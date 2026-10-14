Λεπέν και Μελανσόν αυξάνουν τη δυναμική τους ενόψει των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία
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Λεπέν και Μελανσόν αυξάνουν τη δυναμική τους ενόψει των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία

Οι μετρήσεις τους έγιναν με βάση το σενάριο ότι αναμετρώνται με έναν κεντρώο υποψήφιο, είτε τον Εντουάρ Φιλίπ είτε τον Γκαμπριέλ Ατάλ

Λεπέν και Μελανσόν αυξάνουν τη δυναμική τους ενόψει των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία
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Η αρχηγός της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν και ο αντίπαλός της από τη ριζοσπαστική Αριστερά Ζαν-Λικ Μελανσόν αυξάνουν τη δυναμική τους ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη.

Είναι μια ένδειξη της αυξανόμενης πόλωσης του πολιτικού τοπίου στη Γαλλία καθώς ο χρόνος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στην εξουσία οδεύει προς το τέλος.

Η Λεπέν φέρεται να προηγείται στον πρώτο γύρο των εκλογών με ποσοστό 37% ή 38%, ανάλογα με τα σενάρια που εξετάστηκαν από την εταιρεία δημοσκοπήσεων Odoxa σε έρευνα που διεξήχθη σε δείγμα 12.000 ατόμων μεταξύ 24ης Σεπτεμβρίου και 7ης Οκτωβρίου. Ο Μελανσόν έρχεται δεύτερος με ποσοστό 18% ή 18,5% και στα δύο σενάρια.

Οι μετρήσεις τους έγιναν με βάση το σενάριο ότι οι δύο υποψήφιοι αναμετρώνται με έναν κεντρώο υποψήφιο, είτε τον Εντουάρ Φιλίπ είτε τον Γκαμπριέλ Ατάλ, αμφότεροι πρώην πρωθυπουργοί υπό τον Εμανουέλ Μακρόν. Ο Φιλίπ εκτιμάται ότι θα μπορούσε να συγκεντρώσει το 17% των ψήφων, ενώ ο Ατάλ μόλις το 11%.

Η Λεπέν εκτιμάται ότι θα μπορούσε να επικρατήσει εύκολα του Μελανσόν στον δεύτερο γύρο, ενώ θα επικρατούσε -έστω και με μικρότερη διαφορά- ακόμη κι αν ερχόταν αντιμέτωπη με τον Φιλίπ.

Η αυξανόμενη έλλειψη δημοτικότητας του Μακρόν καθώς ολοκληρώνει τις δύο προεδρικές του θητείες, έχει συρρικνώσει τον πολιτικό χώρο του Κέντρου στη Γαλλία.

Ο Μελανσόν έχει ήδη θέσει τρεις φορές υποψηφιότητα για πρόεδρος (το 2012, το 2017 και το 2022), αλλά δεν έχει καταφέρει ποτέ να φθάσει στον δεύτερο γύρο. Η Λεπέν έχει επίσης υπάρξει υποψήφια αυτές τις τρεις φορές. Το 2017 και το 2022 πήγε στον δεύτερο γύρο, αλλά ηττήθηκε από τον Μακρόν.

Ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών έχει προγραμματιστεί για τις 18 Απριλίου και ο καθοριστικός δεύτερος γύρος για τις 2 Μαΐου.
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