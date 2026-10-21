Τραμπ για Λεπέν: «Είναι η συντηρητική φωνή στη Γαλλία, της έχουν φερθεί άσχημα»

Με φόντο τις ταραχές που συγκλονίζουν τη Γαλλία, ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να στηρίξει ανοιχτά την υποψηφιότητά της για το 2027





Οι δηλώσεις του Τραμπ έγιναν την Τρίτη (20/10), σε μια περίοδο κατά την οποία ο Λευκός Οίκος αξιοποιεί τις εικόνες βίας από τη Γαλλία για να ενισχύσει την αντιμεταναστευτική ρητορική του ενόψει των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.







«Είναι ξεκάθαρα η συντηρητική φωνή στη Γαλλία» Ο Τραμπ συνέδεσε τις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία με τα βίαια επεισόδια του τελευταίου Σαββατοκύριακου, υποστηρίζοντας ότι οι ταραχές ενισχύουν τη σημασία των θέσεων που εκφράζει η Μαρίν Λεπέν.



«Ύστερα από όλα αυτά, αυτή είναι ξεκάθαρα… αυτή είναι η συντηρητική φωνή», δήλωσε χαρακτηριστικά.







Η τοποθέτησή του έρχεται σε μια περίοδο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης στη Γαλλία, όπου η διαχείριση των κινητοποιήσεων, της δημόσιας ασφάλειας και του μεταναστευτικού βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης.



Η καταδίκη της Λεπέν και η επιστροφή στην προεδρική κούρσα Η Μαρίν Λεπέν είχε καταδικαστεί τον Μάρτιο του 2025 για υπεξαίρεση δημόσιων πόρων, σε μια υπόθεση που αφορούσε τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων.



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Ωστόσο, τον Ιούλιο του 2026, το Εφετείο του Παρισιού μείωσε την ποινή στέρησης του εκλέγεσθαι σε 45 μήνες, εκ των οποίων οι 30 με αναστολή. Καθώς οι υπόλοιποι 15 μήνες είχαν ήδη εκτιθεί, η απόφαση της επέτρεψε να θέσει υποψηφιότητα στις εκλογές του 2027.



Παράλληλα, το δικαστήριο της επέβαλε ποινή φυλάκισης τριών ετών, εκ των οποίων τα δύο με αναστολή και το ένα υπό καθεστώς ηλεκτρονικής επιτήρησης, καθώς και πρόστιμο 100.000 ευρώ. Η Λεπέν ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Γαλλίας.



Η πολιτικός του Εθνικού Συναγερμού έχει ήδη εκφράσει την πρόθεσή της να συμμετάσχει στην προεδρική αναμέτρηση, ενώ οι δημοσκοπήσεις που επικαλείται το AFP την εμφανίζουν να προηγείται στην εκλογική κούρσα.



Τη Μαρίν Λεπέν χαρακτήρισε «συντηρητική φωνή» της Γαλλίας Ντόναλντ Τραμπ , με φόντο τις βίαιες ταραχές και τις λεηλασίες που έχουν συγκλονίσει τη χώρα τις τελευταίες ημέρες. Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε επικριτικός απέναντι στον τρόπο με τον οποίο έχει αντιμετωπιστεί η ηγετική φυσιογνωμία της γαλλικής ακροδεξιάς, απέφυγε ωστόσο να εκφράσει ξεκάθαρα τη στήριξή του στην υποψηφιότητά της για τις προεδρικές εκλογές του 2027.Οι δηλώσεις του Τραμπ έγιναν την Τρίτη (20/10), σε μια περίοδο κατά την οποία ο Λευκός Οίκος αξιοποιεί τις εικόνες βίας από τη Γαλλία για να ενισχύσει την αντιμεταναστευτική ρητορική του ενόψει των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.Ερωτηθείς από δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) εάν προτίθεται να υποστηρίξει τη Λεπέν, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Δεν τη γνωρίζω, δεν την έχω συναντήσει, αλλά νομίζω ότι της έχουν φερθεί άσχημα».Ο Τραμπ συνέδεσε τις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία με τα βίαια επεισόδια του τελευταίου Σαββατοκύριακου, υποστηρίζοντας ότι οι ταραχές ενισχύουν τη σημασία των θέσεων που εκφράζει η Μαρίν Λεπέν.«Ύστερα από όλα αυτά, αυτή είναι ξεκάθαρα… αυτή είναι η συντηρητική φωνή», δήλωσε χαρακτηριστικά.Παρά τη θετική αναφορά του στην πολιτικό του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, δεν προχώρησε σε επίσημη δήλωση υποστήριξης για τις προεδρικές εκλογές του 2027.Η τοποθέτησή του έρχεται σε μια περίοδο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης στη Γαλλία, όπου η διαχείριση των κινητοποιήσεων, της δημόσιας ασφάλειας και του μεταναστευτικού βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης.Η Μαρίν Λεπέν είχε καταδικαστεί τον Μάρτιο του 2025 για υπεξαίρεση δημόσιων πόρων, σε μια υπόθεση που αφορούσε τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων.Η πρωτόδικη απόφαση προέβλεπε, μεταξύ άλλων, πενταετή στέρηση του δικαιώματος ανάληψης δημόσιου αξιώματος, γεγονός που είχε δημιουργήσει σοβαρό εμπόδιο στην προσπάθειά της να διεκδικήσει τη γαλλική προεδρία.Ωστόσο, τον Ιούλιο του 2026, το Εφετείο του Παρισιού μείωσε την ποινή στέρησης του εκλέγεσθαι σε 45 μήνες, εκ των οποίων οι 30 με αναστολή. Καθώς οι υπόλοιποι 15 μήνες είχαν ήδη εκτιθεί, η απόφαση της επέτρεψε να θέσει υποψηφιότητα στις εκλογές του 2027.Παράλληλα, το δικαστήριο της επέβαλε ποινή φυλάκισης τριών ετών, εκ των οποίων τα δύο με αναστολή και το ένα υπό καθεστώς ηλεκτρονικής επιτήρησης, καθώς και πρόστιμο 100.000 ευρώ. Η Λεπέν ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Γαλλίας.Η πολιτικός του Εθνικού Συναγερμού έχει ήδη εκφράσει την πρόθεσή της να συμμετάσχει στην προεδρική αναμέτρηση, ενώ οι δημοσκοπήσεις που επικαλείται το AFP την εμφανίζουν να προηγείται στην εκλογική κούρσα.

Ο Τραμπ χρησιμοποιεί τις ταραχές στη Γαλλία στην προεκλογική του εκστρατεία Οι τελευταίες εξελίξεις στη Γαλλία έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη θέση στον πολιτικό λόγο του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος τις παρουσιάζει ως προειδοποίηση για τις συνέπειες της μεταναστευτικής πολιτικής που ο ίδιος απορρίπτει.



Ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, στις οποίες διακυβεύεται ο έλεγχος του Κογκρέσου από τους Ρεπουμπλικανούς, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικαλεστεί τις εικόνες καταστροφής από γαλλικές πόλεις.



Σε προεκλογική συγκέντρωση τη Δευτέρα στο Κάνσας, αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας του στις ταραχές, υποστηρίζοντας ότι η Γαλλία «δέχεται επίθεση, λεηλατείται και πυρπολείται από μετανάστες, τζιχαντιστές και κομμουνιστές».



Οι δηλώσεις του εντάσσονται στην προσπάθεια των Ρεπουμπλικανών να αναδείξουν ζητήματα μετανάστευσης και ασφάλειας πριν από τις αμερικανικές κάλπες, χρησιμοποιώντας την αναταραχή στη Γαλλία ως παράδειγμα των κινδύνων που, σύμφωνα με τον Τραμπ, μπορούν να αντιμετωπίσουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες.



«Η Ευρώπη πρέπει να κλείσει τα σύνορά της» Είχε προηγηθεί ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου στην πλατφόρμα Truth Social, με την οποία καλούσε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να υιοθετήσουν αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική.



«Η Ευρώπη πρέπει να κλείσει τα σύνορά της και να διώξει τους ανθρώπους που μισούν τις χώρες της. Και να τους διώξει γρήγορα, προτού να είναι πολύ αργά», έγραψε.



Με τις νέες αναφορές του στη Μαρίν Λεπέν, ο Τραμπ παρεμβαίνει εκ νέου στη δημόσια συζήτηση για το πολιτικό μέλλον της Γαλλίας, αποφεύγοντας πάντως να μετατρέψει τους επαίνους του σε επίσημη εκλογική υποστήριξη.



Η στάση του αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς η Γαλλία πλησιάζει στις προεδρικές εκλογές του 2027, με τις πρόσφατες ταραχές να έχουν επαναφέρει στο προσκήνιο την πολιτική αντιπαράθεση για τη μετανάστευση, τη δημόσια τάξη και την ασφάλεια.