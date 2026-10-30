Σάλος για σκηνή στο νέο Call of Duty που απεικονίζει πραγματική τραγωδία στη Νότια Κορέα, θα αφαιρεθεί λέει η εταιρεία
ΚΟΣΜΟΣ
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Σάλος για σκηνή στο νέο Call of Duty που απεικονίζει πραγματική τραγωδία στη Νότια Κορέα, θα αφαιρεθεί λέει η εταιρεία

Σε σκηνή του «Modern Warfare 4» καταγράφονται πλάνα από τον θανατηφόρο συνωστισμό που σημειώθηκε στη Σεούλ στις 29 Οκτωβρίου το 2022, όταν περίπου 160 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια εορτασμού του Χάλοουιν

Σάλος για σκηνή στο νέο Call of Duty που απεικονίζει πραγματική τραγωδία στη Νότια Κορέα, θα αφαιρεθεί λέει η εταιρεία
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Σάλος δημιουργήθηκε τις τελευταίες ημέρες μετά την κυκλοφορία πλάνων του νέου βιντεοπαιχνιδιού Call of Duty, «Modern Warfare 4», τα οποία απεικονίζουν στιγμές από ένα τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε στη Σεούλ το 2022 που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους περίπου 160 άνθρωποι. 

Όπως αναφέρει το BBC, σκοπός του παιχνιδιού ήταν να αποτυπώσει τις καταστροφικές συνέπειες που θα είχε μία ενδεχομένη εισβολή της Βόρειας Κορέας στη χώρα. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες σκηνές δεν είχαν το αναμενόμενο αποτέλεσμα και προκάλεσαν την οργή των οικογενειών των θυμάτων εκείνης της ημέρας. Η εταιρεία του βιντεοπαιχνιδιού, Activision, ζήτησε δημόσια συγνώμη από τις οικογένειες των θυμάτων και τα θύματα που πληγώθηκαν από αυτό το περιστατικό και δεσμεύθηκε ότι το υλικό θα αφαιρεθεί στην επόμενη ενημέρωση του παιχνιδιού, στις 12 Νοεμβρίου. Η απόφαση έγινε δεκτή με ικανοποίηση από την Ένωση Οικογενειών Θυμάτων της Καταστροφής του Ιταεόν.

Η Activision επιβεβαίωσε ότι χρησιμοποίησε πλάνα πραγματικής δημοσιογραφικής κάλυψης της καταστροφής από εκείνη τη νύχτα «για να δημιουργήσει τη φανταστική αφήγηση του παιχνιδιού», αλλά ξεκαθάρισε ότι «δεν είχε καμία πρόθεση να αναφερθεί ή να υποβαθμίσει με οποιονδήποτε τρόπο την καταστροφή του Ιταεγκόν ή οποιαδήποτε άλλη πραγματική τραγωδία». «Κατά την ανάπτυξη του Call of Duty: "Modern Warfare 4", προσεγγίσαμε το θέμα με προσοχή και σεβασμό», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας. «Η εισαγωγική κινηματογραφική σκηνή του παιχνιδιού χρησιμοποιεί κάποια πραγματικά ειδησεογραφικά πλάνα για να εδραιώσει τη φανταστική αφήγηση του παιχνιδιού», ανέφερε.


Τι έγινε στις 29 Οκτωβρίου 2022 στη Σεούλ

Χθες συμπληρώθηκαν τέσσερα χρόνια από την τραγωδία στη Σεούλ που κόστισε τη ζωή σε περίπου 160 ανθρώπους, κυρίως νέους. Το βράδυ της 29ης Οκτωβρίου περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν το πρώτο Χάλογουιν χωρίς περιοριστικά μέτρα για τον κορωνοϊό σε τρία χρόνια. Ωστόσο, οι δρόμοι στα στενά σοκάκια της συνοικίας Ιταεγκόν γέμισαν ασφυκτικά από ανθρώπους με αποτέλεσμα αρκετοί από αυτούς να μη μπορούν να κινηθούν, ενώ κάποιοι άλλοι να δυσκολευτούν ακόμη και να αναπνεύσουν.

Όπως έγινε γνωστό, οι Αρχές, συμπεριλαμβανομένης της αστυνομίας, δεν είχαν σχεδιάσει μέτρα ασφαλείας μολονότι η συγκέντρωση ενός τόσο μεγάλου πλήθους καθιστούσε πιθανή την πρόκληση δυστυχήματος, ενώ δεν έκαναν τα απαραίτητα βήματα όταν άρχισαν να δέχονται κλήσεις για βοήθεια.

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Ακατάλληλη και παράλογη η χρήση τέτοιου υλικού, λένε οι οικογένειες των θυμάτων

«Δεν μπορούμε παρά να νιώθουμε αποτροπιασμό που η χαοτική και απελπιστική σκηνή, στην οποία πολλοί πολίτες στον τόπο του συμβάντος πραγματοποιούσαν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση για να σώσουν ο ένας τον άλλον και τα θύματα κείτονταν στον παγωμένο δρόμο, χρησιμοποιήθηκε ως έχει για τη δημιουργία μιας σκηνής σε ένα παιχνίδι», δήλωσαν σε ανακοίνωσή τους οι οικογένειες των θυμάτων.

«Η χρήση ενός τέτοιου γεγονότος ως υλικού για ένα παιχνίδι που έχει δημιουργηθεί για ψυχαγωγία είναι από μόνη της εξαιρετικά ακατάλληλη και παράλογη», τόνισαν. «Αν ο δημιουργός του παιχνιδιού διαθέτει έστω και το ελάχιστο σεβασμό και ενσυναίσθηση προς τα θύματα, θα πρέπει να λάβει διορθωτικά μέτρα χωρίς καθυστέρηση», πρόσθεσαν.

«Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρόκειται για ψυχαγωγία»

Το «Modern Warfare 4», που κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα, είχε ήδη δεχτεί κριτική, επειδή βασίζεται στην φανταστική εισβολή της Βόρειας Κορέας στη Νότια Κορέα.

Κατά την παρουσίαση του παιχνιδιού, μιλώντας στο Newsbeat ο διευθυντής μάρκετινγκ του Call of Duty, Tyler Bahl, υποστήριξε ότι «πρέπει να καταλάβουμε ότι πρόκειται για ψυχαγωγία».
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