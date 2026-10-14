«Θεέ μου δεν αναπνέει»: Συγκλονιστικό ηχητικό από τις προσπάθειες να επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ την Χέιντεν Πανετιέρ, η κλήση στην Άμεση Δράση

Στο ηχητικό ντοκουμέντο ακούγεται ο Ζακ Χίκερσον, αδελφός του πρώην συντρόφου της ηθοποιού, Μπράιαν Χίκερσον, να προσπαθεί να τη σώσει, ενώ ο χειριστής τον καθοδηγεί στην εφαρμογή καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης