Η Ευρώπη σε αναταραχή: 1.000 συλλήψεις και τραυματίες στη Γαλλία, επεισόδια σε Αλβανία, λεηλασίες στην Ισπανία διαδηλωτές εισέβαλαν στο Κολοσσαίο

Επεισόδια από το Μπορντό μέχρι την Γκρενόμπλ

Αλβανία: Σφοδρές συγκρούσεις στα Τίρανα, φωτιές σε υπουργεία και αίτημα παραίτησης Ράμα

Ιταλία: Εισβολή στο Κολοσσαίο και συγκρούσεις στη Ρώμη

Ισπανία: 100 συλλήψεις, δεκάδες φωτιές και λεηλασίες στη Βαρκελώνη

Συγκρούσεις στη Λισαβόνα, συλλήψεις και διαδηλώσεις για την ακρίβεια και τη στέγαση

Αστυνομικές δυνάμεις συγκρούονται με διαδηλωτές κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης για το δικαίωμα στη στέγαση στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας

Σε επιφυλακή η Ευρώπη για νέες κινητοποιήσεις

Οι κινητοποιήσεις επεκτάθηκαν σε δεκάδες γαλλικές πόλεις, με διαφορετική ένταση και συμμετοχή.Στο, περισσότεροι απόπαρά τις απαγορεύσεις στο κέντρο της πόλης. Ομάδες διαδηλωτών συγκρούστηκαν με αστυνομικούς, έστησαν οδοφράγματα, έβαλαν φωτιά σε κάδους και επιχείρησαν να εισβάλουν στο κτίριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Καταγράφηκαν 44 συλλήψεις, τρεις τραυματισμοί και ζημιές σε οκτώ επιχειρήσεις.Στη, όπου διαδηλωτές εκτόξευσαν μολότοφ και πυροτεχνήματα εναντίον αστυνομικών, πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον 70 συλλήψεις, ενώ οι αρχές απέτρεψαν λεηλασίες καταστημάτων. Στην, 64 άνθρωποι συνελήφθησαν, εκ των οποίων 20 τέθηκαν υπό αστυνομική κράτηση.Στη, περίπου 1.500 άνθρωποι συμμετείχαν σε πορεία, ενώ ομάδα 200 κουκουλοφόρων προκάλεσε επεισόδια, με αποτέλεσμα επτά συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και τρεις ανήλικοι. Στη, επίσης περίπου 1.500 διαδηλωτές πραγματοποίησαν μη εγκεκριμένη πορεία, η οποία προκάλεσε προσωρινό κλείσιμο αυτοκινητοδρόμου και συγκρούσεις με την αστυνομία.Στηνέγιναν 20 συλλήψεις και τραυματίστηκε ένας χωροφύλακας, ενώ στις πόλεις Βαν και Λοριάν πραγματοποιήθηκαν απαγορευμένες συγκεντρώσεις με 1.200 και 1.600 συμμετέχοντες αντίστοιχα. Στη Λοριάν, έξι ύποπτοι συνελήφθησαν έχοντας στην κατοχή τους βαριοπούλες, κόφτες και καπνογόνα.Στηνπερίπου, με την αστυνομία να αναφέρει ότι ομάδα 400 κουκουλοφόρων προκάλεσε καταστροφές. Ένα κατάστημα λεηλατήθηκε, άλλα δέκα κτίρια υπέστησαν ζημιές ή έγιναν στόχος απόπειρας λεηλασίας, ενώ τραυματίστηκαν οκτώ αστυνομικοί και επτά διαδηλωτές. Στο Μονπελιέ, περίπου 6.300 άνθρωποι συμμετείχαν σε κινητοποίηση που συνοδεύτηκε από ρίψεις αντικειμένων, χρήση δακρυγόνων, οκτώ συλλήψεις και δύο τραυματισμούς αστυνομικών., όπου οι μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις εξελίχθηκαν σε ευρύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, με αίτημα την παραίτηση τουΟι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν το απόγευμα του Σαββάτου έξω από το υπουργείο Παιδείας, με τους συγκεντρωμένους να, μεγαλύτερητης εκπαίδευσης και. Σταδιακά, η ένταση μεταφέρθηκε στην πλατεία Σκεντέρμπεη, στο πρωθυπουργικό γραφείο και σε άλλες περιοχές της πρωτεύουσας.Κουκουλοφόροι εκτόξευσαν πέτρες, πυροτεχνήματα και βόμβες μολότοφ εναντίον αστυνομικών, ενώ ξήλωσαν πλάκες από πεζοδρόμια, έστησαν οδοφράγματα και πυρπόλησαν κάδους απορριμμάτων.Φωτιές εκδηλώθηκαν στο υπουργείο Περιβάλλοντος, στις εισόδους του υπουργείου Γεωργίας και του δημαρχείου Τιράνων, ενώ ζημιές προκλήθηκαν σε τράπεζες, στάσεις λεωφορείων και άλλες εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με την αλβανική δημόσια ραδιοτηλεόραση, ένας αστυνομικός τυλίχθηκε στις φλόγες κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων και συνάδελφοί του έσπευσαν να τον βοηθήσουν.Οι αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν δακρυγόνα, εκτοξευτήρες νερού και πλαστικές σφαίρες, ενώ περίπου 2.500 αστυνομικοί είχαν αναπτυχθεί στους δρόμους της πρωτεύουσας.Οι κινητοποιήσεις συνδέονται με τη, τη, την κατάσταση στην εκπαίδευση και την κυβερνητική πολιτική, αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τον Έντι Ράμα, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2013.Στη, η ένταση κορυφώθηκε όταν ομάδα διαδηλωτών παραβίασε τηνκαι εισήλθε στην αρχαία αρένα, προτού απομακρυνθεί από τις αρχές.Συγκρούσεις σημειώθηκαν κοντά στην Piazza della Repubblica, όπου αστυνομικοί με ασπίδες και γκλομπ επιχείρησαν να συγκρατήσουν διαδηλωτές, χρησιμοποιώντας και εκτοξευτήρα νερού.Οι αρχές ενίσχυσαν τα μέτρα ασφαλείας γύρω από το Circus Maximus, την Piazza del Popolo και κεντρικούς εμπορικούς δρόμους με καταστήματα πολυτελών ειδών. Κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης στο Μιλάνο και στο Τορίνο, ενώ εκατοντάδες μαθητές και φοιτητές συμμετείχαν ειρηνικά, διαχωρίζοντας τη θέση τους από τις ομάδες που προκαλούσαν επεισόδια.Στηπερίπου 100 άνθρωποι συνελήφθησαν μετά από συγκρούσεις, εμπρησμούς και λεηλασίες καταστημάτων.Σύμφωνα με, το, ενώ περισσότερες από 30 φωτιές εκδηλώθηκαν στους δρόμους και 14 καταστήματα υπέστησαν ζημιές ή λεηλατήθηκαν.Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πελάτες εμφανίζονται εγκλωβισμένοι στο πολυκατάστημα El Corte Inglés, όταν κατέβηκαν τα προστατευτικά ρολά για να εμποδιστεί η είσοδος ομάδων που επιχειρούσαν λεηλασίες.Στα κοινωνικά δίκτυα, ορισμένοι διοργανωτές χαρακτήρισαν το κίνημα «αντισυστημικό», χρησιμοποιώντας το σύνθημα «Institut Indignats», εμπνευσμένο από το γαλλικό μαθητικό κίνημα «Lycées Indignes».Στην Πορτογαλία, χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στη Λισαβόνα και στο Πόρτο, διαμαρτυρόμενοι για την εκτίναξη των ενοικίων, την ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση που πλήττει ιδιαίτερα τους νέους. Οι κινητοποιήσεις, που ξεκίνησαν από το Πόρτο στις 10 Οκτωβρίου, επεκτάθηκαν και σε άλλες πόλεις, με συγκεντρώσεις επίσης στην Κοΐμπρα, το Αβέιρο και την Μπράγκα.Τα ξημερώματα της Κυριακής (25 Οκτωβρίου), σημειώθηκαν συγκρούσεις στη Λισαβόνα, όταν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ορισμένες με εκπαιδευμένους σκύλους, επιχείρησαν να απομακρύνουν διαδηλωτές που είχαν στήσει περισσότερες από 100 σκηνές στην κεντρική πλατεία Ροσίου. Η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις, ενώ αναφέρθηκαν και τραυματισμοί. Ανάλογη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο Πόρτο.Η ένταση είχε προηγηθεί και στις 20 Οκτωβρίου, όταν η αστυνομία διέλυσε καταυλισμούς διαδηλωτών στις δύο πόλεις, προχωρώντας σε 55 συλλήψεις.Μετά τα επεισόδια του Σαββάτου, οι αρχές στη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή για νέες συγκεντρώσεις την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.Στο Παρίσι, η ένταση έχει επισκιάσει και τη διεξαγωγή του προγραμματισμένου αγώνα του NFL ανάμεσα στους Pittsburgh Steelers και τους New Orleans Saints.Παρά τις διαφορετικές αφορμές των κινητοποιήσεων από χώρα σε χώρα, η συμμετοχή μεγάλου αριθμού νέων και η συσσώρευση κοινωνικής δυσαρέσκειας αναδεικνύονται σε κοινά χαρακτηριστικά μιας αναταραχής που ξεπερνά πλέον τα σύνορα της Γαλλίας.