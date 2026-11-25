Στο κυβερνητικό πρόγραμμα της Φοιτητικής Λίστας περιλαμβάνονται σημαντικές παρεμβάσεις στο τηλεοπτικό τοπίο, αλλαγές στην αγορά εργασίας, καθώς και αναπροσανατολισμός της εξωτερικής πολιτικής της χώρας





Όπως αναφέρει το







Τέλος στις ζωντανές μεταδόσεις ριάλιτι Σύμφωνα με τις προτάσεις που δημοσιεύθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα της παράταξης, τα κανάλια της επίγειας τηλεόρασης δεν θα επιτρέπεται να μεταδίδουν ζωντανά τηλεοπτικά ριάλιτι, ενώ οι επαναλήψεις και οι συμπληρωματικές εκπομπές που σχετίζονται με αυτά θα συνυπολογίζονται στο ανώτατο ημερήσιο όριο των 45 λεπτών.



Παράλληλα, οι τηλεοπτικοί σταθμοί θα υποχρεούνται να διακόπτουν τη μετάδοση των συγκεκριμένων προγραμμάτων σε περίπτωση εκδήλωσης περιστατικών βίας, ρητορικής μίσους ή απειλών.







Η «Φοιτητική Λίστα» θεωρεί ότι τα συγκεκριμένα τηλεοπτικά προγράμματα αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα της κουλτούρας βίας που, κατά την εκτίμησή της, καλλιεργήθηκε κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Βούτσιτς. Επί σειρά ετών, εξάλλου, σερβικοί ενημερωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί επικρίνονταν για την ευνοϊκή κάλυψη της κυβέρνησης.



Τετραήμερη εργασία με 32 ώρες και χωρίς μείωση μισθών Η νέα πολιτική ηγεσία της Σερβίας, η οποία έχει επιλέξει να λειτουργεί χωρίς ιεραρχική δομή και χωρίς επικεφαλής, βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία προσαρμογής στις απαιτήσεις της διακυβέρνησης της χώρας μετά την εκλογική της νίκη.



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«Θα περιορίσουμε τις υπερωρίες σε οκτώ ώρες εβδομαδιαίως και τον συνολικό ημερήσιο χρόνο εργασίας σε 12 ώρες», αναφέρεται στην ιστοσελίδα της παράταξης.



«Οι εργοδότες που το επιθυμούν θα μπορούν να καθιερώσουν τετραήμερη εβδομάδα εργασίας, με 32 ώρες πλήρους απασχόλησης, διατηρώντας αμετάβλητους τους μισθούς των εργαζομένων».



Στροφή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και απομάκρυνση από τη Μόσχα Σημαντικές αλλαγές σχεδιάζονται και στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, με τη «Φοιτητική Λίστα» να επιδιώκει τη σταδιακή απομάκρυνση της Σερβίας από τη Ρωσία, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο διεξαγωγής δημοψηφίσματος σχετικά με την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.



Δραστικό περιορισμό της προβολής τηλεοπτικών ριάλιτι, με ανώτατη διάρκεια μετάδοσης τα 45 λεπτά ημερησίως και προβολή αποκλειστικά μετά τις 11 το βράδυ στα κανάλια της επίγειας τηλεόρασης και τετραήμερη εργασία χωρίς μείωση μισθών, σχεδιάζει η νέα κυβέρνηση της Σερβίας , η οποία προέκυψε από το φοιτητικό κίνημα που επικράτησε στις εκλογές του Οκτωβρίου.Όπως αναφέρει το CBS , η πολιτική παράταξη « Φοιτητική Λίστα », η οποία έβαλε τέλος στην πολυετή κυριαρχία του Αλεξάνταρ Βούτσιτς, στενού συμμάχου του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, είχε δεσμευτεί προεκλογικά να καταπολεμήσει τη διαφθορά στη βαλκανική χώρα.Στο κυβερνητικό της πρόγραμμα περιλαμβάνονται σημαντικές παρεμβάσεις στο τηλεοπτικό τοπίο, αλλαγές στην αγορά εργασίας, καθώς και αναπροσανατολισμός της εξωτερικής πολιτικής της Σερβίας.Σύμφωνα με τις προτάσεις που δημοσιεύθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα της παράταξης, τα κανάλια της επίγειας τηλεόρασης δεν θα επιτρέπεται να μεταδίδουν ζωντανά τηλεοπτικά ριάλιτι, ενώ οι επαναλήψεις και οι συμπληρωματικές εκπομπές που σχετίζονται με αυτά θα συνυπολογίζονται στο ανώτατο ημερήσιο όριο των 45 λεπτών.Παράλληλα, οι τηλεοπτικοί σταθμοί θα υποχρεούνται να διακόπτουν τη μετάδοση των συγκεκριμένων προγραμμάτων σε περίπτωση εκδήλωσης περιστατικών βίας, ρητορικής μίσους ή απειλών.Από τους περιορισμούς θα εξαιρούνται τα συνδρομητικά τηλεοπτικά κανάλια, τα οποία θα μπορούν να συνεχίσουν να προβάλλουν εκπομπές ριάλιτι χωρίς να υπόκεινται στους νέους κανόνες.Η «Φοιτητική Λίστα» θεωρεί ότι τα συγκεκριμένα τηλεοπτικά προγράμματα αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα της κουλτούρας βίας που, κατά την εκτίμησή της, καλλιεργήθηκε κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Βούτσιτς. Επί σειρά ετών, εξάλλου, σερβικοί ενημερωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί επικρίνονταν για την ευνοϊκή κάλυψη της κυβέρνησης.Η νέα πολιτική ηγεσία της Σερβίας, η οποία έχει επιλέξει να λειτουργεί χωρίς ιεραρχική δομή και χωρίς επικεφαλής, βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία προσαρμογής στις απαιτήσεις της διακυβέρνησης της χώρας μετά την εκλογική της νίκη.Εκτός από τις παρεμβάσεις στην τηλεόραση, στις προτεραιότητές της περιλαμβάνεται η βελτίωση των συνθηκών εργασίας, με την προώθηση της δυνατότητας καθιέρωσης τετραήμερης εβδομάδας εργασίας χωρίς περικοπές στις αποδοχές των εργαζομένων.«Θα περιορίσουμε τις υπερωρίες σε οκτώ ώρες εβδομαδιαίως και τον συνολικό ημερήσιο χρόνο εργασίας σε 12 ώρες», αναφέρεται στην ιστοσελίδα της παράταξης.«Οι εργοδότες που το επιθυμούν θα μπορούν να καθιερώσουν τετραήμερη εβδομάδα εργασίας, με 32 ώρες πλήρους απασχόλησης, διατηρώντας αμετάβλητους τους μισθούς των εργαζομένων».Σημαντικές αλλαγές σχεδιάζονται και στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, με τη «Φοιτητική Λίστα» να επιδιώκει τη σταδιακή απομάκρυνση της Σερβίας από τη Ρωσία, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο διεξαγωγής δημοψηφίσματος σχετικά με την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στις 12 Νοεμβρίου, κατά την πρώτη ομιλία εκπροσώπου της παράταξης ενώπιον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο νεοεκλεγείς βουλευτής Αλεξάνταρ Μπάουτσαλ δήλωσε ότι η νέα πολιτική ηγεσία θα εντείνει τις προσπάθειές της για την εκπλήρωση των ενδιάμεσων κριτηρίων ένταξης στην ΕΕ.



«Η ευρωπαϊκή πορεία είναι μια πορεία μεταρρυθμίσεων: ενίσχυσης των ευρωπαϊκών αξιών, οικοδόμησης λειτουργικών θεσμών και ενός πραγματικού συστήματος κράτους δικαίου, ανάπτυξης μιας βιώσιμης οικονομίας ενσωματωμένης στην ευρωπαϊκή αγορά», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Η νέα κυβέρνηση δεν σκοπεύει, πάντως, να προχωρήσει σε πλήρη ρήξη με τη Μόσχα, καθώς επιθυμεί τη διατήρηση των διμερών σχέσεων με τη Ρωσία.



Στις σχεδιαζόμενες αλλαγές της εξωτερικής πολιτικής περιλαμβάνεται επίσης ο τερματισμός του εμπορίου όπλων μεταξύ Σερβίας και Ισραήλ.



Οι προτάσεις της νέας πολιτικής ηγεσίας αποτυπώνουν την πρόθεσή της να αναθεωρήσει βασικές επιλογές της προηγούμενης κυβέρνησης, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στις διεθνείς της σχέσεις.