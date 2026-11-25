Ο Βρετανός τουρίστας κρύφτηκε για δύο ώρες μέσα στον κορμό δέντρου για να γλιτώσει από την επίθεση αγέλης 15 ελεφάντων – Νεκρός ένας Ελβετός, τραυματίστηκαν και άλλοι πεζοπόροι





Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, όταν έξι πεζοπόροι, τέσσερις Βρετανοί, ένας Αμερικανός και ένας Ελβετός, κατέβαιναν από το όρος Καμερούν, το υψηλότερο βουνό της Δυτικής και Κεντρικής Αφρικής. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής τους συνάντησαν περίπου 15 ελέφαντες του αφρικανικού δάσους, ανάμεσά τους και μικρά.







Άκουγε τις κραυγές των υπόλοιπων πεζοπόρων Ο Βρετανός περιέγραψε σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό ότι είδε τους



Όπως είπε, ο ίδιος παρέμεινε κρυμμένος για περίπου δύο ώρες, μέχρι να υποχωρήσει ο κίνδυνος.





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Νεκρός ο Ελβετός τουρίστας – Τραυματίστηκε και Βρετανός Θύμα της επίθεσης ήταν ο Ελβετός Throo Alain Mathieu Han, ο οποίος, στην προσπάθειά του να διαφύγει, έπεσε σε ένα χαντάκι και δέχθηκε επίθεση από τους ελέφαντες. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των επιζώντων, ένα από τα ζώα άρπαξε με την προβοσκίδα του τον ξεναγό της ομάδας και τον πέταξε πάνω στον ήδη τραυματισμένο άνδρα.



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Ένας Βρετανός πεζοπόρος τραυματίστηκε επίσης από τα ζώα, χωρίς να διατρέχει, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κίνδυνο για τη ζωή του. Δύο ακόμη άτομα χρειάστηκαν περίθαλψη στο περιφερειακό νοσοκομείο της Λίμπε.



Δασοφύλακες του Εθνικού Πάρκου του όρους Καμερούν, με τη συνδρομή στρατιωτών, έφτασαν στο σημείο και βοήθησαν τους επιζώντες να επιστρέψουν με ασφάλεια στο χωριό Μπακινγκίλι.



Το όρος Καμερούν είναι ενεργό ηφαίστειο, με υψόμετρο περίπου 4.100 μέτρων, και αποτελεί δημοφιλή προορισμό για πεζοπορία. Στην περιοχή βρίσκεται πληθυσμός αφρικανικών ελεφάντων του δάσους, ένα είδος που χαρακτηρίζεται ως κρίσιμα απειλούμενο.



Ένας Βρετανός τουρίστας αναγκάστηκε να κρυφτεί για δύο ώρες μέσα σε έναν κούφιο κορμό δέντρου, προσπαθώντας να σωθεί από αγέλη ελεφάντων που επιτέθηκε σε ομάδα πεζοπόρων στο όρος Καμερούν , στην Κεντρική Αφρική. Από την επίθεση έχασε τη ζωή του ένας Ελβετός τουρίστας, ενώ τραυματίστηκαν και άλλοι συμμετέχοντες στην εκδρομή.Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, όταν έξι πεζοπόροι, τέσσερις Βρετανοί, ένας Αμερικανός και ένας Ελβετός, κατέβαιναν από το όρος Καμερούν, το υψηλότερο βουνό της Δυτικής και Κεντρικής Αφρικής. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής τους συνάντησαν περίπου 15 ελέφαντες του αφρικανικού δάσους, ανάμεσά τους και μικρά.Όταν τα ζώα άρχισαν να κινούνται απειλητικά προς το μέρος τους και στη συνέχεια να τους καταδιώκουν, τα μέλη της ομάδας διασκορπίστηκαν προσπαθώντας να βρουν καταφύγιο. Ορισμένοι σκαρφάλωσαν σε δέντρα, ενώ ένας από τους Βρετανούς κατευθύνθηκε προς την αντίθετη πλευρά και κρύφτηκε μέσα σε έναν κούφιο κορμό δέντρου.Ο Βρετανός περιέγραψε σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό ότι είδε τους ελέφαντες να πλησιάζουν και κατάλαβε ότι έπρεπε να απομακρυνθεί από το μονοπάτι. Αρχικά, όπως ανέφερε, άκουσε κραυγές και πίστεψε ότι προέρχονταν από τους οδηγούς της εκδρομής, οι οποίοι προσπαθούσαν να τρομάξουν τα ζώα και να τα απομακρύνουν. Στη συνέχεια όμως αντιλήφθηκε ότι οι φωνές προέρχονταν από τους ίδιους τους πεζοπόρους που δέχονταν την επίθεση.Όπως είπε, ο ίδιος παρέμεινε κρυμμένος για περίπου δύο ώρες, μέχρι να υποχωρήσει ο κίνδυνος.Θύμα της επίθεσης ήταν ο Ελβετός Throo Alain Mathieu Han, ο οποίος, στην προσπάθειά του να διαφύγει, έπεσε σε ένα χαντάκι και δέχθηκε επίθεση από τους ελέφαντες. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των επιζώντων, ένα από τα ζώα άρπαξε με την προβοσκίδα του τον ξεναγό της ομάδας και τον πέταξε πάνω στον ήδη τραυματισμένο άνδρα.Όταν οι υπόλοιποι πεζοπόροι κατάφεραν να τον εντοπίσουν, ο Ελβετός ήταν ακόμη ζωντανός, είχε τραυματιστεί σοβαρά στο χέρι και έφερε έντονο τραυματισμό στο μάτι. Οι διασώστες κατασκεύασαν ένα αυτοσχέδιο φορείο και επιχείρησαν να τον μεταφέρουν από το βουνό, ωστόσο ο άνδρας κατέληξε κατά τη διάρκεια της διαδρομής.Ένας Βρετανός πεζοπόρος τραυματίστηκε επίσης από τα ζώα, χωρίς να διατρέχει, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κίνδυνο για τη ζωή του. Δύο ακόμη άτομα χρειάστηκαν περίθαλψη στο περιφερειακό νοσοκομείο της Λίμπε.Δασοφύλακες του Εθνικού Πάρκου του όρους Καμερούν, με τη συνδρομή στρατιωτών, έφτασαν στο σημείο και βοήθησαν τους επιζώντες να επιστρέψουν με ασφάλεια στο χωριό Μπακινγκίλι.Το όρος Καμερούν είναι ενεργό ηφαίστειο, με υψόμετρο περίπου 4.100 μέτρων, και αποτελεί δημοφιλή προορισμό για πεζοπορία. Στην περιοχή βρίσκεται πληθυσμός αφρικανικών ελεφάντων του δάσους, ένα είδος που χαρακτηρίζεται ως κρίσιμα απειλούμενο.

Το εθνικό πάρκο δημιουργήθηκε το 2009 με στόχο την προστασία των ζώων, ωστόσο η επέκταση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και η απώλεια δασικών εκτάσεων έχουν εντείνει τις συγκρούσεις με τις τοπικές κοινότητες.



Οι κάτοικοι των γύρω χωριών έχουν καταγγείλει επανειλημμένα ζημιές σε καλλιέργειες και περιστατικά κατά τα οποία ελέφαντες πλησιάζουν κατοικημένες περιοχές και δρόμους. Αντίστοιχο θανατηφόρο περιστατικό είχε σημειωθεί το 2022, όταν έχασε τη ζωή του δασοφύλακας.



Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι προσέφερε βοήθεια σε Βρετανούς υπηκόους που τραυματίστηκαν στο περιστατικό.