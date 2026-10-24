Γαλλία: Ο πρωθυπουργός Λεκορνί σχεδίαζε «ψηφιακό μπλακάουτ» στα social media, για να μην προβληθούν εικόνες από τις διαδηλώσεις

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας φέρεται να ζήτησε από τους μεγαλύτερους παρόχους τηλεπικοινωνιών της χώρας να βρίσκονται σε ετοιμότητα για να διακόψουν την πρόσβαση στο TikTok, το Instagram, το Snapchat και το X, αν χρειαζόταν