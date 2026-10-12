Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Τρεις εργάτες εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε δεξαμενή κατοικίας στη νότια Πορτογαλία, έκαναν εργασίες στεγανοποίησης
Τρεις εργάτες εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε δεξαμενή κατοικίας στη νότια Πορτογαλία, έκαναν εργασίες στεγανοποίησης
Οι τρεις άνδρες βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα στη δεξαμενή όπου πραγματοποιούσαν εργασίες στεγανοποίησης, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας
Τρεις οικοδόμοι βρέθηκαν νεκροί σήμερα μέσα σε δεξαμενή νερού ιδιωτικής κατοικίας κοντά στην πόλη Λουλέ, στη νότια Πορτογαλία και η αστυνομία εκτιμά ότι πρόκειται για εργατικό ατύχημα.
Οι τρεις άνδρες βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα στη δεξαμενή όπου πραγματοποιούσαν εργασίες στεγανοποίησης, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ένας εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών να τους επαναφέρουν υπέκυψαν και οι τρεις.
Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα τρία θύματα εικάζεται ότι ήταν ρουμανικής υπηκοότητας, μια πληροφορία όμως που οι αρχές δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσουν μέχρι στιγμής.
Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας παραμένουν επίσης αδιευκρίνιστα. Στελέχη της επιθεώρησης εργασίας επρόκειτο να μεταβούν στο σημείο προκειμένου να εξακριβώσουν τις συνθήκες του δυστυχήματος.
Οι τρεις άνδρες βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα στη δεξαμενή όπου πραγματοποιούσαν εργασίες στεγανοποίησης, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ένας εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών να τους επαναφέρουν υπέκυψαν και οι τρεις.
Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα τρία θύματα εικάζεται ότι ήταν ρουμανικής υπηκοότητας, μια πληροφορία όμως που οι αρχές δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσουν μέχρι στιγμής.
Quinta do Lago: Three builders killed in workplace accident at private house in luxury resort. https://t.co/b0CfLqC8BJ #AlgarveNews #QuintadoLago #ConstructionWorkers #PortugalNews #Builders #AlgarveDailyNews https://t.co/s3YNndpX3Q— Algarve Daily News (@algarve_news) October 12, 2026
Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας παραμένουν επίσης αδιευκρίνιστα. Στελέχη της επιθεώρησης εργασίας επρόκειτο να μεταβούν στο σημείο προκειμένου να εξακριβώσουν τις συνθήκες του δυστυχήματος.
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