Τρεις εργάτες εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε δεξαμενή κατοικίας στη νότια Πορτογαλία, έκαναν εργασίες στεγανοποίησης
ΚΟΣΜΟΣ
Πορτογαλία Νεκροί Εργάτες Δεξαμενή Εργατικό ατύχημα

Τρεις εργάτες εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε δεξαμενή κατοικίας στη νότια Πορτογαλία, έκαναν εργασίες στεγανοποίησης

Οι τρεις άνδρες βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα στη δεξαμενή όπου πραγματοποιούσαν εργασίες στεγανοποίησης, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας

Τρεις εργάτες εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε δεξαμενή κατοικίας στη νότια Πορτογαλία, έκαναν εργασίες στεγανοποίησης
Τρεις οικοδόμοι βρέθηκαν νεκροί σήμερα μέσα σε δεξαμενή νερού ιδιωτικής κατοικίας κοντά στην πόλη Λουλέ, στη νότια Πορτογαλία και η αστυνομία εκτιμά ότι πρόκειται για εργατικό ατύχημα.

Οι τρεις άνδρες βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα στη δεξαμενή όπου πραγματοποιούσαν εργασίες στεγανοποίησης, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ένας εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών να τους επαναφέρουν υπέκυψαν και οι τρεις.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα τρία θύματα εικάζεται ότι ήταν ρουμανικής υπηκοότητας, μια πληροφορία όμως που οι αρχές δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσουν μέχρι στιγμής.


Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας παραμένουν επίσης αδιευκρίνιστα. Στελέχη της επιθεώρησης εργασίας επρόκειτο να μεταβούν στο σημείο προκειμένου να εξακριβώσουν τις συνθήκες του δυστυχήματος.

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