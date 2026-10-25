Η Ευρώπη σε αναταραχή: 1.000 συλλήψεις και τραυματίες στη Γαλλία, επεισόδια σε Αλβανία, λεηλασίες στην Ισπανία διαδηλωτές εισέβαλαν στο Κολοσσαίο
Περισσότεροι από 400.000 διαδηλωτές στη Γαλλία, 70.000 αστυνομικοί επί ποδός, εκτεταμένα επεισόδια και λεηλασίες. Περίπου 100 συλλήψεις στη Βαρκελώνη, συγκρούσεις στη Ρώμη και κινητοποιήσεις σε Βέλγιο, Αλβανία και Πορτογαλία
Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, περισσότεροι από 400.000 άνθρωποι διαδήλωσαν σε ολόκληρη τη Γαλλία, με τις συλλήψεις να πλησιάζουν τις 1.000 και περίπου 70.000 αστυνομικούς να έχουν αναπτυχθεί σε όλη τη χώρα. Στο Παρίσι, όπου περισσότεροι από 100.000 διαδηλωτές κατέκλυσαν τους δρόμους, ξέσπασαν συγκρούσεις με την αστυνομία, ενώ επεισόδια, εμπρησμοί και λεηλασίες καταγράφηκαν και σε άλλες πόλεις.
Total chaos in Europe. Now also in Spain. pic.twitter.com/J49ZvEDsQ9— RadioGenoa (@RadioGenoa) October 25, 2026
Barcelona doesn't sleep, shop windows smashed, stores looted, street on fire. The apocalypse has arrived in Spain too. pic.twitter.com/eH3JSbXhUW— RadioGenoa (@RadioGenoa) October 25, 2026
Οι ευρωπαϊκές αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή για νέες συγκεντρώσεις την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, καθώς η δυσαρέσκεια που ξεκίνησε από τις σχολικές αίθουσες της Γαλλίας έχει αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις.
Παρίσι: Πάνω από 100.000 στους δρόμους, συγκρούσεις και εκατοντάδες συλλήψεις σε όλη τη χώραΣτη γαλλική πρωτεύουσα πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη συγκέντρωση της ημέρας, με περίπου 110.000 διαδηλωτές σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, ενώ τα συνδικάτα υποστήριξαν ότι η συμμετοχή έφτασε τους 250.000. Σε εθνικό επίπεδο, οι αρχές ανακοίνωσαν 410.000 συμμετέχοντες, με τα συνδικάτα να υπολογίζουν τον αριθμό σε περίπου 800.000.
WATCH: Large crowds marched through Paris today in a second national day of protests against the rising cost of living, as authorities deployed heavy security following last weekend’s riots.— Clash Report (@clashreport) October 24, 2026
The police prefecture put turnout in Paris at about 110,000, while the CGT union…
Η πορεία στο Παρίσι σημαδεύτηκε από συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών, με εκτόξευση αντικειμένων και πυροτεχνημάτων. Η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα και εκτοξευτήρες νερού, ενώ σε ορισμένες περιοχές σημειώθηκαν φωτιές και απόπειρες λεηλασιών.
Πολλά καταστήματα είχαν προστατεύσει τις βιτρίνες τους με ξύλινες κατασκευές, ενώ μουσεία παρέμειναν κλειστά υπό τον φόβο επεισοδίων. Ανάλογες εικόνες καταγράφηκαν και στη Μασσαλία, όπου οι αρχές είχαν ενισχύσει σημαντικά τα μέτρα ασφαλείας.
Επεισόδια από το Μπορντό μέχρι την ΓκρενόμπλΟι κινητοποιήσεις επεκτάθηκαν σε δεκάδες γαλλικές πόλεις, με διαφορετική ένταση και συμμετοχή.
Στο Μπορντό, περισσότεροι από 15.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν παρά τις απαγορεύσεις στο κέντρο της πόλης. Ομάδες διαδηλωτών συγκρούστηκαν με αστυνομικούς, έστησαν οδοφράγματα, έβαλαν φωτιά σε κάδους και επιχείρησαν να εισβάλουν στο κτίριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Καταγράφηκαν 44 συλλήψεις, τρεις τραυματισμοί και ζημιές σε οκτώ επιχειρήσεις.
Début des hostilités à Bordeaux 🤯#24octobre #Manif24Octobre pic.twitter.com/MPO9Jp3d7W— Mame XA (@Mame_Xa17) October 24, 2026
🔴️️ A Nantes, un policier étrangle un jeune homme et lui frappe la tête contre un mur pendant que son collègue menace d'un tir de LBD des habitants qui protestent— L'insoumission (@L_insoumission) October 24, 2026
Face aux manifestations immenses et pacifiques de ce samedi 24 octobre, le pouvoir macroniste continue de… pic.twitter.com/Q8h3oGvsmV
Στη Μετς, περίπου 1.500 άνθρωποι συμμετείχαν σε πορεία, ενώ ομάδα 200 κουκουλοφόρων προκάλεσε επεισόδια, με αποτέλεσμα επτά συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και τρεις ανήλικοι. Στη Σαμπερί, επίσης περίπου 1.500 διαδηλωτές πραγματοποίησαν μη εγκεκριμένη πορεία, η οποία προκάλεσε προσωρινό κλείσιμο αυτοκινητοδρόμου και συγκρούσεις με την αστυνομία.
Στην Ανεσί έγιναν 20 συλλήψεις και τραυματίστηκε ένας χωροφύλακας, ενώ στις πόλεις Βαν και Λοριάν πραγματοποιήθηκαν απαγορευμένες συγκεντρώσεις με 1.200 και 1.600 συμμετέχοντες αντίστοιχα. Στη Λοριάν, έξι ύποπτοι συνελήφθησαν έχοντας στην κατοχή τους βαριοπούλες, κόφτες και καπνογόνα.
Στην Γκρενόμπλ, περίπου 10.300 άνθρωποι συμμετείχαν σε δύο πορείες, με την αστυνομία να αναφέρει ότι ομάδα 400 κουκουλοφόρων προκάλεσε καταστροφές. Ένα κατάστημα λεηλατήθηκε, άλλα δέκα κτίρια υπέστησαν ζημιές ή έγιναν στόχος απόπειρας λεηλασίας, ενώ τραυματίστηκαν οκτώ αστυνομικοί και επτά διαδηλωτές. Στο Μονπελιέ, περίπου 6.300 άνθρωποι συμμετείχαν σε κινητοποίηση που συνοδεύτηκε από ρίψεις αντικειμένων, χρήση δακρυγόνων, οκτώ συλλήψεις και δύο τραυματισμούς αστυνομικών.
Marseille ce soir : les policiers pris pour cible sous une pluie de mortiers pendant que des commerces sont visés par des pillages en marge de la manif 🚨— L'Insécurité en Direct 🇫🇷 (@patriotechrist) October 24, 2026
Le 14 juillet avec trois mois d'avance, et le ministre de l'Intérieur regarde le feu d'artifice depuis son canapé pic.twitter.com/NETh7lWWOI
Αλβανία: Σφοδρές συγκρούσεις στα Τίρανα, φωτιές σε υπουργεία και αίτημα παραίτησης ΡάμαΙδιαίτερα σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στα Τίρανα, όπου οι μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις εξελίχθηκαν σε ευρύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, με αίτημα την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.
🚨 Footage from today's protest in Tirana, Albania https://t.co/dq4KCWm5Ik pic.twitter.com/g0JtlwAEXy— Tirana Report (@Tirana_Report) October 24, 2026
Οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν το απόγευμα του Σαββάτου έξω από το υπουργείο Παιδείας, με τους συγκεντρωμένους να ζητούν μείωση των διδάκτρων, μεγαλύτερη κρατική χρηματοδότηση της εκπαίδευσης και αντιμετώπιση της διαφθοράς. Σταδιακά, η ένταση μεταφέρθηκε στην πλατεία Σκεντέρμπεη, στο πρωθυπουργικό γραφείο και σε άλλες περιοχές της πρωτεύουσας.
