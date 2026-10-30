Σάλος για σκηνή στο νέο Call of Duty που απεικονίζει πραγματική τραγωδία στη Νότια Κορέα, θα αφαιρεθεί λέει η εταιρεία

Σε σκηνή του «Modern Warfare 4» καταγράφονται πλάνα από τον θανατηφόρο συνωστισμό που σημειώθηκε στη Σεούλ στις 29 Οκτωβρίου το 2022, όταν περίπου 160 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια εορτασμού του Χάλοουιν