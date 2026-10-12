Πάπας Λέων: Εισάγεται αύριο στο νοσοκομείο για τον όζο στον πνεύμονα, τι ανακοίνωσε το Βατικανό
ΚΟΣΜΟΣ
Πάπας Λέων Νοσοκομείο Χειρουργείο

Πάπας Λέων: Εισάγεται αύριο στο νοσοκομείο για τον όζο στον πνεύμονα, τι ανακοίνωσε το Βατικανό

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Βατικανού, ο όζος ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων εξετάσεων και όχι εξαιτίας κάποιου συμπτώματος

Πάπας Λέων: Εισάγεται αύριο στο νοσοκομείο για τον όζο στον πνεύμονα, τι ανακοίνωσε το Βατικανό
Στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Τζεμέλι της Ρώμης αναμένεται να εισαχθεί αύριο, Τρίτη (13/10),  το πρωί, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση όζου που εντοπίστηκε σε έναν από τους πνεύμονές του.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Γραφείο Τύπου του Βατικανού, ο όζος ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων εξετάσεων και όχι εξαιτίας κάποιου συμπτώματος που θα απαιτούσε περαιτέρω διερεύνηση, όπως μια φλεγμονή ή λοίμωξη.

Ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου της Αγίας Έδρας, Ματέο Μπρούνι, ανέφερε ότι ο Ποντίφικας συνεχίζει κανονικά το σημερινό του πρόγραμμα.


Χωρίς αλλαγές το ταξίδι στην Ουρουγουάη

Στο μεταξύ, η Επισκοπική Διάσκεψη της Ουρουγουάης ανακοίνωσε ότι, προς το παρόν, δεν προβλέπεται καμία τροποποίηση στο πρόγραμμα της επίσκεψης του Πάπα στη χώρα, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 6, 7 και 8 Νοεμβρίου.

«Η Εκκλησία της Ουρουγουάης συνεχίζει να εργάζεται και να προετοιμάζεται για να υποδεχθεί τον Άγιο Πατέρα και να ζήσει μαζί του αυτό το γεγονός» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Παράλληλα, οι επίσκοποι της χώρας καλούν τους πιστούς να προσευχηθούν για την υγεία του Ποντίφικα ενόψει της χειρουργικής επέμβασης.

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