Albania: Protesters fire streams of firework rockets at riot police in Albania’s capital Tirana. pic.twitter.com/jioU1ez8c6— Clash Report (@clashreport) October 24, 2026
Κουκουλοφόροι εκτόξευσαν πέτρες, πυροτεχνήματα και βόμβες μολότοφ εναντίον αστυνομικών, ενώ ξήλωσαν πλάκες από πεζοδρόμια, έστησαν οδοφράγματα και πυρπόλησαν κάδους απορριμμάτων.
Tirana is burning.— TheGenzzzVoice (@genzvoicee) October 24, 2026
Students and protesters are back on the streets of Albania, clashing with police and demanding the resignation of Prime Minister Edi Rama. What started over a luxury coastal resort has exploded into nationwide anger over corruption, broken education, jobs, and… pic.twitter.com/zeMCsO2UNG
Φωτιές εκδηλώθηκαν στο υπουργείο Περιβάλλοντος, στις εισόδους του υπουργείου Γεωργίας και του δημαρχείου Τιράνων, ενώ ζημιές προκλήθηκαν σε τράπεζες, στάσεις λεωφορείων και άλλες εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με την αλβανική δημόσια ραδιοτηλεόραση, ένας αστυνομικός τυλίχθηκε στις φλόγες κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων και συνάδελφοί του έσπευσαν να τον βοηθήσουν.
Οι αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν δακρυγόνα, εκτοξευτήρες νερού και πλαστικές σφαίρες, ενώ περίπου 2.500 αστυνομικοί είχαν αναπτυχθεί στους δρόμους της πρωτεύουσας.
Οι κινητοποιήσεις συνδέονται με τη δυσαρέσκεια για την ανεργία, τη διαφθορά, την κατάσταση στην εκπαίδευση και την κυβερνητική πολιτική, αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τον Έντι Ράμα, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2013.
Ιταλία: Εισβολή στο Κολοσσαίο και συγκρούσεις στη ΡώμηΣτη Ρώμη, η ένταση κορυφώθηκε όταν ομάδα διαδηλωτών παραβίασε την περίμετρο ασφαλείας του Κολοσσαίου και εισήλθε στην αρχαία αρένα, προτού απομακρυνθεί από τις αρχές.
Chaos in Rome. Masked rioters storm the Colosseum, forcing the entrance barriers. "Peaceful protest" they say. Unbelievable. pic.twitter.com/9KROPmUWTe— RadioGenoa (@RadioGenoa) October 24, 2026
Kaotisk utanför Colosseum, Rom under dagen. pic.twitter.com/gxfNfoiDI8— Existenz.se (@Existenzse) October 25, 2026
Συγκρούσεις σημειώθηκαν κοντά στην Piazza della Repubblica, όπου αστυνομικοί με ασπίδες και γκλομπ επιχείρησαν να συγκρατήσουν διαδηλωτές, χρησιμοποιώντας και εκτοξευτήρα νερού.
Οι αρχές ενίσχυσαν τα μέτρα ασφαλείας γύρω από το Circus Maximus, την Piazza del Popolo και κεντρικούς εμπορικούς δρόμους με καταστήματα πολυτελών ειδών. Κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης στο Μιλάνο και στο Τορίνο, ενώ εκατοντάδες μαθητές και φοιτητές συμμετείχαν ειρηνικά, διαχωρίζοντας τη θέση τους από τις ομάδες που προκαλούσαν επεισόδια.
Ισπανία: 100 συλλήψεις, δεκάδες φωτιές και λεηλασίες στη ΒαρκελώνηΣτη Βαρκελώνη, περίπου 100 άνθρωποι συνελήφθησαν μετά από συγκρούσεις, εμπρησμούς και λεηλασίες καταστημάτων.
Unbelievable images. Stores stormed and looted. Barcelona, like Paris, Brussels, Milan, Rome, and other European cities. Europe in total chaos. pic.twitter.com/aKhDMhTZZV— RadioGenoa (@RadioGenoa) October 25, 2026
Σύμφωνα με την υπουργό Εσωτερικών της Καταλονίας, Νούρια Παρλόν, το 25% των συλληφθέντων ήταν ανήλικοι, ενώ περισσότερες από 30 φωτιές εκδηλώθηκαν στους δρόμους και 14 καταστήματα υπέστησαν ζημιές ή λεηλατήθηκαν.
⚡️Barcelona:— Electodatos (@electodatos) October 24, 2026
‼️Cientos de personas atrapadas en El Corte Inglés de Plaza Cataluña por la ✊protestas en el exterior. pic.twitter.com/BAwdUZgQBS
⚡️🇪🇸 Barcelone : une concentration de jeunes dégénère en émeutes au centre-ville— X⚡️INFOLIVE (@xinfolive) October 24, 2026
Ce samedi 24 octobre 2026, une concentration de jeunes a tourné à l’affrontement au cœur de Barcelone. Convoquée via les réseaux sociaux sous le slogan « Institut Indignats » (en référence aux… pic.twitter.com/zg3EWamlht
Disturbios en plaza Catalunya, Barcelona. Lanzamiento de piedras, personas huyendo y fuerte despliegue de los Mossos. El Corte Inglés ha cerrado y otros comercios han protegido sus escaparates. Testigos relatan posibles intentos de saqueo en la zona. pic.twitter.com/H9LCAfnY9K— BCN LEGENDS (@bcnlegends) October 24, 2026
Στα κοινωνικά δίκτυα, ορισμένοι διοργανωτές χαρακτήρισαν το κίνημα «αντισυστημικό», χρησιμοποιώντας το σύνθημα «Institut Indignats», εμπνευσμένο από το γαλλικό μαθητικό κίνημα «Lycées Indignes».
Συγκρούσεις στη Λισαβόνα, συλλήψεις και διαδηλώσεις για την ακρίβεια και τη στέγασηΣτην Πορτογαλία, χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στη Λισαβόνα και στο Πόρτο, διαμαρτυρόμενοι για την εκτίναξη των ενοικίων, την ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση που πλήττει ιδιαίτερα τους νέους. Οι κινητοποιήσεις, που ξεκίνησαν από το Πόρτο στις 10 Οκτωβρίου, επεκτάθηκαν και σε άλλες πόλεις, με συγκεντρώσεις επίσης στην Κοΐμπρα, το Αβέιρο και την Μπράγκα.
Τα ξημερώματα της Κυριακής (25 Οκτωβρίου), σημειώθηκαν συγκρούσεις στη Λισαβόνα, όταν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ορισμένες με εκπαιδευμένους σκύλους, επιχείρησαν να απομακρύνουν διαδηλωτές που είχαν στήσει περισσότερες από 100 σκηνές στην κεντρική πλατεία Ροσίου. Η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις, ενώ αναφέρθηκαν και τραυματισμοί. Ανάλογη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο Πόρτο.
Η ένταση είχε προηγηθεί και στις 20 Οκτωβρίου, όταν η αστυνομία διέλυσε καταυλισμούς διαδηλωτών στις δύο πόλεις, προχωρώντας σε 55 συλλήψεις.
Σε επιφυλακή η Ευρώπη για νέες κινητοποιήσειςΜετά τα επεισόδια του Σαββάτου, οι αρχές στη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή για νέες συγκεντρώσεις την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
Στο Παρίσι, η ένταση έχει επισκιάσει και τη διεξαγωγή του προγραμματισμένου αγώνα του NFL ανάμεσα στους Pittsburgh Steelers και τους New Orleans Saints.
Παρά τις διαφορετικές αφορμές των κινητοποιήσεων από χώρα σε χώρα, η συμμετοχή μεγάλου αριθμού νέων και η συσσώρευση κοινωνικής δυσαρέσκειας αναδεικνύονται σε κοινά χαρακτηριστικά μιας αναταραχής που ξεπερνά πλέον τα σύνορα της Γαλλίας.
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