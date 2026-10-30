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Σάλος για σκηνή στο νέο Call of Duty που απεικονίζει πραγματική τραγωδία στη Νότια Κορέα, θα αφαιρεθεί λέει η εταιρεία
Σε σκηνή του «Modern Warfare 4» καταγράφονται πλάνα από τον θανατηφόρο συνωστισμό που σημειώθηκε στη Σεούλ στις 29 Οκτωβρίου το 2022, όταν περίπου 160 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια εορτασμού του Χάλοουιν
Όπως αναφέρει το BBC, σκοπός του παιχνιδιού ήταν να αποτυπώσει τις καταστροφικές συνέπειες που θα είχε μία ενδεχομένη εισβολή της Βόρειας Κορέας στη χώρα. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες σκηνές δεν είχαν το αναμενόμενο αποτέλεσμα και προκάλεσαν την οργή των οικογενειών των θυμάτων εκείνης της ημέρας. Η εταιρεία του βιντεοπαιχνιδιού, Activision, ζήτησε δημόσια συγνώμη από τις οικογένειες των θυμάτων και τα θύματα που πληγώθηκαν από αυτό το περιστατικό και δεσμεύθηκε ότι το υλικό θα αφαιρεθεί στην επόμενη ενημέρωση του παιχνιδιού, στις 12 Νοεμβρίου. Η απόφαση έγινε δεκτή με ικανοποίηση από την Ένωση Οικογενειών Θυμάτων της Καταστροφής του Ιταεόν.
Η Activision επιβεβαίωσε ότι χρησιμοποίησε πλάνα πραγματικής δημοσιογραφικής κάλυψης της καταστροφής από εκείνη τη νύχτα «για να δημιουργήσει τη φανταστική αφήγηση του παιχνιδιού», αλλά ξεκαθάρισε ότι «δεν είχε καμία πρόθεση να αναφερθεί ή να υποβαθμίσει με οποιονδήποτε τρόπο την καταστροφή του Ιταεγκόν ή οποιαδήποτε άλλη πραγματική τραγωδία». «Κατά την ανάπτυξη του Call of Duty: "Modern Warfare 4", προσεγγίσαμε το θέμα με προσοχή και σεβασμό», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας. «Η εισαγωγική κινηματογραφική σκηνή του παιχνιδιού χρησιμοποιεί κάποια πραγματικά ειδησεογραφικά πλάνα για να εδραιώσει τη φανταστική αφήγηση του παιχνιδιού», ανέφερε.
Call of Duty is facing backlash for using real footage from a deadly tragedy that killed nearly 160 people in Seoul. The footage comes from the 2022 Itaewon crowd crush. Families of victims are demanding its removal, calling the use “highly inappropriate and senseless.” https://t.co/F0j7od7sQy— Gage Goulding (@GageGoulding) October 29, 2026
In the new Call of Duty, Russia starts World War III using North Korean forces According to the plot of Call of Duty: Modern Warfare 4, Moscow orchestrates a military coup in North Korea and helps the new leader launch an invasion of South Korea. The Kremlin’s goal is to divert US and NATO forces away from Europe before invading Ukraine and other European countries. Russia also tests electromagnetic weapons capable of disabling electronics and launches operations in the Middle East. The story campaign became available on October 16, while the game’s official release is scheduled for October 23.— NEXTA (@nexta_tv) October 21, 2026
Τι έγινε στις 29 Οκτωβρίου 2022 στη ΣεούλΧθες συμπληρώθηκαν τέσσερα χρόνια από την τραγωδία στη Σεούλ που κόστισε τη ζωή σε περίπου 160 ανθρώπους, κυρίως νέους. Το βράδυ της 29ης Οκτωβρίου περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν το πρώτο Χάλογουιν χωρίς περιοριστικά μέτρα για τον κορωνοϊό σε τρία χρόνια. Ωστόσο, οι δρόμοι στα στενά σοκάκια της συνοικίας Ιταεγκόν γέμισαν ασφυκτικά από ανθρώπους με αποτέλεσμα αρκετοί από αυτούς να μη μπορούν να κινηθούν, ενώ κάποιοι άλλοι να δυσκολευτούν ακόμη και να αναπνεύσουν.
Όπως έγινε γνωστό, οι Αρχές, συμπεριλαμβανομένης της αστυνομίας, δεν είχαν σχεδιάσει μέτρα ασφαλείας μολονότι η συγκέντρωση ενός τόσο μεγάλου πλήθους καθιστούσε πιθανή την πρόκληση δυστυχήματος, ενώ δεν έκαναν τα απαραίτητα βήματα όταν άρχισαν να δέχονται κλήσεις για βοήθεια.
ON THIS DAY: ITAEWON HALLOWEEN CROWD CRUSH On Oct. 29, 2022, at least 160 people, mostly teenagers and young adults in their 20s, were killed in a crowd crush during Halloween celebrations in Itaewon, Seoul, South Korea. Visit https://t.co/X9rOAFPvPp for more updates. https://t.co/NwWYTRBLsq— GMA News (@gmanews) October 29, 2026
Ακατάλληλη και παράλογη η χρήση τέτοιου υλικού, λένε οι οικογένειες των θυμάτων«Δεν μπορούμε παρά να νιώθουμε αποτροπιασμό που η χαοτική και απελπιστική σκηνή, στην οποία πολλοί πολίτες στον τόπο του συμβάντος πραγματοποιούσαν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση για να σώσουν ο ένας τον άλλον και τα θύματα κείτονταν στον παγωμένο δρόμο, χρησιμοποιήθηκε ως έχει για τη δημιουργία μιας σκηνής σε ένα παιχνίδι», δήλωσαν σε ανακοίνωσή τους οι οικογένειες των θυμάτων.
«Η χρήση ενός τέτοιου γεγονότος ως υλικού για ένα παιχνίδι που έχει δημιουργηθεί για ψυχαγωγία είναι από μόνη της εξαιρετικά ακατάλληλη και παράλογη», τόνισαν. «Αν ο δημιουργός του παιχνιδιού διαθέτει έστω και το ελάχιστο σεβασμό και ενσυναίσθηση προς τα θύματα, θα πρέπει να λάβει διορθωτικά μέτρα χωρίς καθυστέρηση», πρόσθεσαν.
«Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρόκειται για ψυχαγωγία»Το «Modern Warfare 4», που κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα, είχε ήδη δεχτεί κριτική, επειδή βασίζεται στην φανταστική εισβολή της Βόρειας Κορέας στη Νότια Κορέα.
Κατά την παρουσίαση του παιχνιδιού, μιλώντας στο Newsbeat ο διευθυντής μάρκετινγκ του Call of Duty, Tyler Bahl, υποστήριξε ότι «πρέπει να καταλάβουμε ότι πρόκειται για ψυχαγωγία».
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