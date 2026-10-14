«Θεέ μου δεν αναπνέει»: Συγκλονιστικό ηχητικό από τις προσπάθειες να επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ την Χέιντεν Πανετιέρ, η κλήση στην Άμεση Δράση
«Θεέ μου δεν αναπνέει»: Συγκλονιστικό ηχητικό από τις προσπάθειες να επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ την Χέιντεν Πανετιέρ, η κλήση στην Άμεση Δράση
Στο ηχητικό ντοκουμέντο ακούγεται ο Ζακ Χίκερσον, αδελφός του πρώην συντρόφου της ηθοποιού, Μπράιαν Χίκερσον, να προσπαθεί να τη σώσει, ενώ ο χειριστής τον καθοδηγεί στην εφαρμογή καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης
Ένα συγκλονιστικό ηχητικό ντοκουμέντο από τη στιγμή του ξαφνικού θανάτου της Χέιντεν Πανετιέρ έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Συγκεκριμένα, το CBS δημοσιοποίησε την κλήση του αδελφού του πρώην συντρόφου της στην στην αμερικανική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης (911), η οποία αποτυπώνει τις στιγμές αγωνίας μετά τον εντοπισμό της ηθοποιού Χέιντεν Πανετιέρ (Hayden Panettiere) χωρίς τις αισθήσεις της, καθώς ακούγεται να ενημερώνει τον χειριστή ότι «δεν αναπνέει».
Στο ηχητικό ντοκουμέντο ακούγεται ο Ζακ Χίκερσον, αδελφός του πρώην συντρόφου της ηθοποιού, Μπράιαν Χίκερσον, να προσπαθεί να τη σώσει, ενώ ο τηλεφωνητής της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης τον καθοδηγεί στην εφαρμογή καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ).
Ο διάλογος είναι χαρακτηριστικός καθώς αρχικά ο Ζακ ακούγεται να ρωτά κάποιον, πιθανότατα τον αδελφό του Μπράιαν, αν ξέρει να κάνει ΚΑΡΠΑ.
Στη συνέχεια περιγράφει στον χειριστή του Κέντρου Άμεσης Δράσης πώς μπαίνοντας στο διαμέρισμα βρήκε την κοπέλα του αδελφού του χωρις αισθήσεις. «Αναπνέει;», τον ρωτάει ο χειριστής με τον Ζακ να απαντά αρνητικά. «Όχι» ακούγεται να λέει ιδιαίτερα στρεσαρισμένος, ενώ από το Κέντρο του λένε ότι θα πρέπει να κάνει ΚΑΡΠΑ και να βάλει το τηλέφωνο σε ανοιχτή ακρόαση για να τον καθοδηγήσουν. «Πόσες φορές να το κάνω;», ρωτάει, με τον χειριστή να του απαντά «500 φορές ή μέχρι να επανέλθει», ενώ τον ενημερώνει ότι ασθενοφόρο με διασώστες έρχονται τάχιστα στο σημείο.
Η 36χρονη ηθοποιός, γνωστή από τις τηλεοπτικές σειρές «Heroes» και «Nashville», εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις 16 Αυγούστου 2026, σε κατοικία στο Γκρίνβιλ της Νότιας Καρολίνας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, ο Ζακ Χίκερσον ήταν εκείνος που τη βρήκε, ενώ ο αδελφός του βρισκόταν επίσης στο ακίνητο.
Η κλήση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης πραγματοποιήθηκε περίπου στις 13:51 το μεσημέρι, με τους διασώστες να σπεύδουν στο σημείο για να αντιμετωπίσουν περιστατικό καρδιακής ανακοπής. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, η ηθοποιός δεν επανήλθε και ο θάνατός της διαπιστώθηκε στις 14:32.
Ο θάνατος της Πανετιέρ αποδόθηκε επισήμως στις τοξικές επιδράσεις συνδυασμού ουσιών, μεταξύ των οποίων περιλαμβανόταν η φαιντανύλη, ένα εξαιρετικά ισχυρό συνθετικό οπιοειδές.
Σύμφωνα με την ιατροδικαστική υπηρεσία της κομητείας Γκρίνβιλ, οι τοξικολογικές εξετάσεις εντόπισαν επίσης τις ουσίες 4-ANPP, αλπραζολάμη, μεθοκαρβαμόλη και κουετιαπίνη. Οι αρμόδιες Αρχές χαρακτήρισαν τον θάνατο της ηθοποιού ατύχημα, διευκρινίζοντας ότι δεν εντοπίστηκαν τραύματα που να συνέβαλαν στον θάνατό της.Η επίσημη ανακοίνωση για τα αίτια του θανάτου της εκδόθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου, περίπου πέντε εβδομάδες μετά τον εντοπισμό της χωρίς τις αισθήσεις της.
Η Πανετιέρ είχε μιλήσει δημόσια στο παρελθόν για τη μάχη της με την εξάρτηση από το αλκοόλ και τα οπιοειδή, καθώς και για τις δυσκολίες που είχε αντιμετωπίσει στην προσωπική της ζωή.
Η ηθοποιός είχε αποκτήσει μία κόρη, την Κάγια, με τον πρώην σύντροφό της και παγκόσμιο πρωταθλητή πυγμαχίας Βλαντίμιρ Κλίτσκο. Είχε επίσης αναφερθεί στις εμπειρίες της από την εξάρτηση και την επιλόχεια κατάθλιψη, μιλώντας ανοιχτά για τις προσπάθειές της να ανακτήσει τον έλεγχο της ζωής της.
Στο ηχητικό ντοκουμέντο ακούγεται ο Ζακ Χίκερσον, αδελφός του πρώην συντρόφου της ηθοποιού, Μπράιαν Χίκερσον, να προσπαθεί να τη σώσει, ενώ ο τηλεφωνητής της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης τον καθοδηγεί στην εφαρμογή καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ).
Ο διάλογος είναι χαρακτηριστικός καθώς αρχικά ο Ζακ ακούγεται να ρωτά κάποιον, πιθανότατα τον αδελφό του Μπράιαν, αν ξέρει να κάνει ΚΑΡΠΑ.
Newly released 911 audio captures the desperate moments Zach Hickerson, the brother of actress Hayden Panettiere’s former boyfriend Brian Hickerson, discovers actress Hayden Panettiere unresponsive and a dispatcher guides him through CPR. Panettiere's death has been ruled an accident caused by the toxic effects of multiple drugs, including fentanyl, officials said.— CBS News (@CBSNews) October 14, 2026
Στη συνέχεια περιγράφει στον χειριστή του Κέντρου Άμεσης Δράσης πώς μπαίνοντας στο διαμέρισμα βρήκε την κοπέλα του αδελφού του χωρις αισθήσεις. «Αναπνέει;», τον ρωτάει ο χειριστής με τον Ζακ να απαντά αρνητικά. «Όχι» ακούγεται να λέει ιδιαίτερα στρεσαρισμένος, ενώ από το Κέντρο του λένε ότι θα πρέπει να κάνει ΚΑΡΠΑ και να βάλει το τηλέφωνο σε ανοιχτή ακρόαση για να τον καθοδηγήσουν. «Πόσες φορές να το κάνω;», ρωτάει, με τον χειριστή να του απαντά «500 φορές ή μέχρι να επανέλθει», ενώ τον ενημερώνει ότι ασθενοφόρο με διασώστες έρχονται τάχιστα στο σημείο.
Η 36χρονη ηθοποιός, γνωστή από τις τηλεοπτικές σειρές «Heroes» και «Nashville», εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις 16 Αυγούστου 2026, σε κατοικία στο Γκρίνβιλ της Νότιας Καρολίνας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, ο Ζακ Χίκερσον ήταν εκείνος που τη βρήκε, ενώ ο αδελφός του βρισκόταν επίσης στο ακίνητο.
Η κλήση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης πραγματοποιήθηκε περίπου στις 13:51 το μεσημέρι, με τους διασώστες να σπεύδουν στο σημείο για να αντιμετωπίσουν περιστατικό καρδιακής ανακοπής. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, η ηθοποιός δεν επανήλθε και ο θάνατός της διαπιστώθηκε στις 14:32.
Ο θάνατος της Πανετιέρ αποδόθηκε επισήμως στις τοξικές επιδράσεις συνδυασμού ουσιών, μεταξύ των οποίων περιλαμβανόταν η φαιντανύλη, ένα εξαιρετικά ισχυρό συνθετικό οπιοειδές.
Τι έδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις
Σύμφωνα με την ιατροδικαστική υπηρεσία της κομητείας Γκρίνβιλ, οι τοξικολογικές εξετάσεις εντόπισαν επίσης τις ουσίες 4-ANPP, αλπραζολάμη, μεθοκαρβαμόλη και κουετιαπίνη. Οι αρμόδιες Αρχές χαρακτήρισαν τον θάνατο της ηθοποιού ατύχημα, διευκρινίζοντας ότι δεν εντοπίστηκαν τραύματα που να συνέβαλαν στον θάνατό της.Η επίσημη ανακοίνωση για τα αίτια του θανάτου της εκδόθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου, περίπου πέντε εβδομάδες μετά τον εντοπισμό της χωρίς τις αισθήσεις της.
Η Πανετιέρ είχε μιλήσει δημόσια στο παρελθόν για τη μάχη της με την εξάρτηση από το αλκοόλ και τα οπιοειδή, καθώς και για τις δυσκολίες που είχε αντιμετωπίσει στην προσωπική της ζωή.
Οι δύσκολες στιγμές της ηθοποιού
Η ηθοποιός είχε αποκτήσει μία κόρη, την Κάγια, με τον πρώην σύντροφό της και παγκόσμιο πρωταθλητή πυγμαχίας Βλαντίμιρ Κλίτσκο. Είχε επίσης αναφερθεί στις εμπειρίες της από την εξάρτηση και την επιλόχεια κατάθλιψη, μιλώντας ανοιχτά για τις προσπάθειές της να ανακτήσει τον έλεγχο της ζωής της.
Η δημοσιοποίηση της κλήσης στο 911 επαναφέρει στο προσκήνιο τις τελευταίες στιγμές της 36χρονης ηθοποιού και τις απεγνωσμένες προσπάθειες που έγιναν για να σωθεί, ενώ η αστυνομική έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου της παρέμενε σε εξέλιξη μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της νεκροψίας.
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