε δηλώσει πέρυσι ότι σκόπευε να περιορίσει τη συμμετοχή του στη χρηματοδότηση πολιτικών εκστρατειών. Στις προεδρικές εκλογές του 2024 είχε διαθέσει σχεδόν 300 εκατ. δολάρια για την υποστήριξη του Τραμπ, ενώ είχε συμμετάσχει ενεργά στην προεκλογική εκστρατεία, εμφανιζόμενος σε συγκεντρώσεις στο πλευρό του.Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι όχι μόνο δεν αποσύρθηκε από την πολιτική χρηματοδότηση, αλλά ενίσχυσε σημαντικά τη συμμετοχή του εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι δωρεές του αυξήθηκαν κατά περίπου 200 εκατ. δολάρια μόνο κατά τους τελευταίους δύο μήνες της προεκλογικής περιόδου.Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος εμφανίζεται λιγότερο συχνά στις προεκλογικές εκδηλώσεις σε σύγκριση με το 2024, η οικονομική υποστήριξή του προς τους Ρεπουμπλικανούς έχει αυξηθεί σε πρωτοφανή επίπεδα.Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης κατευθύνεται σε οργανώσεις που είναι γνωστές ως Super PACs, επιτροπές πολιτικής δράσης οι οποίες μπορούν να συγκεντρώνουν και να δαπανούν απεριόριστα ποσά για την υποστήριξη ή την καταπολέμηση υποψηφίων, χωρίς να συντονίζουν απευθείας τις δαπάνες τους με τις επίσημες προεκλογικές εκστρατείες.Η μεγαλύτερη μεμονωμένη συνεισφορά του Μασκ, ύψους 216 εκατομμυρίων δολαρίων, κατευθύνθηκε στην America PAC, την πολιτική οργάνωση που έχει δημιουργήσει ο ίδιος. Η συγκεκριμένη επιτροπή έχει επικεντρώσει τις δραστηριότητές της σε 43 εκλογικές αναμετρήσεις για τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία, χρησιμοποιώντας τηλεοπτικές διαφημίσεις, ψηφιακές καμπάνιες, γραπτά μηνύματα και ταχυδρομικό προεκλογικό υλικό.Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει ο Guardian, η America PAC έχει πραγματοποιήσει 839 ανεξάρτητες εκλογικές δαπάνες σε αναμετρήσεις για τη Βουλή και 623 σε αναμετρήσεις για τη Γερουσία, σε συνολικά 17 πολιτείες. Η κατανομή των χρημάτων δεν είναι ομοιόμορφη, καθώς μεγαλύτερη έμφαση δίνεται σε πολιτείες όπου οι εκλογικές μάχες θεωρούνται ιδιαίτερα αμφίρροπες, όπως το Μίσιγκαν και η Αριζόνα.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δραστηριότητα της America PAC στο Τέξας, όπου διεξάγεται μία από τις σημαντικότερες αναμετρήσεις για τη Γερουσία.

Ο Ρεπουμπλικανός Κεν Πάξτον αντιμετωπίζει τον Δημοκρατικό Τζέιμς Ταλαρίκο σε μια εκλογική μάχη που έχει εξελιχθεί στην ακριβότερη των φετινών ενδιάμεσων εκλογών. Η οργάνωση του Μασκ έχει διαθέσει περισσότερα από 33 εκατομμύρια δολάρια σε ενέργειες που αποσκοπούν στην εκλογή του Πάξτον.



Παράλληλα, ο δισεκατομμυριούχος έχει συνεισφέρει 168 εκατομμύρια δολάρια στο Senate Leadership Fund, μια ακόμη ισχυρή πολιτική επιτροπή που υποστηρίζει Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους για τη Γερουσία, μεταξύ των οποίων και ο Πάξτον.



Σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης κατευθύνεται σε αρνητικές διαφημιστικές καμπάνιες κατά του Ταλαρίκο.



Η America PAC έχει δαπανήσει 28 εκατομμύρια δολάρια σε προεκλογικό υλικό εναντίον του Δημοκρατικού υποψηφίου, με μηνύματα που τον κατηγορούν, μεταξύ άλλων, ότι υποστηρίζει ακραίες αριστερές πολιτικές ή εστιάζουν στις θέσεις του για τα δικαιώματα των τρανς ατόμων.



Μόνο τον Οκτώβριο, σύμφωνα με την έρευνα, δαπανήθηκαν από 300.000 έως 350.000 δολάρια για μία διαφήμιση της Google κατά του Ταλαρίκο, η οποία προβλήθηκε περισσότερες από 10 εκατομμύρια φορές μέσα σε οκτώ ημέρες.



Η επιρροή του Μασκ στην προεκλογική εκστρατεία δεν περιορίζεται, ωστόσο, στις οικονομικές συνεισφορές.



Ο ιδιοκτήτης του X αξιοποιεί και την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία διαθέτει περισσότερους από 200 εκατομμύρια ακολούθους, προκειμένου να ενισχύσει την προβολή των μηνυμάτων της America PAC. Σε αρκετές περιπτώσεις αναδημοσιεύει προεκλογικές διαφημίσεις ή επιτίθεται προσωπικά σε Δημοκρατικούς υποψηφίους.



Τον Οκτώβριο, για παράδειγμα, αναδημοσίευσε διαφήμιση κατά του Ταλαρίκο, κατηγορώντας τον ότι θέλει να προωθήσει τη φυλομετάβαση στα παιδιά και να καταστρέψει την ασφάλεια των αμερικανικών συνόρων. Η πρακτική αυτή επιτρέπει στον Μασκ να συνδυάζει την οικονομική του ισχύ με τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με ένα τεράστιο διαδικτυακό κοινό.



Ξεπέρασε ακόμη και τους μεγαλύτερους χρηματοδότες της Silicon Valley

Το ποσό των 445,77 εκατομμυρίων δολαρίων καθιστά τον Μασκ τον μεγαλύτερο χρηματοδότη του εκλογικού κύκλου, αφήνοντας πίσω άλλους δισεκατομμυριούχους που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αμερικανική πολιτική χρηματοδότηση, όπως ο Τζορτζ Σόρος και ο Μάικλ Μπλούμπεργκ.



Σύμφωνα με τον Guardian, οι φετινές δωρεές του ξεπερνούν ακόμη και το συνολικό ποσό που είχαν διαθέσει όλοι μαζί οι μεγαλύτεροι χρηματοδότες της Silicon Valley, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Μασκ, κατά την προεδρική εκλογική αναμέτρηση του 2024.



Η σύγκριση αναδεικνύει τη συγκέντρωση τεράστιας οικονομικής επιρροής στα χέρια ενός και μόνο προσώπου, σε μια εκλογική διαδικασία που θα καθορίσει τον έλεγχο του Κογκρέσου για τα επόμενα δύο χρόνια.



Το αποτέλεσμα της 3ης Νοεμβρίου θα κρίνει αν οι Ρεπουμπλικανοί θα διατηρήσουν την πλειοψηφία τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία ή αν οι Δημοκρατικοί θα μπορέσουν να ανακτήσουν τον έλεγχο ενός ή και των δύο νομοθετικών σωμάτων.



Πέρα από την πολιτική υποστήριξη προς τον Ντόναλντ Τραμπ, η έκβαση των εκλογών έχει ιδιαίτερη σημασία και για τα επιχειρηματικά συμφέροντα του Μασκ, καθώς έχει συνδεθεί στενά με την κυβέρνηση Τραμπ, ενώ οι επιχειρήσεις του δραστηριοποιούνται σε τομείς που επηρεάζονται άμεσα από την ομοσπονδιακή πολιτική, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η αυτοκινητοβιομηχανία, το διάστημα και η άμυνα.



Η SpaceX έχει εξασφαλίσει σημαντικές κυβερνητικές συμβάσεις μέσα στο 2026, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του προγράμματος αντιπυραυλικής άμυνας του Τραμπ. Παράλληλα, το Πεντάγωνο χρησιμοποιεί το Grok, το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύσσει η εταιρεία xAI του Μασκ.



Παρά το εντυπωσιακό ύψος των πολιτικών δωρεών, πάντως, το ποσό αντιπροσωπεύει ένα εξαιρετικά μικρό μέρος της συνολικής περιουσίας του Μασκ, καθώς η καθαρή περιουσία του υπολογίζεται περίπου στα 924 δισεκατομμύρια δολάρια.



Αυτό σημαίνει ότι τα σχεδόν 446 εκατομμύρια δολάρια που έχει διοχετεύσει στις ενδιάμεσες εκλογές αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 0,05% της περιουσίας του...