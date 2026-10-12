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Το Ιράν «βλέπει» ο Μπέρναμ πίσω από το σχέδιο επίθεσης με drones στην αεροπορική βάση Φαίρφοντ
Το Ιράν «βλέπει» ο Μπέρναμ πίσω από το σχέδιο επίθεσης με drones στην αεροπορική βάση Φαίρφοντ
Σύμφωνα με τον Βρετανό πρωθυπουργό είναι «σχεδόν» βέβαιο ότι πίσω από το σχέδιο της επίθεσης βρίσκονται οι Φρουροί της Επανάστασης - Μέχρι στιγμής οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε 7 συλλήψεις
Την εκτίμηση ότι οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν βρίσκονταν πίσω από φερόμενο σχέδιο επίθεσης με drones εναντίον της βρετανικής αεροπορικής βάσης RAF Fairford, την οποία χρησιμοποιούν αμερικανικά βομβαρδιστικά για πλήγματα κατά του Ιράν, διατύπωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ.
Όπως αναφέρει το Reuters, μιλώντας στο βρετανικό Κοινοβούλιο, ο Μπέρναμ δήλωσε ότι, σύμφωνα με την εκτίμηση των αρχών, είναι «εξαιρετικά πιθανό» το σχέδιο να συντονίστηκε από το Ιράν και «σχεδόν βέβαιο» ότι καθοδηγήθηκε από τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).
Η αεροπορική βάση RAF Fairford είχε χρησιμοποιηθεί από αμερικανικά βομβαρδιστικά για την πραγματοποίηση επιθέσεων στο Ιράν.
Ωστόσο, την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε ότι μια απειλή που συνδεόταν με την Τεχεράνη οδήγησε στην απομάκρυνση των αεροσκαφών από την εγκατάσταση.
Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι πληροφορίες που είχαν συγκεντρωθεί αφορούσαν ένα ύποπτο σχέδιο επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, στο οποίο φέρεται να εμπλεκόταν το Ιράν.
Η υπόθεση ήρθε στο φως τις πρώτες πρωινές ώρες της 27ης Σεπτεμβρίου, όταν πέντε Βρετανοί συνελήφθησαν κοντά στη στρατιωτική βάση, δίπλα σε τρία φορτηγάκια, ως ύποπτοι για αδικήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία και τα εκρηκτικά.
Οι πέντε άνδρες αφέθηκαν στη συνέχεια ελεύθεροι χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες, υπό αυστηρούς περιοριστικούς όρους στο πλαίσιο της αστυνομικής διαδικασίας.
Σύμφωνα με την αστυνομία, στα οχήματα εντοπίστηκε βενζίνη, αλλά δεν βρέθηκε κάποιος λειτουργικός εκρηκτικός μηχανισμός. Οι ερευνητές ανέφεραν ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής ξένου κράτους στην υπόθεση.
Στο πλαίσιο των ερευνών συνελήφθησαν ακόμη δύο άνδρες, μεταξύ των οποίων ένας με βρετανική και ιρανική υπηκοότητα. Και οι δύο αφέθηκαν στη συνέχεια ελεύθεροι.
Παράλληλα, ο Βρετανός πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι η κυβέρνησή του δεν πρόκειται να ανεχθεί απειλές που συνδέονται με το Ιράν στο βρετανικό έδαφος, ανακοινώνοντας ότι θα ληφθούν πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση της δράσης δικτύων που φέρονται να λειτουργούν για λογαριασμό της Τεχεράνης.
«Δεν θα ανεχτούμε αυτές τις απειλές στο έδαφός μας», δήλωσε ο Μπέρναμ, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες για την εξάρθρωση εγκληματικών δικτύων που χρησιμοποιεί το Ιράν.
«Θα χρησιμοποιήσουμε το σύνολο των εξουσιών που διαθέτουμε για να στοχοποιήσουμε αυτά τα δίκτυα και τις πηγές χρηματοδότησής τους, ενώ θα επιβάλουμε πρόσθετες κυρώσεις για να περιορίσουμε τη δυνατότητα του Ιράν και των Φρουρών της
Επανάστασης να μας προκαλέσουν βλάβη», υπογράμμισε.
Από την πλευρά της, η Τεχεράνη αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στο περιστατικό της βάσης Φέρφορντ, απορρίπτοντας τις βρετανικές αιτιάσεις ως «αβάσιμες και κακόβουλες εικασίες».
Οι προηγούμενες καταγγελίες για ιρανικά δίκτυα στη Βρετανία
Οι βρετανικές αρχές έχουν κατηγορήσει επανειλημμένα το Ιράν για εμπλοκή σε σχέδια επιθέσεων και άλλες παράνομες ενέργειες στο έδαφος της χώρας.
Τον περασμένο Ιούλιο, το Λονδίνο αξιοποίησε νέες νομοθετικές εξουσίες, που έχουν σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση της δράσης οργανώσεων και προσώπων τα οποία λειτουργούν για λογαριασμό ξένων κρατών, προκειμένου να απαγορεύσει την υποστήριξη προς τους Φρουρούς της Επανάστασης και μια συνδεόμενη με αυτούς οργάνωση.
Η συγκεκριμένη οργάνωση έχει κατηγορηθεί για επιθέσεις σε τοποθεσίες που συνδέονται με εβραϊκές και ισραηλινές κοινότητες, καθώς και σε περσόφωνα μέσα ενημέρωσης.
