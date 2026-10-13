Πολωνία: Δεύτερη σύλληψη μέσα σε τρεις ημέρες για απειλές δολοφονίας κατά του πρωθυπουργού Τουσκ
ΚΟΣΜΟΣ
Πολωνία Ντόναλντ Τουσκ

Πολωνία: Δεύτερη σύλληψη μέσα σε τρεις ημέρες για απειλές δολοφονίας κατά του πρωθυπουργού Τουσκ

Είχε προηγηθεί σύλληψη για σχεδιασμό επίθεσης κατά υπουργού

Πολωνία: Δεύτερη σύλληψη μέσα σε τρεις ημέρες για απειλές δολοφονίας κατά του πρωθυπουργού Τουσκ
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Η πολωνική αστυνομία συνέλαβε έναν 46χρονο ως ύποπτο για υποκίνηση σε ανθρωποκτονία κυβερνητικών αξιωματούχων, περιλαμβανομένων του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ και του προέδρου της βουλής Βλοτζιμίρς Τσαρζάστι, δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, Ανταμ Σλάπκα, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι ο άνδρας συνελήφθη στην πόλη Ομπόρνικι, στη δυτική Πολωνία.

Είναι η δεύτερη σύλληψη μέσα σε τρεις ημέρες που σχετίζεται με απειλές άσκησης βίας κατά πολιτικών στην Πολωνία.

Την Κυριακή, η αστυνομία συνέλαβε άνδρα ηλικίας περίπου 60 ετών στην Κάτω Σιλεσία, στη νότια Πολωνία, ως ύποπτο για σχεδιασμό επίθεσης κατά του Τουσκ και του υπουργού Αμυνας, Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Κάμις.
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