Η δίκη έχει πολιτικά κίνητρα και αποσκοπεί στον αποκλεισμό από την πολιτική ζωή, είπε ο Ιμάμογλου στην απολογία του

Η διαδικασία ενώπιον του 33ου Κακουργιοδικείου Κωνσταντινούπολης, στις φυλακές της Σηλυβρίας, έχει προγραμματιστεί να συνεχιστεί με την απολογία του Ιμάμογλου και τις τοποθετήσεις των δικηγόρων του έως και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου