Ο επικεφαλής της ΜΙ5 προειδοποιεί για απειλές από Ιράν, Ρωσία και Τεχνητή Νοημοσύνη κατά της Βρετανίας
Ο επικεφαλής της ΜΙ5 προειδοποιεί για απειλές από Ιράν, Ρωσία και Τεχνητή Νοημοσύνη κατά της Βρετανίας
Ο Μακ Κάλουμ επεσήμανε ότι οι απειλές από κράτη έχουν τετραπλασιασθεί την τελευταία δεκαετία
Το Ιράν εντείνει τις προσπάθειές του να πλήξει πιο σημαντικούς στόχους όπως στρατιωτικές βάσεις στη Βρετανία, ενώ η Ρωσία κλιμακώνει τον υβριδικό της πόλεμο εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον των συμμάχων της Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της υπηρεσίας αντικατασκοπείας και ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου, γνωστής ως MI5.
Στην ετήσια ομιλία του για τις ευρέως αυξανόμενες απειλές προς την Βρετανία, ο γενικός διευθυντής, Κεν Mακ Κάλουμ, δήλωσε ότι η μεγαλύτερη ανησυχία για την κατάχρηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) είναι τρομοκράτες να μπορούν να αναπτύξουν βιολογικά όπλα ή ακόμη να δημιουργήσουν νέα παθογόνα.
Ο Μακ Κάλουμ επεσήμανε ότι οι απειλές από κράτη έχουν τετραπλασιασθεί την τελευταία δεκαετία, πράγμα που σημαίνει ότι ο οργανισμός του απαιτεί τώρα περισσότερους πόρους για το θέμα αυτό από ό,τι κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.
Ο Μακ Κάλουμ είπε ότι δεν θα μιλήσει για το περιστατικό στο Φέρφορντ επειδή οι έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά σημείωσε ότι φέτος σημειώθηκε σημαντική αλλαγή στις «φιλοδοξίες του Ιράν να επιτεθεί σε πιο δύσκολους στόχους, όπως στρατιωτικές εγκαταστάσεις». «Το περιστατικό με τη βάση της RAF στο Φέρφορντ … δεν είναι μοναδικό. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα, όχι ακριβώς στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά σε όλο τον κόσμο», ανέφερε.
Για τη Ρωσία, η οποία επίσης αρνείται την εμπλοκή της σε εχθρικές ενέργειες στη Βρετανία, ο επικεφαλής της MI5 είπε ότι εξακολουθεί να είναι «ο υπ’ αριθμόν ένα επιτιθέμενος».
Επανέλαβε τις δηλώσεις άλλων ευρωπαϊκών μυστικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις οποίες η Ρωσία χρησιμοποιούσε τακτικές που δεν έφταναν μέχρι το επίπεδο μιας συμβατικής σύγκρουσης, αναφέροντας την απόπειρα επίθεσης με drone εναντίον ενός φορτηγού αεροσκάφους σε γερμανικό αεροδρόμιο και μια κυβερνοεπίθεση εναντίον ενεργειακής υποδομής της Πολωνίας.
«Δεν είναι τυχαίο ότι οι Ρώσοι επιτιθέμενοι προσπαθούν να αποσταθεροποιήσουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σε μια εποχή που η στρατιωτική τους πρόοδος στην Ουκρανία είναι ελάχιστη και έχει τρομακτικό κόστος», είπε.
Στην ετήσια ομιλία του για τις ευρέως αυξανόμενες απειλές προς την Βρετανία, ο γενικός διευθυντής, Κεν Mακ Κάλουμ, δήλωσε ότι η μεγαλύτερη ανησυχία για την κατάχρηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) είναι τρομοκράτες να μπορούν να αναπτύξουν βιολογικά όπλα ή ακόμη να δημιουργήσουν νέα παθογόνα.
Ο Μακ Κάλουμ επεσήμανε ότι οι απειλές από κράτη έχουν τετραπλασιασθεί την τελευταία δεκαετία, πράγμα που σημαίνει ότι ο οργανισμός του απαιτεί τώρα περισσότερους πόρους για το θέμα αυτό από ό,τι κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.
Χθες (12/10) ο Βρετανός πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ, δήλωσε ότι η Τεχεράνη «είναι πολύ πιθανό» να βρίσκεται πίσω από ένα σχέδιο επίθεσης που είχε στόχο την αεροπορική βάση της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας ( RAF) στο Φέρφορντ, η οποία είχε χρησιμοποιηθεί από αμερικανικά βομβαρδιστικά για την εκτέλεση επιθέσεων κατά του Ιράν. Αυτό προκάλεσε μαζική επιφυλακή ασφαλείας και οδήγησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να αποσύρει τα αεροσκάφη από την αεροπορική βάση.
MI5 tackling more state threats than during Cold War, warns intelligence chief https://t.co/xld6lf4nrO— BBC News (UK) (@BBCNews) October 13, 2026
Ο Μακ Κάλουμ είπε ότι δεν θα μιλήσει για το περιστατικό στο Φέρφορντ επειδή οι έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά σημείωσε ότι φέτος σημειώθηκε σημαντική αλλαγή στις «φιλοδοξίες του Ιράν να επιτεθεί σε πιο δύσκολους στόχους, όπως στρατιωτικές εγκαταστάσεις». «Το περιστατικό με τη βάση της RAF στο Φέρφορντ … δεν είναι μοναδικό. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα, όχι ακριβώς στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά σε όλο τον κόσμο», ανέφερε.
Για τη Ρωσία, η οποία επίσης αρνείται την εμπλοκή της σε εχθρικές ενέργειες στη Βρετανία, ο επικεφαλής της MI5 είπε ότι εξακολουθεί να είναι «ο υπ’ αριθμόν ένα επιτιθέμενος».
Επανέλαβε τις δηλώσεις άλλων ευρωπαϊκών μυστικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις οποίες η Ρωσία χρησιμοποιούσε τακτικές που δεν έφταναν μέχρι το επίπεδο μιας συμβατικής σύγκρουσης, αναφέροντας την απόπειρα επίθεσης με drone εναντίον ενός φορτηγού αεροσκάφους σε γερμανικό αεροδρόμιο και μια κυβερνοεπίθεση εναντίον ενεργειακής υποδομής της Πολωνίας.
«Δεν είναι τυχαίο ότι οι Ρώσοι επιτιθέμενοι προσπαθούν να αποσταθεροποιήσουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σε μια εποχή που η στρατιωτική τους πρόοδος στην Ουκρανία είναι ελάχιστη και έχει τρομακτικό κόστος», είπε.
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