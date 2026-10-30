Πράσινο φως από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την πώληση Patriot στην Ουκρανία, στα 2,1 δισ. δολάρια η συμφωνία
Πράσινο φως από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την πώληση Patriot στην Ουκρανία, στα 2,1 δισ. δολάρια η συμφωνία
Σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου, η πιθανή συμφωνία αφορά πυραύλους τύπου Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE), οι οποίοι αποτελούν προηγμένη έκδοση του συστήματος Patriot
Στην έγκριση πιθανής πώλησης προηγμένων πυραύλων του αντιαεροπορικού συστήματος Patriot στην Ουκρανία, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 2,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προχώρησε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ (Στέιτ Ντιπάρτμεντ).
Σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου, η πιθανή συμφωνία αφορά πυραύλους τύπου Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE), οι οποίοι αποτελούν προηγμένη έκδοση των αναχαιτιστικών πυραύλων του συστήματος Patriot.
«Η Ουκρανία θα πληρώσει με συνεισφορές από τον Καναδά, τη Γερμανία και τη Νορβηγία (...) και με εθνικούς πόρους που χρηματοδοτούνται από δάνειο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», αναφέρει η αμερικανική κυβέρνηση, διευκρινίζοντας ότι «δεν δεσμεύονται αμερικανικά κονδύλια».
Όπως διευκρινίστηκε, κύριος ανάδοχος της ενδεχόμενης συμφωνίας θα είναι η αμερικανική εταιρεία αμυντικής βιομηχανίας Lockheed Martin.
Η εξέλιξη εντάσσεται στο πλαίσιο της αμερικανικής στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, με τα συστήματα Patriot να αποτελούν σημαντικό μέσο για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας της χώρας.
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε δυσαρέσκεια για την καθυστέρηση των παραδόσεων Patriot στη χώρα του. Την περασμένη εβδομάδα, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι τις καθυστερούν σκόπιμα.
«Κατά μέσο όρο, 12 πύραυλοι (Patriot) τον μήνα: ιδού τι θα λάβουμε το 2026», αποκάλυψε ο ουκρανός πρόεδρος την Τετάρτη, επισημαίνοντας επίσης «σημαντική έλλειψη NASAMS», αναχαιτιστικών πυραύλων νορβηγικής κατασκευής.
Την επομένη, ο Ζελένσκι απηύθυνε έκκληση για «δίκαιες και αποφασιστικές ενέργειες από την Αμερική και την Ευρώπη απέναντι στη ρωσική κλιμάκωση».
Οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, με εξαίρεση μια ανάπαυλα γύρω από το Ολέσκι (νότια), όπου μια τοπική κατάπαυση πυρός διανύει την τέταρτη ημέρα της, γεγονός που την καθιστά τη μεγαλύτερη σε διάρκεια από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.
Διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, αναμένεται να διεξαχθούν τον Νοέμβριο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σε μια προσπάθεια διευθέτησης της σύγκρουσης, η οποία είναι η πιο πολύνεκρη σε ευρωπαϊκό έδαφος μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου, η πιθανή συμφωνία αφορά πυραύλους τύπου Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE), οι οποίοι αποτελούν προηγμένη έκδοση των αναχαιτιστικών πυραύλων του συστήματος Patriot.
«Η Ουκρανία θα πληρώσει με συνεισφορές από τον Καναδά, τη Γερμανία και τη Νορβηγία (...) και με εθνικούς πόρους που χρηματοδοτούνται από δάνειο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», αναφέρει η αμερικανική κυβέρνηση, διευκρινίζοντας ότι «δεν δεσμεύονται αμερικανικά κονδύλια».
Όπως διευκρινίστηκε, κύριος ανάδοχος της ενδεχόμενης συμφωνίας θα είναι η αμερικανική εταιρεία αμυντικής βιομηχανίας Lockheed Martin.
Η εξέλιξη εντάσσεται στο πλαίσιο της αμερικανικής στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, με τα συστήματα Patriot να αποτελούν σημαντικό μέσο για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας της χώρας.
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε δυσαρέσκεια για την καθυστέρηση των παραδόσεων Patriot στη χώρα του. Την περασμένη εβδομάδα, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι τις καθυστερούν σκόπιμα.
«Κατά μέσο όρο, 12 πύραυλοι (Patriot) τον μήνα: ιδού τι θα λάβουμε το 2026», αποκάλυψε ο ουκρανός πρόεδρος την Τετάρτη, επισημαίνοντας επίσης «σημαντική έλλειψη NASAMS», αναχαιτιστικών πυραύλων νορβηγικής κατασκευής.
Την επομένη, ο Ζελένσκι απηύθυνε έκκληση για «δίκαιες και αποφασιστικές ενέργειες από την Αμερική και την Ευρώπη απέναντι στη ρωσική κλιμάκωση».
Οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, με εξαίρεση μια ανάπαυλα γύρω από το Ολέσκι (νότια), όπου μια τοπική κατάπαυση πυρός διανύει την τέταρτη ημέρα της, γεγονός που την καθιστά τη μεγαλύτερη σε διάρκεια από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.
Διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, αναμένεται να διεξαχθούν τον Νοέμβριο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σε μια προσπάθεια διευθέτησης της σύγκρουσης, η οποία είναι η πιο πολύνεκρη σε ευρωπαϊκό έδαφος μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
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