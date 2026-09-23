Χέιντεν Πενετιέρ: Τη βρήκαν μπρούμυτα πάνω σε κρεβάτι, είχε λιωμένα χάπια δίπλα της, τι αποκαλύπτει η ιατροδικαστική έκθεση
Χέιντεν Πενετιέρ: Τη βρήκαν μπρούμυτα πάνω σε κρεβάτι, είχε λιωμένα χάπια δίπλα της, τι αποκαλύπτει η ιατροδικαστική έκθεση
Η ηθοποιός πέθανε από τις τοξικές επιδράσεις της φαιντανύλης και άλλων ουσιών, λίγο πριν γιορτάσει τα 37α γενέθλιά της
Νέα στοιχεία για τον αιφνίδιο θάνατο της Χέιντεν Πανετιέρ από υπερβολική δόση ναρκωτικών έρχονται στο φως μέσα από την ιατροδικαστική έκθεση.
Η Πανετιέρ πέθανε σε ηλικία 36 ετών στις 16 Αυγούστου, σε κατοικία στο Γκρίνβιλ της Νότιας Καρολίνας, όπου βρίσκονταν ο πρώην σύντροφός της, Μπράιαν Χίκερσον, και ο αδελφός του, Ζακ. Και οι δύο ήταν παρόντες όταν διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Αφού επιβεβαιώθηκε ότι η Πανετιέρ πέθανε από τις «τοξικές επιδράσεις» πολλαπλών ουσιών, μεταξύ των οποίων και φαιντανύλη, η ιατροδικαστική υπηρεσία της κομητείας Γκρίνβιλ αποκάλυψε ότι κοντά στη σορό της βρέθηκαν λιωμένα χάπια που είχαν παρασκευαστεί παράνομα και περιείχαν φαιντανύλη. Επιπλέον, λευκή σκόνη εντοπίστηκε μέσα σε θήκη γυαλιών ηλίου, η οποία βρισκόταν στη βαλίτσα της ηθοποιού.
Σύμφωνα με την έκθεση, την οποία εξασφάλισε το TMZ, η Πανετιέρ βρέθηκε μπρούμυτα πάνω σε καναπέ, με σταυρωμένα τα πόδια. Το σώμα της είχε πάρει «βαθύ μωβ» χρώμα, ενώ τα δύο αδέλφια προσπαθούσαν χωρίς επιτυχία να την ξυπνήσουν.
Η έκθεση αναφέρει ότι ανώτερος βοηθός ιατροδικαστή έφτασε σε κατάλυμα Airbnb στο Γκρίνβιλ, όπου η ηθοποιός διέμενε μαζί με τα δύο αδέλφια. Ένας από τους δύο, των οποίων τα ονόματα έχουν απαλειφθεί από την έκθεση, είπε ότι είδε την Πανετιέρ να βάφεται στις 10:30 το πρωί της ημέρας που πέθανε.
Ο ίδιος δήλωσε ότι στη συνέχεια «επέστρεψε στο κρεβάτι και αργότερα ξύπνησε από ένα χτύπημα στην πόρτα». Λίγες στιγμές αργότερα, τα δύο αδέλφια βρήκαν την Πανετιέρ χωρίς τις αισθήσεις της. Σύμφωνα με την έκθεση, ο ερευνητής βρήκε «μπλε λιωνένα χάπια, τα οποία βρέθηκαν θετικά σε φαιντανύλη, μαζί με ένα καλαμάκι πάνω σε τραπέζι, καθώς και λευκή σκόνη μέσα σε θήκη γυαλιών ηλίου στη βαλίτσα της».
Ο Μπράιαν της χορήγησε δύο δόσεις Narcan και στη συνέχεια κάλεσε το 911. Η βοηθός ιατροδικαστή σημειώνει ότι ένας από τους δύο αδελφούς της είπε πως «δεν ήταν βέβαιος αν η Χέιντεν είχε κάνει χρήση παράνομων ουσιών τις τελευταίες δύο ημέρες, επειδή ήταν πολύ καλή στο να τις κρύβει».
