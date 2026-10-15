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Σάλος στις ΗΠΑ με βιντεοπαιχνίδι που οι παίκτες πυροβολούν και σκοτώνουν άστεγους και χρήστες ναρκωτικών ως ζόμπι
Σάλος στις ΗΠΑ με βιντεοπαιχνίδι που οι παίκτες πυροβολούν και σκοτώνουν άστεγους και χρήστες ναρκωτικών ως ζόμπι
«Η πόλη δεν μπόρεσε να λύσει το πρόβλημα, οπότε το εκμεταλλεύτηκα οικονομικά», δήλωσε ο δημιουργός του
Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ ένα νέο διαδικτυακό βιντεοπαιχνίδι, στο οποίο οι παίκτες περιφέρονται στους δρόμους του Σαν Φρανσίσκο και πυροβολούν ζόμπι που, σύμφωνα με επικριτές του παιχνιδιού, παραπέμπουν σε άστεγους και ανθρώπους εξαρτημένους από ναρκωτικές ουσίες.
Δημιουργός του παιχνιδιού είναι ο προγραμματιστής και επιχειρηματίας Πιερ-Λουί Μπιοζού, ο οποίος μετέτρεψε την περιοχή Τέντερλοϊν, γνωστή για τα σοβαρά προβλήματα αστεγίας και χρήσης ναρκωτικών, σε σκηνικό ενός διαδικτυακού παιχνιδιού δράσης με τίτλο «Tenderloin: Night Shift».
Σύμφωνα με τη NYP ο δημιουργός παρουσίασε το παιχνίδι την Τρίτη (13/10), δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο με σκηνές από το εσωτερικό του. «Το Σαν Φρανσίσκο δεν μπόρεσε να διορθώσει το Τέντερλοϊν. Οπότε εγώ το μετέτρεψα σε πηγή εσόδων», έγραψε χαρακτηριστικά, παρουσιάζοντας τη δημιουργία του ως ένα παιχνίδι σκοποβολής με ζόμπι, στο ύφος του «Call of Duty», το οποίο διαδραματίζεται στους πραγματικούς δρόμους της πόλης.
Στο παιχνίδι, το οποίο είναι δωρεάν και λειτουργεί μέσω προγράμματος περιήγησης, οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν σε μια ψηφιακή αναπαράσταση της περιοχής, κρατώντας όπλα και εκτοξεύοντας χειροβομβίδες εναντίον ζόμπι.
Στο βίντεο παρουσίασης εμφανίζονται χαρακτήρες να περπατούν σκυφτοί, ενώ άλλοι κινούνται με ηλεκτρικά πατίνια. Στο περιβάλλον του παιχνιδιού διακρίνονται επίσης οχήματα που θυμίζουν τα αυτόνομα ταξί της Waymo, ηλεκτρικά Cybertruck της Tesla και διαφημιστικές πινακίδες τεχνητής νοημοσύνης.
Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε ένας τύπος ζόμπι που ονομάζεται «the folded» και εμφανίζεται με το σώμα έντονα σκυμμένο προς τα εμπρός. Η στάση αυτή παραπέμπει σε εικόνες ανθρώπων υπό την επήρεια φαιντανύλης, γεγονός που ενίσχυσε τις κατηγορίες ότι το παιχνίδι σατιρίζει ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάρτησης.
Η δημοσίευση του παιχνιδιού προκάλεσε κύμα επικριτικών σχολίων στην πλατφόρμα X, με αρκετούς χρήστες να κατηγορούν τον δημιουργό του ότι μετατρέπει μια πραγματική ανθρωπιστική κρίση σε ψυχαγωγία. Ένας χρήστης σχολίασε ότι ο προγραμματιστής δημιούργησε ένα παιχνίδι στο οποίο οι παίκτες πυροβολούν άστεγους, ενώ άλλοι χαρακτήρισαν την ιδέα προσβλητική και ζήτησαν την απόσυρσή της.
Δεν έλειψαν, ωστόσο, και τα θετικά σχόλια. Ορισμένοι παίκτες δήλωσαν ότι διασκέδασαν με το παιχνίδι, ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι η κριτική θα έπρεπε να στρέφεται περισσότερο προς τις δημοτικές αρχές του Σαν Φρανσίσκο για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή. Όταν ένας χρήστης χαρακτήρισε το παιχνίδι απαράδεκτο, ο δημιουργός του απάντησε με τη φράση «Γιατί όχι;».
Ο Πιερ-Λουί Μπιοζού υποστηρίζει ότι δημιούργησε το παιχνίδι μέσα σε ένα μόνο Σαββατοκύριακο, χρησιμοποιώντας εργαλεία προγραμματισμού με τεχνητή νοημοσύνη, παρότι δεν είχε προηγούμενη εμπειρία στην ανάπτυξη βιντεοπαιχνιδιών.
Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, το παιχνίδι είχε ήδη αποφέρει περίπου 300 δολάρια από διαφημίσεις τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του. Ο Μπιοζού είναι ιδρυτής της NanoCorp, εταιρείας που αναπτύσσει τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία και λειτουργία αυτοματοποιημένων επιχειρήσεων.
Δημιουργός του παιχνιδιού είναι ο προγραμματιστής και επιχειρηματίας Πιερ-Λουί Μπιοζού, ο οποίος μετέτρεψε την περιοχή Τέντερλοϊν, γνωστή για τα σοβαρά προβλήματα αστεγίας και χρήσης ναρκωτικών, σε σκηνικό ενός διαδικτυακού παιχνιδιού δράσης με τίτλο «Tenderloin: Night Shift».
Σύμφωνα με τη NYP ο δημιουργός παρουσίασε το παιχνίδι την Τρίτη (13/10), δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο με σκηνές από το εσωτερικό του. «Το Σαν Φρανσίσκο δεν μπόρεσε να διορθώσει το Τέντερλοϊν. Οπότε εγώ το μετέτρεψα σε πηγή εσόδων», έγραψε χαρακτηριστικά, παρουσιάζοντας τη δημιουργία του ως ένα παιχνίδι σκοποβολής με ζόμπι, στο ύφος του «Call of Duty», το οποίο διαδραματίζεται στους πραγματικούς δρόμους της πόλης.
Στο παιχνίδι, το οποίο είναι δωρεάν και λειτουργεί μέσω προγράμματος περιήγησης, οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν σε μια ψηφιακή αναπαράσταση της περιοχής, κρατώντας όπλα και εκτοξεύοντας χειροβομβίδες εναντίον ζόμπι.
Στο βίντεο παρουσίασης εμφανίζονται χαρακτήρες να περπατούν σκυφτοί, ενώ άλλοι κινούνται με ηλεκτρικά πατίνια. Στο περιβάλλον του παιχνιδιού διακρίνονται επίσης οχήματα που θυμίζουν τα αυτόνομα ταξί της Waymo, ηλεκτρικά Cybertruck της Tesla και διαφημιστικές πινακίδες τεχνητής νοημοσύνης.
San Francisco couldn't fix the Tenderloin. So I monetized it Call of Duty style zombie shooter on the real SF streets. Multiplayer, in your browser Never made a game. Built it in a weekend with Codex and @NanoCorpHQ Already $300 in ad sales https://t.co/4QlF4DrXvc https://t.co/cDJJGPXW1F— Pierre-Louis Biojout (PLB) (@plbiojout) October 13, 2026
Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε ένας τύπος ζόμπι που ονομάζεται «the folded» και εμφανίζεται με το σώμα έντονα σκυμμένο προς τα εμπρός. Η στάση αυτή παραπέμπει σε εικόνες ανθρώπων υπό την επήρεια φαιντανύλης, γεγονός που ενίσχυσε τις κατηγορίες ότι το παιχνίδι σατιρίζει ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάρτησης.
Η δημοσίευση του παιχνιδιού προκάλεσε κύμα επικριτικών σχολίων στην πλατφόρμα X, με αρκετούς χρήστες να κατηγορούν τον δημιουργό του ότι μετατρέπει μια πραγματική ανθρωπιστική κρίση σε ψυχαγωγία. Ένας χρήστης σχολίασε ότι ο προγραμματιστής δημιούργησε ένα παιχνίδι στο οποίο οι παίκτες πυροβολούν άστεγους, ενώ άλλοι χαρακτήρισαν την ιδέα προσβλητική και ζήτησαν την απόσυρσή της.
«Έφτιαξες ένα παιχνίδι στο οποίο πυροβολούν άστεγους»
Δεν έλειψαν, ωστόσο, και τα θετικά σχόλια. Ορισμένοι παίκτες δήλωσαν ότι διασκέδασαν με το παιχνίδι, ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι η κριτική θα έπρεπε να στρέφεται περισσότερο προς τις δημοτικές αρχές του Σαν Φρανσίσκο για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή. Όταν ένας χρήστης χαρακτήρισε το παιχνίδι απαράδεκτο, ο δημιουργός του απάντησε με τη φράση «Γιατί όχι;».
Ο Πιερ-Λουί Μπιοζού υποστηρίζει ότι δημιούργησε το παιχνίδι μέσα σε ένα μόνο Σαββατοκύριακο, χρησιμοποιώντας εργαλεία προγραμματισμού με τεχνητή νοημοσύνη, παρότι δεν είχε προηγούμενη εμπειρία στην ανάπτυξη βιντεοπαιχνιδιών.
Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, το παιχνίδι είχε ήδη αποφέρει περίπου 300 δολάρια από διαφημίσεις τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του. Ο Μπιοζού είναι ιδρυτής της NanoCorp, εταιρείας που αναπτύσσει τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία και λειτουργία αυτοματοποιημένων επιχειρήσεων.
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