Από την κρίση της Κύπρου στην υπόθεση Γκιλφόιλ: Η τελευταία παραίτηση Αμερικανού πρέσβη στην Ελλάδα πριν από 52 χρόνια

Το καλοκαίρι του 1974, ο Χένρι Τάσκα αποχώρησε εν μέσω της κυπριακής τραγωδίας, της κατάρρευσης της δικτατορίας και μιας από τις σοβαρότερες κρίσεις στις σχέσεις Αθήνας και Ουάσιγκτον