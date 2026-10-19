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Τραμπ για διαδηλώσεις σε Ιταλία και Γαλλία: Αν η Ευρώπη δεν κλείσει τα σύνορα, έχει τελειώσει
Τραμπ για διαδηλώσεις σε Ιταλία και Γαλλία: Αν η Ευρώπη δεν κλείσει τα σύνορα, έχει τελειώσει
Οι διαμαρτυρίες έχουν σχέση με τη μετανάστευση είπε ο Αμερικανός πρόεδρος και πρόσθεσε ότι «Γαλλία και Ιταλία είναι χειρότερες χώρες σε σύγκριση με το παρελθόν»
Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στις ταραχές που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο σε πόλεις της Γαλλίας και της Ιταλίας.
Όπως μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο Τραμπ δήλωσε ότι «και στην Ιταλία, όπως στη Γαλλία, οι διαμαρτυρίες έχουν σχέση με τη μετανάστευση».
Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι «Γαλλία και Ιταλία είναι χειρότερες χώρες σε σύγκριση με το παρελθόν» και επανέλαβε ότι «αν η Ευρώπη δεν κλείσει τα σύνορα, έχει τελειώσει».
Όπως μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο Τραμπ δήλωσε ότι «και στην Ιταλία, όπως στη Γαλλία, οι διαμαρτυρίες έχουν σχέση με τη μετανάστευση».
Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι «Γαλλία και Ιταλία είναι χειρότερες χώρες σε σύγκριση με το παρελθόν» και επανέλαβε ότι «αν η Ευρώπη δεν κλείσει τα σύνορα, έχει τελειώσει».
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