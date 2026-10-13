CNN: Ο Λευκός Οίκος απέπεμψε σε «ζωντανή μετάδοση» την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, όλο το παρασκήνιο
CNN: Ο Λευκός Οίκος απέπεμψε σε «ζωντανή μετάδοση» την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, όλο το παρασκήνιο
Το χρονικό της αποχώρησης από τα πρώτα δημοσιεύματα στα τηλεφωνήματα που έκανε η πρώην πλέον πρέσβης για να βρει συμμάχους - Η ενόχληση Ρούμπιο, η βεβαιότητα ότι δεν θα απολυθεί
Δεν πέρασε ούτε μία εβδομάδα από την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και λίγες περισσότερες ημέρες από τα πρώτα δημοσιεύματα και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, εκδιώχτηκε από την πρεσβεία της Αθήνας.
Και μάλιστα, ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ είχε εκφραστεί δημόσια με τον γνωστό άμεσο τρόπο του κατά της παραμονής της Γκιλφόιλ στην πρεσβυτική κατοικία.
Μετά την ανακοίνωση της αποπομπής, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε ένα βήμα πιο πέρα δηλώνοντας ότι η Γκιλφόιλ δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του, «απλώς έβγαινε πριν από πολύ καιρό» με τον γιο του, τον Ντόναλντ Τζούνιορ.
Το CNN σε ρεπορτάζ του για τα παρασκήνια της αποπομπής τονίζει ότι είναι η παραίτηση και η πτώση μιας εξέχουσας φιγούρας του κινήματος MAGA, με στενούς δεσμούς με τον πρόεδρο. «Ουσιαστικά απολύθηκε σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση», ανέφερε μία πηγή.
Η απομάκρυνση της Γκιλφόιλ έρχεται μετά από δημοσιεύματα για χρήματα που ζήτησε σε αντάλλαγμα για την παροχή πρόσβασης και άλλες διευκολύνσεις. Οι δικηγόροι της Γκιλφοίλ έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες σχετικά με τα χρήματα ενώ δήλωσαν ότι οι αναφορές για τα ταξίδια της ήταν παραπλανητικές.
Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα, ο Ρούμπιο εξήρε την Γκιλφόιλ και απέκρουσε ερωτήσεις σχετικά με τις αναφορές για την ανάρμοστη συμπεριφορά της. «Περιφέρεστε νομίζοντας ότι, επειδή κάποια πηγή σας είπε κάτι και το δημοσιεύσατε, αυτό είναι το ευαγγέλιο. Δεν είναι το ευαγγέλιο. Δεν είναι το ευαγγέλιο για μένα. Δεν λειτουργούμε έτσι», δήλωσε ο Ρούμπιο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο του για να αναχωρήσει από τη χώρα, με τη Γκιλφόιλ να τον παρακολουθεί.
Ενώ τα δημοσιεύματα έρχονταν το ένα μετά το άλλο και αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης είχαν εκφράσει δημόσια την ενόχλησή τους, η ίδια το Σαββατοκύριακο φαινόταν απρόθυμη να παραιτηθεί, γράφει το CNN. Και μάλιστα, δεν πίστευε ούτε ότι θα απολυθεί.
Αντί για αυτό προσπαθούσε να συγκεντρώσει υποστήριξη από αξιωματούχους της κυβέρνησης, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα. Την ίδια ώρα είχε αρχίσει να επικοινωνεί με συμμάχους εντός και γύρω από την κυβέρνηση, ζητώντας βοήθεια για να διαχειριστεί την υπόθεση.
Η γραμμή της Γκιλφόιλ ήταν ότι οι δημοσιογραφικές αναφορές ήταν ανακριβείς και ότι τρίτα πρόσωπα στην υπόθεσή της έλεγαν ψέμματα.
Ωστόσο, συνεχίζει το CNN, οι προσπάθειές της δεν κατάφεραν να κατευνάσουν τις εντάσεις που προκάλεσαν οι αναφορές. Eιδικά ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ήταν πρόθυμος να την δει να φεύγει, ανέφεραν οι γνωρίζοντες την υπόθεση.
Χθες Δευτέρα ο Τραμπ έκανε την πρώτη αναφορά: «Δεν μου άρεσε αυτό που διάβασα», είπε και πρόσθεσε ότι δεν είχε μιλήσει προσωπικά με τη Γκιλφόιλ.
Και μάλιστα, ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ είχε εκφραστεί δημόσια με τον γνωστό άμεσο τρόπο του κατά της παραμονής της Γκιλφόιλ στην πρεσβυτική κατοικία.
Μετά την ανακοίνωση της αποπομπής, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε ένα βήμα πιο πέρα δηλώνοντας ότι η Γκιλφόιλ δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του, «απλώς έβγαινε πριν από πολύ καιρό» με τον γιο του, τον Ντόναλντ Τζούνιορ.
Trump:— Clash Report (@clashreport) October 13, 2026
Kimberly Guilfoyle was not a member of my family. I guess she dated my son a long time ago, but she wasn't.
She was doing a good job, but we didn't like what we were reading. pic.twitter.com/G1Cj1bqhCD
Η απομάκρυνση της Γκιλφόιλ έρχεται μετά από δημοσιεύματα για χρήματα που ζήτησε σε αντάλλαγμα για την παροχή πρόσβασης και άλλες διευκολύνσεις. Οι δικηγόροι της Γκιλφοίλ έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες σχετικά με τα χρήματα ενώ δήλωσαν ότι οι αναφορές για τα ταξίδια της ήταν παραπλανητικές.
Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα, ο Ρούμπιο εξήρε την Γκιλφόιλ και απέκρουσε ερωτήσεις σχετικά με τις αναφορές για την ανάρμοστη συμπεριφορά της. «Περιφέρεστε νομίζοντας ότι, επειδή κάποια πηγή σας είπε κάτι και το δημοσιεύσατε, αυτό είναι το ευαγγέλιο. Δεν είναι το ευαγγέλιο. Δεν είναι το ευαγγέλιο για μένα. Δεν λειτουργούμε έτσι», δήλωσε ο Ρούμπιο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο του για να αναχωρήσει από τη χώρα, με τη Γκιλφόιλ να τον παρακολουθεί.
Ενώ τα δημοσιεύματα έρχονταν το ένα μετά το άλλο και αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης είχαν εκφράσει δημόσια την ενόχλησή τους, η ίδια το Σαββατοκύριακο φαινόταν απρόθυμη να παραιτηθεί, γράφει το CNN. Και μάλιστα, δεν πίστευε ούτε ότι θα απολυθεί.
Αντί για αυτό προσπαθούσε να συγκεντρώσει υποστήριξη από αξιωματούχους της κυβέρνησης, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα. Την ίδια ώρα είχε αρχίσει να επικοινωνεί με συμμάχους εντός και γύρω από την κυβέρνηση, ζητώντας βοήθεια για να διαχειριστεί την υπόθεση.
Η γραμμή της Γκιλφόιλ ήταν ότι οι δημοσιογραφικές αναφορές ήταν ανακριβείς και ότι τρίτα πρόσωπα στην υπόθεσή της έλεγαν ψέμματα.
Ωστόσο, συνεχίζει το CNN, οι προσπάθειές της δεν κατάφεραν να κατευνάσουν τις εντάσεις που προκάλεσαν οι αναφορές. Eιδικά ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ήταν πρόθυμος να την δει να φεύγει, ανέφεραν οι γνωρίζοντες την υπόθεση.
Χθες Δευτέρα ο Τραμπ έκανε την πρώτη αναφορά: «Δεν μου άρεσε αυτό που διάβασα», είπε και πρόσθεσε ότι δεν είχε μιλήσει προσωπικά με τη Γκιλφόιλ.
Ο πρόεδρος δήλωσε ακόμη ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να απολύσει την Γκιλφόιλ. «Το εξετάζουμε — ναι. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι», είπε στους δημοσιογράφους καθώς έφευγε από τον Λευκό Οίκο.
Μετά την αποπομπή δια στόματος της νέας εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, η Γκιλφόιλ προσπάθησε να δείξει ότι παραμένει πιστή στον Τραμπ και το όραμά του «Να γίνει ξανά μεγάλη η Αμερική».
Αλλά και στην μακροσκελή ανάρτησή της στο X, χωρίς να χρησιμοποιήσει τη λέξη «παραίτηση», είπε ότι θητεία της «ίσως πλησιάζει στο τέλος της», ενώ αμφισβήτησε τις πρόσφατες κατηγορίες εναντίον της.
«Σκοπεύω να υπερασπιστώ σθεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου», έγραψε.
Ο Γενικός Επιθεωρητής του υπουργείου Εξωτερικών έχει αρχίσει να εξετάζει τις καταγγελίες σε βάρος της Γκιλφόιλ. Το έργο του είναι μακρύ και μπορεί να ολοκληρωθεί σε ένα χρόνο ή και περισσότερο. Δυσκολότερη θα είναι πάντως η κατάσταση για την πρώην πρέσβη αν ανοίξει έρευνα και το υπουργείο Δικαιοσύνης.
BREAKING: White House:— Clash Report (@clashreport) October 13, 2026
We have asked Ambassador Kimberly Guilfoyle to resign.
We wish her well. pic.twitter.com/YtAYOS5lac
Αλλά και στην μακροσκελή ανάρτησή της στο X, χωρίς να χρησιμοποιήσει τη λέξη «παραίτηση», είπε ότι θητεία της «ίσως πλησιάζει στο τέλος της», ενώ αμφισβήτησε τις πρόσφατες κατηγορίες εναντίον της.
«Σκοπεύω να υπερασπιστώ σθεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου», έγραψε.
Τι μέλλει γενέσθαιΤα σενάρια για το τι θα συμβεί από εδώ και πέρα είναι πολλά.
Ο Γενικός Επιθεωρητής του υπουργείου Εξωτερικών έχει αρχίσει να εξετάζει τις καταγγελίες σε βάρος της Γκιλφόιλ. Το έργο του είναι μακρύ και μπορεί να ολοκληρωθεί σε ένα χρόνο ή και περισσότερο. Δυσκολότερη θα είναι πάντως η κατάσταση για την πρώην πρέσβη αν ανοίξει έρευνα και το υπουργείο Δικαιοσύνης.
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