Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Πολωνία: Δεύτερη σύλληψη μέσα σε τρεις ημέρες για απειλές δολοφονίας κατά του πρωθυπουργού Τουσκ
Πολωνία: Δεύτερη σύλληψη μέσα σε τρεις ημέρες για απειλές δολοφονίας κατά του πρωθυπουργού Τουσκ
Είχε προηγηθεί σύλληψη για σχεδιασμό επίθεσης κατά υπουργού
Η πολωνική αστυνομία συνέλαβε έναν 46χρονο ως ύποπτο για υποκίνηση σε ανθρωποκτονία κυβερνητικών αξιωματούχων, περιλαμβανομένων του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ και του προέδρου της βουλής Βλοτζιμίρς Τσαρζάστι, δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, Ανταμ Σλάπκα, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι ο άνδρας συνελήφθη στην πόλη Ομπόρνικι, στη δυτική Πολωνία.
Είναι η δεύτερη σύλληψη μέσα σε τρεις ημέρες που σχετίζεται με απειλές άσκησης βίας κατά πολιτικών στην Πολωνία.
Την Κυριακή, η αστυνομία συνέλαβε άνδρα ηλικίας περίπου 60 ετών στην Κάτω Σιλεσία, στη νότια Πολωνία, ως ύποπτο για σχεδιασμό επίθεσης κατά του Τουσκ και του υπουργού Αμυνας, Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Κάμις.
Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, Ανταμ Σλάπκα, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι ο άνδρας συνελήφθη στην πόλη Ομπόρνικι, στη δυτική Πολωνία.
Είναι η δεύτερη σύλληψη μέσα σε τρεις ημέρες που σχετίζεται με απειλές άσκησης βίας κατά πολιτικών στην Πολωνία.
Την Κυριακή, η αστυνομία συνέλαβε άνδρα ηλικίας περίπου 60 ετών στην Κάτω Σιλεσία, στη νότια Πολωνία, ως ύποπτο για σχεδιασμό επίθεσης κατά του Τουσκ και του υπουργού Αμυνας, Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Κάμις.
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