Γαλλία: Ο πρωθυπουργός Λεκορνί σχεδίαζε «ψηφιακό μπλακάουτ» στα social media, για να μην προβληθούν εικόνες από τις διαδηλώσεις
Γαλλία: Ο πρωθυπουργός Λεκορνί σχεδίαζε «ψηφιακό μπλακάουτ» στα social media, για να μην προβληθούν εικόνες από τις διαδηλώσεις
Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας φέρεται να ζήτησε από τους μεγαλύτερους παρόχους τηλεπικοινωνιών της χώρας να βρίσκονται σε ετοιμότητα για να διακόψουν την πρόσβαση στο TikTok, το Instagram, το Snapchat και το X, αν χρειαζόταν
Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί ζήτησε από τους τέσσερις μεγαλύτερους παρόχους τηλεπικοινωνιών της χώρας, Orange, SFR, Free και Bouygues Telecom, να βρίσκονται σε ετοιμότητα προκειμένου να διακόψουν την πρόσβαση στο TikTok, το Instagram, το Snapchat και το X, ενόψει των σημερινών κινητοποιήσεων.
Την πληροφορία αποκάλυψε σήμερα το γαλλικό ερευνητικό μέσο Blast, το οποίο αναφέρει ότι έχει στη διάθεσή του την επιστολή του πρωθυπουργού προς τους παρόχους, καθώς και πρακτικά της συνάντησης που ακολούθησε.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η κυβέρνηση ζήτησε να προετοιμαστούν οι απαραίτητες τεχνικές διαδικασίες ώστε, εφόσον δοθεί σχετική εντολή, να καταστεί δυνατή η προσωρινή αναστολή της πρόσβασης στις συγκεκριμένες πλατφόρμες για μερικές ώρες, το Σαββατοκύριακο 24-25 Οκτωβρίου. Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι φέρονται να εξέφρασαν επιφυλάξεις.
Η αποκάλυψη έρχεται μία ημέρα μετά την επίσημη ανακοίνωση της γαλλικής κυβέρνησης για ενίσχυση της συνεργασίας με τις ψηφιακές πλατφόρμες. Στις 23 Οκτωβρίου το Ματινιόν ανακοίνωσε ότι είχαν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 100 αναφορές λογαριασμών και περιεχομένου ενόψει των κινητοποιήσεων, περίπου οι μισές από τις οποίες είχαν οδηγήσει σε αναστολή λογαριασμών.
Το ζήτημα έχει και σοβαρή νομική διάσταση. Το 2024 η γαλλική κυβέρνηση είχε επιβάλει αποκλεισμό του TikTok στη Νέα Καληδονία, ωστόσο το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε μεταγενέστερα παράνομο το μέτρο, λόγω μη τήρησης των αυστηρών προϋποθέσεων αναγκαιότητας και αναλογικότητας.
Την πληροφορία αποκάλυψε σήμερα το γαλλικό ερευνητικό μέσο Blast, το οποίο αναφέρει ότι έχει στη διάθεσή του την επιστολή του πρωθυπουργού προς τους παρόχους, καθώς και πρακτικά της συνάντησης που ακολούθησε.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η κυβέρνηση ζήτησε να προετοιμαστούν οι απαραίτητες τεχνικές διαδικασίες ώστε, εφόσον δοθεί σχετική εντολή, να καταστεί δυνατή η προσωρινή αναστολή της πρόσβασης στις συγκεκριμένες πλατφόρμες για μερικές ώρες, το Σαββατοκύριακο 24-25 Οκτωβρίου. Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι φέρονται να εξέφρασαν επιφυλάξεις.
Information exclusive Blast : le Premier ministre a préparé la coupure des réseaux sociaux pour le 24 octobre Deux jours avant la manifestation du 24 octobre, le Premier ministre Sébastien Lecornu a demandé à Orange, SFR, Free et Bouygues Telecom de se tenir prêts à couper l’accès à TikTok, Instagram ,Snapchat et X. Blast révèle la lettre et le compte rendu de la réunion qui a suivi, où les opérateurs ont exprimé leurs doutes. Le gouvernement avait déjà utilisée cette mesure liberticide en Nouvelle-Calédonie en 2024, avant d’être désavoué par le Conseil d’État. Par @yanmdi. https://t.co/ZQtJKutOjA— BLAST, Le souffle de l'info (@blast_france) October 24, 2026
Η αποκάλυψη έρχεται μία ημέρα μετά την επίσημη ανακοίνωση της γαλλικής κυβέρνησης για ενίσχυση της συνεργασίας με τις ψηφιακές πλατφόρμες. Στις 23 Οκτωβρίου το Ματινιόν ανακοίνωσε ότι είχαν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 100 αναφορές λογαριασμών και περιεχομένου ενόψει των κινητοποιήσεων, περίπου οι μισές από τις οποίες είχαν οδηγήσει σε αναστολή λογαριασμών.
Το ζήτημα έχει και σοβαρή νομική διάσταση. Το 2024 η γαλλική κυβέρνηση είχε επιβάλει αποκλεισμό του TikTok στη Νέα Καληδονία, ωστόσο το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε μεταγενέστερα παράνομο το μέτρο, λόγω μη τήρησης των αυστηρών προϋποθέσεων αναγκαιότητας και αναλογικότητας.
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