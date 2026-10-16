Σκότωσε το νεογέννητο παιδί της και έκρυψε τη σορό σε σακούλα: Καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκιση 22χρονη στις ΗΠΑ

Λέικεν Σνέλινγκ

Το μωρό γεννήθηκε ζωντανό και πέθανε από ασφυξία, σύμφωνα με τα ευρήματα του ιατροδικαστικού γραφείου του Κεντάκι. Η Σνέλινγκ είπε αρχικά στην αστυνομία ότι το μωρό είχε πέσει στο πάτωμα μετά τον τοκετό, αλλά δεν πίστευε ότι «ανέπνεε ή ήταν ζωντανό». Αργότερα άλλαξε την κατάθεσή της, λέγοντας ότι είχε λιποθυμήσει «πάνω από το μωρό» και ότι όταν ξύπνησε το βρήκε «να έχει γίνει μπλε και μωβ». Η νεαρή είχε τραβήξει φωτογραφίες ενώ ήταν σε διαδικασία τοκετού, αλλά τις διέγραψε «σε μια προσπάθεια να κρύψει τη γέννηση».