Στο πλαίσιο της έρευνας κατέθεσε και ο πατέρας της Πανετιέρ. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Σκιπ Πανετιέρ, η ηθοποιός σχεδίαζε να γιορτάσει τα 37α γενέθλιά της στις 21 Αυγούστου στο Γκρίνβιλ, ενώ στη συνέχεια σκόπευε να συναντήσει στη Γερμανία την κόρη της, η οποία ζει ωστόσο με τον πατέρα της στην Ουκρανία,
Η Πανετιέρ πέθανε σε ηλικία 36 ετών στις 16 Αυγούστου, σε κατοικία στο Γκρίνβιλ της Νότιας Καρολίνας, όπου βρίσκονταν ο πρώην σύντροφός της, Μπράιαν Χίκερσον, και ο αδελφός του, Ζακ. Και οι δύο ήταν παρόντες όταν διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Αφού επιβεβαιώθηκε ότι η Πανετιέρ πέθανε από τις «τοξικές επιδράσεις» πολλαπλών ουσιών, μεταξύ των οποίων και φαιντανύλη, η ιατροδικαστική υπηρεσία της κομητείας Γκρίνβιλ αποκάλυψε ότι κοντά στη σορό της βρέθηκαν λιωμένα χάπια που είχαν παρασκευαστεί παράνομα και περιείχαν φαιντανύλη. Επιπλέον, λευκή σκόνη εντοπίστηκε μέσα σε θήκη γυαλιών ηλίου, η οποία βρισκόταν στη βαλίτσα της ηθοποιού.
Σύμφωνα με την έκθεση, την οποία εξασφάλισε το TMZ, η Πανετιέρ βρέθηκε μπρούμυτα πάνω σε καναπέ, με σταυρωμένα τα πόδια. Το σώμα της είχε πάρει «βαθύ μωβ» χρώμα, ενώ τα δύο αδέλφια προσπαθούσαν χωρίς επιτυχία να την ξυπνήσουν.
Harrowing new details about Hayden Panettiere death scene emerge in devastating report... after actress' cause of death was revealed https://t.co/uaOziTg7t4— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 23, 2026
Ο ίδιος δήλωσε ότι στη συνέχεια «επέστρεψε στο κρεβάτι και αργότερα ξύπνησε από ένα χτύπημα στην πόρτα». Λίγες στιγμές αργότερα, τα δύο αδέλφια βρήκαν την Πανετιέρ χωρίς τις αισθήσεις της. Σύμφωνα με την έκθεση, ο ερευνητής βρήκε «μπλε λιωνένα χάπια, τα οποία βρέθηκαν θετικά σε φαιντανύλη, μαζί με ένα καλαμάκι πάνω σε τραπέζι, καθώς και λευκή σκόνη μέσα σε θήκη γυαλιών ηλίου στη βαλίτσα της».
Ο Μπράιαν της χορήγησε δύο δόσεις Narcan και στη συνέχεια κάλεσε το 911. Η βοηθός ιατροδικαστή σημειώνει ότι ένας από τους δύο αδελφούς της είπε πως «δεν ήταν βέβαιος αν η Χέιντεν είχε κάνει χρήση παράνομων ουσιών τις τελευταίες δύο ημέρες, επειδή ήταν πολύ καλή στο να τις κρύβει».
Στο πλαίσιο της έρευνας κατέθεσε και ο πατέρας της Πανετιέρ. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Σκιπ Πανετιέρ, η ηθοποιός σχεδίαζε να γιορτάσει τα 37α γενέθλιά της στις 21 Αυγούστου στο Γκρίνβιλ, ενώ στη συνέχεια σκόπευε να συναντήσει στη Γερμανία την κόρη της, η οποία ζει ωστόσο με τον πατέρα της στην Ουκρανία,
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