Οι νέες δηλώσεις του Μπέρναμ σηματοδοτούν περαιτέρω σκλήρυνση της στάσης του Λονδίνου απέναντι στην Τεχεράνη, ενώ η αστυνομική έρευνα για το φερόμενο σχέδιο επίθεσης στη βάση RAF Fairford παραμένει σε εξέλιξη και δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες στους επτά συλληφθέντες
Όπως αναφέρει το Reuters, μιλώντας στο βρετανικό Κοινοβούλιο, ο Μπέρναμ δήλωσε ότι, σύμφωνα με την εκτίμηση των αρχών, είναι «εξαιρετικά πιθανό» το σχέδιο να συντονίστηκε από το Ιράν και «σχεδόν βέβαιο» ότι καθοδηγήθηκε από τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).
Η αεροπορική βάση RAF Fairford είχε χρησιμοποιηθεί από αμερικανικά βομβαρδιστικά για την πραγματοποίηση επιθέσεων στο Ιράν.
🚨 BREAKING: Andy Burnham says the RAF Fairford plot was "almost certainly" directed by Iran's IRGC https://t.co/jaRrB9x1W2— Politics UK (@PolitlcsUK) October 12, 2026
Ωστόσο, την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε ότι μια απειλή που συνδεόταν με την Τεχεράνη οδήγησε στην απομάκρυνση των αεροσκαφών από την εγκατάσταση.
Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι πληροφορίες που είχαν συγκεντρωθεί αφορούσαν ένα ύποπτο σχέδιο επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, στο οποίο φέρεται να εμπλεκόταν το Ιράν.
Η υπόθεση ήρθε στο φως τις πρώτες πρωινές ώρες της 27ης Σεπτεμβρίου, όταν πέντε Βρετανοί συνελήφθησαν κοντά στη στρατιωτική βάση, δίπλα σε τρία φορτηγάκια, ως ύποπτοι για αδικήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία και τα εκρηκτικά.
Οι επτά συλλήψεις και τα ευρήματα της αστυνομίας
Οι πέντε άνδρες αφέθηκαν στη συνέχεια ελεύθεροι χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες, υπό αυστηρούς περιοριστικούς όρους στο πλαίσιο της αστυνομικής διαδικασίας.
Σύμφωνα με την αστυνομία, στα οχήματα εντοπίστηκε βενζίνη, αλλά δεν βρέθηκε κάποιος λειτουργικός εκρηκτικός μηχανισμός. Οι ερευνητές ανέφεραν ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής ξένου κράτους στην υπόθεση.
Στο πλαίσιο των ερευνών συνελήφθησαν ακόμη δύο άνδρες, μεταξύ των οποίων ένας με βρετανική και ιρανική υπηκοότητα. Και οι δύο αφέθηκαν στη συνέχεια ελεύθεροι.
Παράλληλα, ο Βρετανός πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι η κυβέρνησή του δεν πρόκειται να ανεχθεί απειλές που συνδέονται με το Ιράν στο βρετανικό έδαφος, ανακοινώνοντας ότι θα ληφθούν πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση της δράσης δικτύων που φέρονται να λειτουργούν για λογαριασμό της Τεχεράνης.
Νέες κυρώσεις κατά του Ιράν προαναγγέλλει το Λονδίνο
«Δεν θα ανεχτούμε αυτές τις απειλές στο έδαφός μας», δήλωσε ο Μπέρναμ, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες για την εξάρθρωση εγκληματικών δικτύων που χρησιμοποιεί το Ιράν.
«Θα χρησιμοποιήσουμε το σύνολο των εξουσιών που διαθέτουμε για να στοχοποιήσουμε αυτά τα δίκτυα και τις πηγές χρηματοδότησής τους, ενώ θα επιβάλουμε πρόσθετες κυρώσεις για να περιορίσουμε τη δυνατότητα του Ιράν και των Φρουρών της
Επανάστασης να μας προκαλέσουν βλάβη», υπογράμμισε.
Από την πλευρά της, η Τεχεράνη αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στο περιστατικό της βάσης Φέρφορντ, απορρίπτοντας τις βρετανικές αιτιάσεις ως «αβάσιμες και κακόβουλες εικασίες».
Οι προηγούμενες καταγγελίες για ιρανικά δίκτυα στη Βρετανία
Οι βρετανικές αρχές έχουν κατηγορήσει επανειλημμένα το Ιράν για εμπλοκή σε σχέδια επιθέσεων και άλλες παράνομες ενέργειες στο έδαφος της χώρας.
Τον περασμένο Ιούλιο, το Λονδίνο αξιοποίησε νέες νομοθετικές εξουσίες, που έχουν σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση της δράσης οργανώσεων και προσώπων τα οποία λειτουργούν για λογαριασμό ξένων κρατών, προκειμένου να απαγορεύσει την υποστήριξη προς τους Φρουρούς της Επανάστασης και μια συνδεόμενη με αυτούς οργάνωση.
Η συγκεκριμένη οργάνωση έχει κατηγορηθεί για επιθέσεις σε τοποθεσίες που συνδέονται με εβραϊκές και ισραηλινές κοινότητες, καθώς και σε περσόφωνα μέσα ενημέρωσης.
Οι νέες δηλώσεις του Μπέρναμ σηματοδοτούν περαιτέρω σκλήρυνση της στάσης του Λονδίνου απέναντι στην Τεχεράνη, ενώ η αστυνομική έρευνα για το φερόμενο σχέδιο επίθεσης στη βάση RAF Fairford παραμένει σε εξέλιξη και δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες στους επτά συλληφθέντες
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