Θύελλα αντιδράσεων για τη ζωντανή μετάδοση εκτέλεσης θανατοποινίτη στις ΗΠΑ: «Θα γίνει εργαλείο στρατολόγησης τρομοκρατών»
Θύελλα αντιδράσεων για τη ζωντανή μετάδοση εκτέλεσης θανατοποινίτη στις ΗΠΑ: «Θα γίνει εργαλείο στρατολόγησης τρομοκρατών»
Ενστάσεις από τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων και παρέμβαση της Αυστραλίας για να μπλοκάρει τη μετάδοση
Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, ο Ρεπουμπλικάνος Μάικ Τζόνσον, εξέφρασε χθες Δευτέρα τους ενδοιασμούς του αναφορικά με τη ζωντανή μετάδοση της εκτέλεσης δια τουφεκισμού του δράστη της πολύνεκρης επίθεσης εναντίον της βάσης Φορντ Χουντ.
«Η ανησυχία θα ήταν να φτιάξουμε ένα βίντεο το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο στρατολόγησης μελλοντικών τρομοκρατών», εκτίμησε ο Τζόνσον μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS News. Σε κάθε περίπτωση τόνισε ότι δεν θα παρακολουθήσει την εκτέλεση, εφόσον αυτή όντως μεταδοθεί ζωντανά.
Ο Νιντάλ Χασάν, 56 ετών, πρόκειται να εκτελεστεί δια τουφεκισμού στις 3 Δεκεμβρίου σε βάση του Τέξας όπου το 2009 είχε σκοτώσει 13 ανθρώπους.
Η ανακοίνωση του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ την περασμένη εβδομάδα περί ζωντανής μετάδοσης της εκτέλεσης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις μεταξύ των θρησκευτικών ηγετών, των διεθνών παρατηρητών αλλά και πολλών Ρεπουμπλικάνων στο Κογκρέσο.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε την εκτέλεση του Χασάν από εκτελεστικό απόσπασμα αλλά είπε ότι ακόμη δεν έχει αποφασίσει αν θα επιτρέψει τη ζωντανή μετάδοσή της. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, που έχει ασπαστεί τον καθολικισμό, δήλωσε ότι αν τελικά συμβεί κάτι τέτοιο, ο ίδιος δεν πρόκειται να την παρακολουθήσει.
Στη συνέντευξή του χθες ο Τζόνσον σημείωσε ότι μεταξύ των συναδέλφων του στη Βουλή «δεν τάσσονται όλοι υπέρ αυτής της ιδέας».
Μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν πρωτοφανής, ακόμη και για μια χώρα στην οποία εξακολουθεί να ισχύει και να εφαρμόζεται η θανατική ποινή. Ουδέποτε έχει μεταδοθεί ζωντανά εκτέλεση θανατοποινίτη και ο στρατός δεν έχει εκτελέσει κανέναν στο απόσπασμα από το 1945.
H Αυστραλία θα κάνει "ό,τι μπορεί" ώστε η "απολύτως αποτρόπαιη" ζωντανή μετάδοση της εκτέλεσης ενός Αμερικανού κρατούμενου να μην είναι προσβάσιμη στη χώρα, δήλωσε σήμερα ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπάνεζι.
Ο Άντονι Αλμπάνεζι δήλωσε στον αυστραλιανό εθνικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα ABC ότι έχει «κοινωνική ευθύνη» να αποτρέψει τη μετάδοση της εκτέλεσης. «Δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιος να θέλει να παρακολουθήσει μια τέτοια εκδήλωση, πόσο μάλλον να μείνει άπραγος και να επιτρέψει σε παιδιά και οικογένειες να έχουν πρόσβαση σε αυτήν», δήλωσε ο πρωθυπουργός.
Η ρυθμιστική αρχή διαδικτύου της Αυστραλίας είπε ότι δεν έχει την εξουσία να αποτρέψει τη μετάδοση της εκτέλεσης στο διαδίκτυο. Ο πρωθυπουργός εκτίμησε ότι «δεν είναι τόσο απλό όσο το γύρισμα ενός διακόπτη». Αλλά διευκρίνισε ότι η κυβέρνησή του θα καταστήσει σαφές στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ότι «αυτό δεν έχει θέση στη χώρα μας».
«Αν υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε, θα το κάνουμε, σας το εγγυώμαι», είπε ο Αλμπανέζι.
«Η ανησυχία θα ήταν να φτιάξουμε ένα βίντεο το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο στρατολόγησης μελλοντικών τρομοκρατών», εκτίμησε ο Τζόνσον μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS News. Σε κάθε περίπτωση τόνισε ότι δεν θα παρακολουθήσει την εκτέλεση, εφόσον αυτή όντως μεταδοθεί ζωντανά.
Ο Νιντάλ Χασάν, 56 ετών, πρόκειται να εκτελεστεί δια τουφεκισμού στις 3 Δεκεμβρίου σε βάση του Τέξας όπου το 2009 είχε σκοτώσει 13 ανθρώπους.
Η ανακοίνωση του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ την περασμένη εβδομάδα περί ζωντανής μετάδοσης της εκτέλεσης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις μεταξύ των θρησκευτικών ηγετών, των διεθνών παρατηρητών αλλά και πολλών Ρεπουμπλικάνων στο Κογκρέσο.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε την εκτέλεση του Χασάν από εκτελεστικό απόσπασμα αλλά είπε ότι ακόμη δεν έχει αποφασίσει αν θα επιτρέψει τη ζωντανή μετάδοσή της. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, που έχει ασπαστεί τον καθολικισμό, δήλωσε ότι αν τελικά συμβεί κάτι τέτοιο, ο ίδιος δεν πρόκειται να την παρακολουθήσει.
Στη συνέντευξή του χθες ο Τζόνσον σημείωσε ότι μεταξύ των συναδέλφων του στη Βουλή «δεν τάσσονται όλοι υπέρ αυτής της ιδέας».
Μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν πρωτοφανής, ακόμη και για μια χώρα στην οποία εξακολουθεί να ισχύει και να εφαρμόζεται η θανατική ποινή. Ουδέποτε έχει μεταδοθεί ζωντανά εκτέλεση θανατοποινίτη και ο στρατός δεν έχει εκτελέσει κανέναν στο απόσπασμα από το 1945.
Παρέμβαση της Αυστραλίας για να μη μεταδοθεί στη χώρα η εκτέλεση
H Αυστραλία θα κάνει "ό,τι μπορεί" ώστε η "απολύτως αποτρόπαιη" ζωντανή μετάδοση της εκτέλεσης ενός Αμερικανού κρατούμενου να μην είναι προσβάσιμη στη χώρα, δήλωσε σήμερα ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπάνεζι.
Ο Άντονι Αλμπάνεζι δήλωσε στον αυστραλιανό εθνικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα ABC ότι έχει «κοινωνική ευθύνη» να αποτρέψει τη μετάδοση της εκτέλεσης. «Δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιος να θέλει να παρακολουθήσει μια τέτοια εκδήλωση, πόσο μάλλον να μείνει άπραγος και να επιτρέψει σε παιδιά και οικογένειες να έχουν πρόσβαση σε αυτήν», δήλωσε ο πρωθυπουργός.
Η ρυθμιστική αρχή διαδικτύου της Αυστραλίας είπε ότι δεν έχει την εξουσία να αποτρέψει τη μετάδοση της εκτέλεσης στο διαδίκτυο. Ο πρωθυπουργός εκτίμησε ότι «δεν είναι τόσο απλό όσο το γύρισμα ενός διακόπτη». Αλλά διευκρίνισε ότι η κυβέρνησή του θα καταστήσει σαφές στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ότι «αυτό δεν έχει θέση στη χώρα μας».
«Αν υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε, θα το κάνουμε, σας το εγγυώμαι», είπε ο Αλμπανέζι.
Ο υπουργός Περιβάλλοντος Μάρεϊ Γουάτ δήλωσε επίσης ότι θεωρεί την εκτέλεση αυτή «απολύτως αποκρουστική», με το σύνολο του πολιτικού φάσματος της Αυστραλίας να αντιτίθεται στην ιδέα της μετάδοσής της.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα