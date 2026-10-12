Πακτωλός χρημάτων από τον Μασκ για να κρατήσουν οι Ρεπουμπλικανοί τον έλεγχο του Κογκρέσου

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Ο Έλον Μασκ έχει ξοδέψει μέχρι στιγμής περίπου-από 276 εκατ. τον Ιούλιο- προσπαθώντας να βοηθήσει τους Ρεπουμπλικάνους να διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.Παρά ταύτα,να πάρουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας .Αυτή η χορηγία του Μασκ, για την οποία έγραψαν οι New York Times, καθιστά τον πλουσιότερο άνθρωπο του πλανήτη πιθανόν τον μεγαλύτερο μεμονωμένο πολιτικό δωρητή στις φετινές εκλογικές αναμετρήσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία για τη χρηματοδότηση των προεκλογικών εκστρατειών.Πολλά διακυβεύονται για τον Μασκ, καθώς οι Δημοκρατικοί στη Βουλή των Αντιπροσώπωνσχετικά με τις κρατικές συμβάσεις της διαστημικής εταιρείας SpaceX, της οποίας είναι διευθύνων σύμβουλος, καθώς και σχετικά με το έργο του ως επικεφαλής του υπουργείου Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE) υπό το πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.Οι πολιτικές δαπάνες του Μασκ, τις οποίες επιβεβαίωσε εκπρόσωπος Τύπου της επιτροπής του πολιτικής δράσης America PAC, έχουν ως εξής:- Ο Μασκ ξόδεψε 366 εκατομμύρια δολάρια μέχρι τώρα σε αυτόν τον προεκλογικό κύκλο, που ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου του 2025.- Εξ αυτών, ο Μασκ δώρισε τουλάχιστον 276 εκατομμύρια δολάρια σε οργανώσεις των Ρεπουμπλικανών και στο δικό του super PAC από τον Ιούλιο. Τα 158 εκατομμύρια δολάρια δόθηκαν στο Senate Leadership Fund, που συστάθηκε για να βοηθήσει στην εκλογή Ρεπουμπλικανών στην Γερουσία και συνδέεται με το ηγέτη της πλειοψηφίας της Γερουσίας Τζον Θουν, έναν Ρεπουμπλικανό από τη Νότια Ντακότα.- Το ποσό των 20 εκατομμυρίων δολαρίων δόθηκε στο⁠ Congressional Leadership Fund, την επιτροπή πολιτικής δράσης που έχει συγκροτηθεί για τους Ρεπουμπλικανούς της Βουλής των Αντιπροσώπων που συνδέεται με τον πρόεδρο της Βουλής Μάικ Τζόνσον, έναν Ρεπουμπλικανό από τη Λουιζιάνα.Το ποσό των 76 εκατομμυρίων δολαρίων κατέληξε στην επιτροπή πολιτικής δράσης του Μασκ America PAC.Επιπλέον, το ποσό 10 εκατομμυρίων δολαρίων δόθηκε στη Lone Star Liberty PAC, η οποία στηρίζει την υποψηφιότητα του Ρεπουμπλικανού γενικού εισαγγελέα της πολιτείας, Κεν Πάξτον για τη Γερουσία των ΗΠΑ στο Τέξας, όπου πρόσφατες δημοσκοπήσεις τον δείχνουν να δίνει μάχη στήθος με στήθος με τον ΔημοκρατικόΕπίσης, ποσό 10 εκατομμυρίων δολαρίων δόθηκε στην Ένωση Ρεπουμπλικανών Κυβερνητών (Republican Governors Association), ενώ ποσό 2 εκατομμυρίων δολαρίων δόθηκε στην Ένωση Ρεπουμπλικανών Γενικών Εισαγγελέων.Η επιτροπή America PAC προσφέρει βοήθεια σε υποψηφίους του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος σε επτά πολιτείες όπου οι υποψήφιοι δίνουν αμφίρροπη μάχη για την επικράτηση και σε περισσότερες από τριάντα αναμετρήσεις για τη Βουλή.